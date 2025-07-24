En el trading de futuros de MEXC, hay cinco tipos de órdenes disponibles: Orden límite, Orden de mercado, Orden trigger , Orden de trailing stop, Orden post only. Entre estas, las órdenes límite, de mEn el trading de futuros de MEXC, hay cinco tipos de órdenes disponibles: Orden límite, Orden de mercado, Orden trigger , Orden de trailing stop, Orden post only. Entre estas, las órdenes límite, de m
¿Qué es "Time in Force" en el trading de futuros?

24 de julio de 2025MEXC
#Futuros#Principiantes
En el trading de futuros de MEXC, hay cinco tipos de órdenes disponibles: Orden límite, Orden de mercado, Orden trigger , Orden de trailing stop, Orden post only. Entre estas, las órdenes límite, de mercado y trigger te permiten configurar el "time in force". El "time in force" se refiere a la duración durante la cual tu orden permanece válida antes de ser ejecutada, y puedes seleccionarlo en función de parámetros de tiempo.

1. Orden límite

Las órdenes límite ofrecen tres opciones de vigencia de la orden: GTC, IOC, FOK.

GTC (Good 'Til Canceled): Este tipo de orden permanece válida hasta que se complete totalmente o se cancele.

IOC (Immediate or Cancel): Si la orden no puede completarse inmediatamente al precio especificado, la parte no ejecutada se cancelará.

FOK (Fill or Kill): Si la orden no puede ejecutarse en su totalidad, se cancelará inmediatamente por completo.

2. Orden de mercado

Generalmente, las órdenes de mercado se ejecutan de inmediato, pero también puedes optar por las órdenes MTL (Market-to-Limit).

MTL (Market-to-Limit): Esta orden se coloca como una orden de mercado y se ejecuta al mejor precio disponible en el mercado. Si solo se completa parcialmente, la parte no ejecutada se cancelará y se colocará una orden límite al mismo precio de la parte ejecutada.

3. Orden trigger

Las órdenes trigger ofrecen tres opciones de vigencia de la orden: 24 horas, 7 días y a largo plazo.

Vigencia de 24 horas: Tu orden trigger será válida durante 24 horas y caducará al finalizar este periodo.

Vigencia de 7 días: Tu orden trigger será válida durante 7 días y caducará al finalizar este periodo.

Vigencia a largo plazo: Tu orden trigger permanecerá válida hasta que se ejecute o se cancele manualmente.

Advertencia: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, asuntos legales, financieros, contables ni ningún otro servicio relacionado, ni tampoco constituye una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no debe interpretarse como asesoría de inversión. Asegúrate de entender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


