Tokenómica de PEPECASH (PECH)

Descubre información clave sobre PEPECASH (PECH), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 12:07:08 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de PEPECASH (PECH)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de PEPECASH (PECH), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 0.00
$ 0.00
Suministro total:
$ 100.00T
$ 100.00T
Suministro circulante:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 356.00K
$ 356.00K
Máximo histórico:
$ 0.000000192
$ 0.000000192
Mínimo histórico:
$ 0.00000000136555085
$ 0.00000000136555085
Precio actual:
$ 0.00000000356
$ 0.00000000356

Información de PEPECASH (PECH)

PEPECASH es una memecoin construida sobre Binance Smart Chain (BSC), e inspirada en la cultura de los memes de internet y en el sueño de llegar a ser tan icónico como la moneda original PEPE. No fue creado con capital de riesgo ni con el trading especulativo en mente, sino con una idea sencilla: "Vamos a intentarlo". Las memecoins han ganado tracción en el espacio cripto al combinar la inversión, el entretenimiento y un fuerte compromiso comunitario. PEPECASH encarna este espíritu de comerciabilidad, donde el valor no se dicta por métricas tradicionales, sino por la creencia colectiva. Que una persona diga “PEPECASH vale 1 USD” puede no significar nada, pero cuando decenas de miles de personas, o incluso millones de ellas, repiten el mismo mensaje, el mercado empieza a escuchar. PEPECASH busca aprovechar este impulso respaldado por la comunidad, con el objetivo de transformar el entusiasmo en una presencia real en el mercado. No es solo una moneda: es un movimiento moldeado por la cultura, la creencia y una visión compartida.

Sitio web oficial:
https://pepecash.live/
Whitepaper:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0xd63143f1ec2eaf65329fb2b67b6f50e457b49719

Tokenómica de PEPECASH (PECH): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de PEPECASH (PECH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens PECH que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens PECH que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de PECH ¡explora el precio en vivo del token PECH!

Cómo comprar PECH

¿Interesado en agregar PEPECASH (PECH) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar PECH, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de PEPECASH (PECH)

Analizar el historial de precios de PECH ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de PECH

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse PECH? Nuestra página de predicción de precios de PECH combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

