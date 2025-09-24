Qué es River: la arquitectura técnica y la tokenómica detrás de un banco on-chain multimillonario









1) River utiliza la tecnología Omni-CDP para habilitar la colateralización y la acuñación entre cadenas, lo cual permite a los usuarios depositar activos en una cadena y acuñar satUSD de forma nativa en otra.





2) satUSD es una stablecoin sobrecolateralizada que mantiene su paridad de 1 USD mediante liquidación en tiempo real, arbitraje on-chain y un marco de control de riesgos de cinco capas, al mismo tiempo que admite la acuñación sin intereses.





3) El suministro total de tokens RIVER es de 100 millones, con un 68% asignado a la comunidad y al ecosistema. Los holders se benefician de derechos de gobernanza, aumentos de rendimiento y reducciones de tarifas.





4) El ecosistema River está construido sobre cuatro pilares: el sistema cross-chain Omni-CDP, los productos de rendimiento Smart Vault, la minería social de River4FUN y la funcionalidad Swap.





5) Los usuarios participan en el ecosistema a través de un ciclo de cuatro pasos: ganar, intercambiar, hacer staking y acuñar, lo que habilita estrategias como apalancamiento y minería de liquidez.









River está construyendo el primer sistema de stablecoins con abstracción de cadenas, diseñado para conectar liquidez entre diferentes ecosistemas y canalizarla hacia nuevas oportunidades de crecimiento. Impulsado por la stablecoin satUSD, basada en posiciones de deuda colateralizadas (CDP) omnicadena, River permite a los usuarios colateralizar activos en una cadena y acuñar stablecoins en otra. Esto desbloquea rendimientos cross-chain nativos, estrategias de apalancamiento y una expansión escalable.









RIVER es la criptomoneda nativa del ecosistema River, con un suministro total de 100 millones de tokens.









Categoría de asignación Porcentaje Propósito Incentivos del ecosistema 40% Recompensas para usuarios, incentivos de liquidez, crecimiento del ecosistema Fondo de reservas 21% Creación de mercado, marketing y expansión del protocolo Equipo 15% Incentivos para el equipo central Inversores semilla 10% Financiación de la ronda semilla Airdrop 5% Recompensas airdrop para la comunidad Inversores presemilla 5% Inversores de la etapa inicial Venta pública 2% Venta pública de tokens Asesores 2% Asesores del proyecto









Categoría de asignación Periodo de bloqueo Cronograma de vesting Airdrop Ninguno Totalmente desbloqueado de inmediato Venta pública Ninguno Totalmente desbloqueado de inmediato Incentivos del ecosistema Ninguno Vesting lineal durante 60 meses Fondo de reservas Ninguno Vesting lineal durante 60 meses, liberado cada 6 meses Inversores presemilla 3 meses 10% desbloqueado en el 4.º mes, bloqueado durante otros 6 meses, luego vesting lineal durante 24 meses Inversores semilla 3 meses 10% desbloqueado en el 4.º mes, bloqueado durante otros 6 meses, luego vesting lineal durante 24 meses Equipo 12 meses Vesting lineal durante 30 meses Asesores 12 meses Vesting lineal durante 30 meses













1) Gobernanza del protocolo: Los holders de RIVER pueden votar sobre parámetros clave del protocolo, como los enumerados a continuación.

Tipos de colateral y parámetros de riesgo dentro del sistema CDP.

Decisiones sobre expansión y despliegue en blockchain.

Programas de emisión de incentivos de satUSD.

Uso del tesoro y propuestas de subvenciones del ecosistema.





2) Mejora de rendimiento y multiplicadores de lealtad: Los usuarios pueden bloquear RIVER para aumentar los rendimientos en las actividades del protocolo.

Mecanismo veRIVER : Bloquear RIVER como veRIVER proporciona mayores rendimientos en satUSD+.

Recompensas para proveedores de liquidez : Los participantes de staking a largo plazo reciben incentivos adicionales.

Multiplicadores de River4FUN: Los participantes de River4FUN pueden obtener multiplicadores de 1.2 a 2 veces las recompensas en actividades y contribuciones.





3) Reducción de tarifas y acceso prioritario: Hacer staking de RIVER otorga beneficios a nivel de protocolo, tales como:

Reducción de tarifas : Menores comisiones de acuñación, redención y swap.

Acceso prioritario : Participación anticipada en eventos limitados y elegibilidad para recompensas prémium.

Beneficios adicionales: Posible participación en airdrops o distribuciones relacionadas con la gobernanza.

















Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) es la innovación tecnológica central de River y el primer sistema CDP entre cadenas de la industria, construido sobre el estándar LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token). Este sistema redefine de manera fundamental cómo operan los CDP tradicionales.





En los marcos de trabajo CDP convencionales, los usuarios deben completar todo el proceso de colateralización y acuñación en la misma blockchain. Omni-CDP de River elimina esta limitación al permitir que los usuarios depositen activos en cualquier cadena de origen y acuñen de forma nativa stablecoins satUSD en cualquier cadena de destino. Por ejemplo:

Colateralizar ETH en Ethereum.

Acuñar satUSD en BNB Chain.

Usar satUSD en Arbitrum.

Todo esto sin necesidad de ningún puente entre cadenas.









El sistema Omni-CDP de River admite una amplia gama de activos principales como colateral:

Activos nativos : BTC , ETH y BNB

Tokens de staking líquido (LST) : River admite múltiples LST como colateral, lo que permite a los usuarios acceder a liquidez mientras continúan obteniendo recompensas de staking.

Conversión de stablecoins: Además de la acuñación mediante colateralización, los usuarios también pueden convertir directamente USDT, USDC, USD1 y otras stablecoins en satUSD a una proporción de 1:1.









