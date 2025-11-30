Tokenómica de Amocucinare (AMORE)

Tokenómica de Amocucinare (AMORE)

Descubre información clave sobre Amocucinare (AMORE), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:21:02 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de Amocucinare (AMORE)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Amocucinare (AMORE), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Información de Amocucinare (AMORE)

El primer token en TON que reúne a los aficionados de la cultura de la parrilla, la buena comida y la diversión. Fue creado por el conocido bloguero gastronómico Nikolay Amocucinare y lanzado mediante una distribución completamente justa: toda la oferta estaba disponible en el mercado abierto, sin bloqueos ni restricciones.

Sitio web oficial:
https://amorecoin.love
Explorador de bloques:
https://tonviewer.com/EQC7js8NLX3v57ZuRmuusNtMSBdki4va_qyL7sAwdmosf_xK

Tokenómica de Amocucinare (AMORE): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Amocucinare (AMORE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens AMORE que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens AMORE que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de AMORE ¡explora el precio en vivo del token AMORE!

