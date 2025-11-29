Precio de Momo hoy

El precio actual de Momo (MOMO) hoy es $ 0.002985, con una variación del 3.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOMO a USD es $ 0.002985 por MOMO.

Momo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MOMO. Durante las últimas 24 horas, MOMO cotiza entre $ 0.002869 (bajo) y $ 0.00329 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MOMO experimentó un cambio de -0.50% en la última hora y de -6.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.90K.

Información del mercado de Momo (MOMO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 65.90K$ 65.90K $ 65.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Momo es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.90K. El suministro circulante de MOMO es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.