¿Qué es "Time in Force" en el trading de futuros?



En el trading de futuros de MEXC, hay cinco tipos de órdenes disponibles: Orden límite, Orden de mercado, Orden trigger , Orden de trailing stop, Orden post only. Entre estas, las órdenes límite, de mercado y trigger te permiten configurar el "time in force". El "time in force" se refiere a la duración durante la cual tu orden permanece válida antes de ser ejecutada, y puedes seleccionarlo en función de parámetros de tiempo.





Las órdenes límite ofrecen tres opciones de vigencia de la orden: GTC, IOC, FOK.





GTC ( Good 'Til Canceled ): Este tipo de orden permanece válida hasta que se complete totalmente o se cancele.





IOC ( Immediate or Cancel ): Si la orden no puede completarse inmediatamente al precio especificado, la parte no ejecutada se cancelará.





FOK ( Fill or Kill ): Si la orden no puede ejecutarse en su totalidad, se cancelará inmediatamente por completo.





Generalmente, las órdenes de mercado se ejecutan de inmediato, pero también puedes optar por las órdenes MTL ( Market-to-Limit ).





MTL ( Market-to-Limit ): Esta orden se coloca como una orden de mercado y se ejecuta al mejor precio disponible en el mercado. Si solo se completa parcialmente, la parte no ejecutada se cancelará y se colocará una orden límite al mismo precio de la parte ejecutada.





Las órdenes trigger ofrecen tres opciones de vigencia de la orden: 24 horas, 7 días y a largo plazo.





Vigencia de 24 horas: Tu orden trigger será válida durante 24 horas y caducará al finalizar este periodo.





Vigencia de 7 días: Tu orden trigger será válida durante 7 días y caducará al finalizar este periodo.





Vigencia a largo plazo: Tu orden trigger permanecerá válida hasta que se ejecute o se cancele manualmente.



