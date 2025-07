Información de Matr1x (MAX)

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

Sitio web oficial: matr1x.io Whitepaper: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xb7109df1a93f8fe2b8162c6207c9b846c1c68090