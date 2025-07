Información de ROCK (ROCK)

Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets.

Sitio web oficial: https://www.zenrockfoundation.io/ Whitepaper: https://docs.zenrocklabs.io/ Explorador de bloques: https://explorer.diamond.zenrocklabs.io/