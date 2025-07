Información de ASSDAQ (ASSDAQ)

$ASSDAQ is a satirical meme coin that pokes fun at traditional financial markets, proudly calling itself the "World's Best Asset." It’s designed to track the most profitable meme coins.

Explorador de bloques: https://solscan.io/token/7Tx8qTXSakpfaSFjdztPGQ9n2uyT1eUkYz7gYxxopump