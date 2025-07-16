¿Qué es TON?









TON (The Open Network) es una blockchain descentralizada de capa 1 creada utilizando tecnología diseñada por la comunidad para Telegram. TON es conocida por sus velocidades de transacción ultra rápidas, bajas tarifas, aplicaciones amigables para el usuario y su amigabilidad con el medio ambiente.





TON está diseñada para ser una supercomputadora distribuida, también conocida como un "super servidor," capaz de procesar millones de transacciones por segundo (TPS), con el objetivo de alcanzar la adopción por parte de cientos de millones de usuarios.









En 2018, los fundadores de Telegram, Pavel y Nikolai Durov, iniciaron el proyecto Telegram Open Network, explorando una solución de blockchain adecuada para Telegram.





En 2018, el Telegram Open Network recaudó aproximadamente $1.7 mil millones a través de una ICO (en ese momento, el token de TON se llamaba Gram), convirtiéndose en una de las ofertas de criptomonedas más grandes de la historia.





En 2019, el equipo de Telegram publicó una serie de documentos detallando el diseño de la blockchain de TON.





En octubre de 2019, Telegram enfrentó cargos de la SEC por recaudación de fondos ilegal, lo que llevó al equipo a detener el lanzamiento de la red principal de Telegram Open Network hasta que se resolvieran los problemas legales.





En mayo de 2020, el equipo de Telegram pagó una multa y llegó a un acuerdo con la SEC, acordando cesar el desarrollo del proyecto Telegram Open Network. También anunciaron la devolución de los fondos recaudados a través de la ICO a los inversores. El equipo de desarrollo de código abierto NewTON se hizo cargo del proyecto Telegram Open Network, continuando con el desarrollo de TON basado en el diseño original detallado en los documentos de TON.





En 2021, el equipo de NewTON cambió su nombre a TON Foundation, y el proyecto fue rebautizado como TON (The Open Network).





En 2022, el mecanismo de consenso de la red TON cambió de POW (prueba de trabajo) a POS (prueba de participación).





En 2023, la popularidad de los Bots de Telegram como Unibot y Bananagun llevó a un aumento en el interés de los usuarios por el ecosistema TON.





En agosto del mismo año, el equipo de Telegram anunció en la conferencia Token 2049 el lanzamiento de una billetera de criptomonedas basada en la red TON, disponible para 800 millones de usuarios en Telegram, lo que provocó un aumento en el precio de los tokens del proyecto TON.





En septiembre de 2023, MEXC Ventures anunció una inversión estratégica en TON para explorar conjuntamente el desarrollo de todo el ecosistema de blockchain.





En abril de 2024, Tether anunció una colaboración con TON y la emisión de la stablecoin USDT en la red TON.





Hasta ahora, TON se ha convertido en el noveno proyecto de blockchain más grande por capitalización de mercado a nivel mundial.









3.1 Alta TPS y vajas tarifas de gas. La red TON tiene como objetivo convertirse en una blockchain ampliamente utilizada por más de cien millones de usuarios, capaz de procesar millones de transacciones por segundo (TPS) en la cadena, lo que la convierte en una de las blockchains públicas más rápidas actualmente disponibles. Al mismo tiempo, las tarifas de gas de la red TON son insignificantes, proporcionando una experiencia amigable para el usuario.





3.2 Escalabilidad robusta. La red TON emplea tecnología de sharding, permitiendo que múltiples cadenas procesen transacciones en paralelo, logrando así TPS ultra altos y satisfaciendo las demandas de aplicaciones a gran escala.





3.3 Alta seguridad. TON utiliza un algoritmo de consenso BFT PoS, donde los participantes deben apostar una cierta cantidad de tokens para participar en el mantenimiento y la validación de la red. Los validadores son seleccionados aleatoriamente para crear nuevos bloques y firmarlos y transmitirlos. Si un validador no cumple con sus deberes, perderá su apuesta y será eliminado de la pool de validadores.









Toncoin es el token nativo de la red TON. Se utiliza para tarifas de transacción, participación en prueba de participación para mantener las operaciones de la blockchain, votación sobre decisiones de desarrollo de la red y liquidaciones de pagos.





Toncoin emitió inicialmente 5 mil millones de tokens, con un 1.45% en manos del equipo. Los tokens restantes fueron minados a través de un mecanismo de POW. Toncoin tiene una tasa de inflación anual infinita del 0.6% para recompensar a los validadores.





Gracias al desarrollo de la red TON y al aumento de la atención del mercado, el precio de Toncoin ha estado en aumento. En abril de 2024, el precio superó los $7.50, estableciendo un nuevo récord histórico. Según datos de CoinMarketCap, Toncoin ocupa actualmente el noveno lugar por capitalización de mercado, con una capitalización de $21.7 mil millones y un precio actual de $6.24.









