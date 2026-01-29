ExchangeDEX+
El precio actual de IRIS Chain hoy es 0.00336 USD. La capitalización de mercado de IRC es 0 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IRC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Precio de IRIS Chain(IRC)

Precio en vivo de 1 IRC en USD:

$0.00336
$0.00336
-5.61%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de IRIS Chain (IRC)
Última actualización de la página: 2026-01-29 19:42:32 (UTC+8)

Precio de IRIS Chain hoy

El precio actual de IRIS Chain (IRC) hoy es $ 0.00336, con una variación del 5.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRC a USD es $ 0.00336 por IRC.

IRIS Chain actualmente está en el puesto #4558 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 IRC. Durante las últimas 24 horas, IRC cotiza entre $ 0.00312 (bajo) y $ 0.005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.213517579217701, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002578364754611624.

En el corto plazo, IRC experimentó un cambio de -2.90% en la última hora y de -21.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 141.44K.

Información del mercado de IRIS Chain (IRC)

No.4558

$ 0.00
$ 0.00

$ 141.44K
$ 141.44K

$ 6.72M
$ 6.72M

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

0.00%

MATIC

La capitalización de mercado actual de IRIS Chain es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 141.44K. El suministro circulante de IRC es de 0.00, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.72M.

Historial de precios de IRIS Chain USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00312
$ 0.00312
24H Mín
$ 0.005
$ 0.005
24H Máx

$ 0.00312
$ 0.00312

$ 0.005
$ 0.005

$ 2.213517579217701
$ 2.213517579217701

$ 0.002578364754611624
$ 0.002578364754611624

-2.90%

-5.60%

-21.13%

-21.13%

Historial de precios de IRIS Chain (IRC) en USD

Siga los cambios de precios de IRIS Chain para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0001997-5.60%
30 Días$ -0.00474-58.52%
60 Días$ -0.01919-85.10%
90 Días$ -0.09664-96.64%
Cambio de precio de IRIS Chain hoy

Hoy, IRC registró un cambio de $ -0.0001997 (-5.60%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de IRIS Chain en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.00474 (-58.52%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de IRIS Chain en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, IRC experimentó un cambio de $ -0.01919 (-85.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de IRIS Chain en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.09664 (-96.64%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de IRIS Chain (IRC)?

Consulta la página Historial de precios de IRIS Chain ahora.

Análisis de IA sobre IRIS Chain

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de IRIS Chain, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de IRIS Chain?

Varios factores clave influyen en los precios de IRIS Chain (IRC):

Sentimiento del mercado — Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la confianza de los inversores afectan la demanda de IRC.

Desarrollos tecnológicos — Las actualizaciones del protocolo, las mejoras en la interoperabilidad y el crecimiento del ecosistema impactan en la valoración.

Tasas de adopción — El uso en el mundo real, las asociaciones y la actividad de los desarrolladores impulsan la demanda de utilidad.

Volumen de operaciones — Los niveles de liquidez y las listas en exchanges influyen en la estabilidad de los precios.

Noticias regulatorias — Las políticas gubernamentales sobre blockchain y criptomonedas generan volatilidad en el mercado.

Competencia — El desempeño en comparación con otros proyectos de blockchain enfocados en la interoperabilidad.

Economía del token — Los mecanismos de suministro, las recompensas por staking y las características de gobernanza afectan el valor a largo plazo.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de IRIS Chain hoy?

La gente quiere saber el precio de IRIS Chain (IRC) hoy por varias razones: tomar decisiones informadas sobre trading, gestionar carteras, determinar el momento adecuado para comprar o vender, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones, evaluar las tendencias del mercado y establecer puntos de entrada y salida para las posiciones.

Predicción de precios para IRIS Chain

Predicción del precio de IRIS Chain (IRC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de IRC en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de IRIS Chain (IRC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de IRIS Chain podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará IRIS Chain en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de IRC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de IRIS Chain.

Cómo comprar e invertir IRIS Chain en España

¿Listo para empezar con IRIS Chain? Comprar IRC es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar IRIS Chain. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de IRIS Chain (IRC).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de 0.00 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará IRIS Chain instantáneamente en tu billetera.
Qué es IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain es un ecosistema blockchain impulsado por IA que integra el reconocimiento biométrico del iris con la gestión descentralizada de datos para revolucionar la atención médica personal. Los usuarios pueden escanear su iris mediante un smartphone o un quiosco para recibir diagnósticos de salud instantáneos basados en IA y obtener tokens IRC como recompensa. Estos tokens se pueden usar para suscripciones de salud, staking o verificación de identidad descentralizada dentro del ecosistema. La misión de IRIS Chain es empoderar a las personas para que monitoreen su salud en tiempo real, garantizando la privacidad de los datos mediante la tecnología blockchain.

Para conocer IRIS Chain más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre IRIS Chain

Última actualización de la página: 2026-01-29 19:42:32 (UTC+8)

