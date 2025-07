Información de Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Sitio web oficial: https://blockasset.co/ Whitepaper: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Explorador de bloques: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk