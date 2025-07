Información de GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

Sitio web oficial: https://game.build Whitepaper: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D