Información de NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Sitio web oficial: https://nodes.ai Whitepaper: https://docs.nodes.ai/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870