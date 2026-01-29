El precio actual de IRIS Chain hoy es 0.00336 USD. La capitalización de mercado de IRC es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IRC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de IRIS Chain hoy es 0.00336 USD. La capitalización de mercado de IRC es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IRC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!
El precio actual de IRIS Chain (IRC) hoy es $ 0.00336, con una variación del 5.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRC a USD es $ 0.00336 por IRC.
IRIS Chain actualmente está en el puesto #4558 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 IRC. Durante las últimas 24 horas, IRC cotiza entre $ 0.00312 (bajo) y $ 0.005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.213517579217701, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002578364754611624.
En el corto plazo, IRC experimentó un cambio de -2.90% en la última hora y de -21.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 141.44K.
Información del mercado de IRIS Chain (IRC)
MATIC
La capitalización de mercado actual de IRIS Chain es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 141.44K. El suministro circulante de IRC es de 0.00, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.72M.
Historial de precios de IRIS Chain USD
-2.90%
-5.60%
-21.13%
-21.13%
Historial de precios de IRIS Chain (IRC) en USD
Siga los cambios de precios de IRIS Chain para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
Período
Cambio (USD)
Cambio (%)
Hoy
$ -0.0001997
-5.60%
30 Días
$ -0.00474
-58.52%
60 Días
$ -0.01919
-85.10%
90 Días
$ -0.09664
-96.64%
Cambio de precio de IRIS Chain hoy
Hoy, IRC registró un cambio de $ -0.0001997 (-5.60%), reflejando su última actividad en el mercado.
Cambio de precio de IRIS Chain en 30 días
En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.00474 (-58.52%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Cambio de precio de IRIS Chain en 60 días
Ampliando la vista a 60 días, IRC experimentó un cambio de $ -0.01919 (-85.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Cambio de precio de IRIS Chain en 90 días
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.09664 (-96.64%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de IRIS Chain (IRC)?
Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de IRIS Chain, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.
¿Qué factores influyen en los precios de IRIS Chain?
Varios factores clave influyen en los precios de IRIS Chain (IRC):
Sentimiento del mercado — Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la confianza de los inversores afectan la demanda de IRC.
Desarrollos tecnológicos — Las actualizaciones del protocolo, las mejoras en la interoperabilidad y el crecimiento del ecosistema impactan en la valoración.
Tasas de adopción — El uso en el mundo real, las asociaciones y la actividad de los desarrolladores impulsan la demanda de utilidad.
Volumen de operaciones — Los niveles de liquidez y las listas en exchanges influyen en la estabilidad de los precios.
Noticias regulatorias — Las políticas gubernamentales sobre blockchain y criptomonedas generan volatilidad en el mercado.
Competencia — El desempeño en comparación con otros proyectos de blockchain enfocados en la interoperabilidad.
Economía del token — Los mecanismos de suministro, las recompensas por staking y las características de gobernanza afectan el valor a largo plazo.
¿Por qué la gente quiere saber el precio de IRIS Chain hoy?
La gente quiere saber el precio de IRIS Chain (IRC) hoy por varias razones: tomar decisiones informadas sobre trading, gestionar carteras, determinar el momento adecuado para comprar o vender, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones, evaluar las tendencias del mercado y establecer puntos de entrada y salida para las posiciones.
Predicción de precios para IRIS Chain
Predicción del precio de IRIS Chain (IRC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de IRC en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de IRIS Chain (IRC) para 2040 (en 14 años)
Para 2040, el precio de IRIS Chain podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
Herramientas MEXC Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones. ¿Quieres saber qué precios alcanzará IRIS Chain en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de IRC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de IRIS Chain.
Cómo comprar e invertir IRIS Chain en España
¿Listo para empezar con IRIS Chain? Comprar IRC es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar IRIS Chain. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de IRIS Chain (IRC).
Paso 1
Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC
Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4
Elige tus tokens
Con más de 0.00 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5
Completa tu compra
Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará IRIS Chain instantáneamente en tu billetera.
¿Qué puedes hacer con IRIS Chain?
Poseer IRIS Chain te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Explora el mercado spot de MEXC
Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.
Trading de futuros
Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.
MEXC Launchpool
Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.
Premercado MEXC
Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.
Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC
Comprar IRIS Chain (IRC) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
IRIS Chain es un ecosistema blockchain impulsado por IA que integra el reconocimiento biométrico del iris con la gestión descentralizada de datos para revolucionar la atención médica personal. Los usuarios pueden escanear su iris mediante un smartphone o un quiosco para recibir diagnósticos de salud instantáneos basados en IA y obtener tokens IRC como recompensa. Estos tokens se pueden usar para suscripciones de salud, staking o verificación de identidad descentralizada dentro del ecosistema. La misión de IRIS Chain es empoderar a las personas para que monitoreen su salud en tiempo real, garantizando la privacidad de los datos mediante la tecnología blockchain.
IRIS Chain Recurso
Para conocer IRIS Chain más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre IRIS Chain
¿Cuánto costará 1 IRIS Chain en 2030?
Si IRIS Chain crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar aproximadamente los -- en 2027; --, en 2030, --, en 2035; y --, en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de IRIS Chain y el ROI estimado.
¿Cuánto cuesta IRIS Chain hoy?
El precio de hoy de IRIS Chain es $ 0.00336. Consulta nuestra sección de Historial de precios para conocer la evolución de hoy, los últimos 30 días, 60 días y 90 días.
¿Sigue siendo IRIS Chain una buena inversión en España?
IRIS Chain sigue siendo una criptomoneda operada activamente con una participación continua en el mercado y el desarrollo del ecosistema. Sin embargo, las inversiones en criptomonedas, como invertir en IRC son inherentemente volátiles y deben alinearse con tu tolerancia personal al riesgo. Siempre realiza una investigación independiente (DYOR) y considera las condiciones del mercado antes de tomar decisiones financieras e inversiones.
¿Cuál es el volumen de trading diario de IRIS Chain en España?
Se ha operado IRIS Chain por un valor de -- en MEXC en las últimas 24 horas.
¿Cuál es el precio actual de IRIS Chain en España?
El precio en directo de IRC se actualiza en tiempo real en función de la actividad de trading mundial en los principales exchanges, incluyendo MEXC. El precio del par fluctúa continuamente debido a cambios en la liquidez, volumen de trading y sentimiento general. Para ver el último precio de IRIS Chain con respecto a tu moneda preferida, visita el precio de IRC para más información.
¿Qué factores influyen en el precio de IRIS Chain en España?
El precio de IRC está influenciado por varios factores clave, incluido el sentimiento general del mercado, el volumen de operaciones, los desarrollos tecnológicos y las tendencias de adopción de los usuarios. Las condiciones macroeconómicas más amplias, como los cambios en las tasas de interés, los ciclos de liquidez y las señales regulatorias, también juegan un papel importante en el movimiento de los precios.
Para mantenerte informado sobre los cambios del mercado en tiempo real y las actualizaciones del proyecto, visita MEXC News, para obtener los últimos análisis y conocimientos sobre criptomonedas.
¿Qué token tiene el mayor volumen de trading en MEXC?
A continuación se muestran los tokens más operados actualmente en MEXC por volumen de trading en 24 horas. Los precios y el rendimiento se actualizan continuamente en función de los datos del mercado en vivo.
Token más popular
Precio
Cambio
BTC
87,843.68
-1.83%
ETH
2,929.73
-2.60%
SOL
122.84
-2.57%
XMR
467.76
-2.14%
RIVER
53.2504
+2.35%
¿Cómo puedo colocar una orden de stop-loss o take-profit con IRC en MEXC?
MEXC admite órdenes de stop-loss y take-profit para ayudar a gestionar el riesgo automáticamente.
1. Ve a la sección de trading de spot o futuros y selecciona el par IRC/USDT.
2. Elige “Stop-Limit” u “Orden de activación” en el menú de tipo de orden.
3. Establece tu precio de activación (el nivel que activa la orden) y tu precio de ejecución (el precio en el que se ejecutará).
4. Confirma los detalles de tu orden y envíala.
Tu orden de stop-loss se activará si el precio de IRIS Chain se mueve en contra de tu posición. Por otro lado, una orden de take-profit se ejecuta automáticamente cuando alcanza tu nivel de ganancias objetivo.
Para ver ejemplos y tutoriales detallados, visita la Guía de trading de spot en MEXC.
¿Subirá el precio de IRIS Chain este año?
El precio de IRIS Chain podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de IRIS Chain (IRC) para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2026-01-29 19:42:32 (UTC+8)
