Precio de CarFi hoy

El precio actual de CarFi (CARFI) hoy es $ 0.245, con una variación del 11.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CARFI a USD es $ 0.245 por CARFI.

CarFi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CARFI. Durante las últimas 24 horas, CARFI cotiza entre $ 0.2137 (bajo) y $ 0.2784 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CARFI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -64.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.50K.

Información del mercado de CarFi (CARFI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.50M$ 24.50M $ 24.50M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de CarFi es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.50K. El suministro circulante de CARFI es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.50M.