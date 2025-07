GPU

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NombreGPU

PuestoNo.634

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)6.16%

Suministro de circulación98,069,335.54054657

Suministro máx.100,000,000

Suministro total100,000,000

Tasa de circulación0.9806%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.892095702845763,2024-04-02

Precio más bajo0.022616526503786424,2024-02-19

Blockchain públicaETH

IntroducciónNode AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.