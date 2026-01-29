Precio de IRIS Chain hoy

El precio actual de IRIS Chain (IRC) hoy es $ 0.00336, con una variación del 5.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRC a USD es $ 0.00336 por IRC.

IRIS Chain actualmente está en el puesto #4558 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 IRC. Durante las últimas 24 horas, IRC cotiza entre $ 0.00312 (bajo) y $ 0.005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.213517579217701, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002578364754611624.

En el corto plazo, IRC experimentó un cambio de -2.90% en la última hora y de -21.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 141.44K.

Información del mercado de IRIS Chain (IRC)

Puesto No.4558 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 141.44K$ 141.44K $ 141.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de IRIS Chain es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 141.44K. El suministro circulante de IRC es de 0.00, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.72M.