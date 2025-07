Información de GORA (GORA)

Goracle is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

Sitio web oficial: https://www.gora.io/ Whitepaper: https://docs.gora.io/gora-docs/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x3b9b5AD79cbb7649143DEcD5afc749a75F8e6C7F