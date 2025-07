Información de 3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Sitio web oficial: https://3dpass.org/ Whitepaper: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Explorador de bloques: https://3dpscan.xyz