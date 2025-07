GAME2

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

NombreGAME2

PuestoNo.475

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.05%

Suministro de circulación17,725,979,453

Suministro máx.21,419,639,400

Suministro total21,419,639,400

Tasa de circulación0.8275%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.009297992215811303,2024-05-15

Precio más bajo0.002490664239146623,2025-06-23

Blockchain públicaETH

IntroducciónGameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.