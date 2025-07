Información de GOLD (GOLD)

$GOLD is a visionary blockchain project celebrating the timeless value of gold. It blends digital innovation with the stability of precious metals, offering a unique ecosystem for wealth preservation. Backed by real gold assets, $GOLD empowers users with secure, transparent transactions and a roadmap for global adoption.

Sitio web oficial: https://gold2025.club/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/H1PevUqmTe8WU9An9JCxt2LMR4WvesNjMF5R7GZ7qpRE