Descubre información clave sobre Any Inu (AINU), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.

Tokenómica de Any Inu (AINU)

Información de Any Inu (AINU)

Any Inu is a meme coin on Ethereum.

Sitio web oficial: https://www.anyinu.xyz/ Whitepaper: https://docs.anyinu.xyz/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/ACeWC77UeW2DBZMe7YBsuXoxLvk4dHMnPzneApau1Au6