Una característica distintiva de River es su mecanismo de acuñación sin intereses. A diferencia de muchos protocolos CDP que requieren que los usuarios paguen comisiones de estabilidad o intereses, River permite acuñar satUSD sin costo adicional. Esto reduce significativamente el gasto total para los usuarios y hace que la participación en el ecosistema DeFi sea más accesible.









satUSD es una stablecoin sobrecolateralizada con respaldo en BTC, ETH, BNB y varios tokens de staking líquido (LST). Permite a los usuarios desbloquear liquidez sin vender sus activos, mientras que al hacer staking de satUSD pueden compartir los ingresos del protocolo y obtener rendimiento.









Como la stablecoin central del ecosistema River, satUSD es más que un token vinculado al dólar estadounidense; es un instrumento financiero versátil con múltiples funciones:

Mecanismo de sobrecolateralización : satUSD emplea un modelo sobrecolateralizado para garantizar que cada token esté totalmente respaldado por activos suficientes. Esto proporciona una base sólida para mantener su valor.

Circulación omnicadena: Construido sobre el estándar LayerZero OFT, satUSD puede circular de forma nativa a través de múltiples blockchains, incluidas Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM y Bitlayer.









satUSD mantiene su paridad 1:1 con el dólar estadounidense mediante múltiples mecanismos:

Sistema de liquidación en tiempo real : Cuando la proporción de colateralización cae a un nivel peligroso, el sistema activa automáticamente liquidaciones para garantizar la solvencia del protocolo.

Mecanismo de arbitraje on-chain : Cuando el precio de satUSD cae por debajo de un dólar, los arbitrajistas compran satUSD y los canjean por colateral; cuando el precio sube por encima de un dólar, los arbitrajistas acuñan nuevos satUSD y los venden.

Control de riesgos en cinco capas: River implementa un marco integral de control de riesgos en cinco capas, que incluyen un modo de recuperación y otros mecanismos, para salvaguardar la estabilidad general del protocolo.









Los usuarios pueden hacer staking de satUSD para recibir satUSD+, un token con rendimiento de interés compuesto automático. Las características clave de satUSD+ incluyen las siguientes:

Participación en los ingresos del protocolo : Los holders reciben una parte de los ingresos generados por el protocolo River.

Liquidez mantenida : satUSD+ sigue siendo utilizable dentro de DeFi incluso mientras está en staking.

Redención flexible: satUSD+ puede canjearse de vuelta por satUSD en cualquier momento.













El módulo Omni-CDP es la infraestructura central de River, que permite a los usuarios:

Colateralizar activos en múltiples cadenas.

Acuñar satUSD de forma nativa en cualquier cadena compatible.

Eliminar la dependencia de puentes entre cadenas.

Beneficiarse de la emisión sin intereses.









Smart Vault es el producto de generación de rendimiento de River diseñado para usuarios minoristas, con las siguientes características:

Rendimientos sostenibles : Genera un rendimiento estable mediante una combinación de estrategias DeFi y CeDeFi.

Sin riesgo de liquidación : A diferencia de las CDP, los activos depositados en Smart Vaults no están sujetos a liquidación, lo que permite a los usuarios holdearlos con confianza.

Estrategias flexibles : Los usuarios pueden elegir entre diferentes combinaciones de estrategias según sus preferencias de riesgo individuales.

Opción de nivel institucional: River también ofrece Prime Vault, un servicio diseñado para inversores institucionales. Custodiado por Ceffu y Cobo, proporciona seguridad a nivel empresarial y soluciones de rendimiento estable.













River4FUN es un sistema innovador de social mining que transforma la actividad en redes sociales en recompensas en la cadena:

Integración con X (Twitter) : Los usuarios pueden vincular sus cuentas de X y ganar puntos River publicando y republicando contenido social, y también interactuando con dicho contenido.

Minería basada en staking : Los usuarios pueden hacer staking de cualquier token para acumular puntos River y recibir recompensas diarias.

Participación en la gobernanza : Los miembros de la comunidad pueden votar en propuestas y ganar recompensas por su participación.

Distribución impulsada por IA: River4FUN aprovecha agentes de inteligencia artificial para asignar recompensas en función de niveles de interacción e impulso de la comunidad, lo cual garantizando la equidad y la eficiencia.









River ofrece una función de intercambio de tokens de alto rendimiento con las siguientes ventajas:

Trading con bajo deslizamiento para una ejecución óptima.

Soporte multicadena a través de redes integradas.

Liquidación instantánea para transacciones fluidas.

Integración con DEX líderes de exchanges descentralizados.









River ha creado un sistema completo de ciclo de valor, donde los usuarios pueden participar a través de cuatro pasos principales: ganar, intercambiar, participar en staking y acuñar.









Los usuarios pueden ganar recompensas dentro del ecosistema River mediante actividades de trading, uso de aplicaciones asociadas, realización de tareas, verificación de interacciones sociales y participación en River4FUN. Todas estas actividades se convierten en tokens de recompensa que pueden utilizarse en todo el ecosistema.









Las recompensas obtenidas pueden convertirse en satUSD mediante intercambios instantáneos con bajo deslizamiento. Esto proporciona una base de valor estable que puede desplegarse en cualquier parte del ecosistema.









Puedes hacer staking de satUSD para recibir satUSD+, con los siguientes beneficios:

Rendimiento con interés compuesto automático.

Usabilidad continua dentro de DeFi.

Redención flexible en cualquier momento.

Participación en los ingresos del protocolo.









Deposita activos en cualquier cadena compatible para acuñar directamente nuevos satUSD:

No se requieren puentes entre cadenas.

Expande posiciones de manera eficiente.

Vuelve a iniciar el ciclo en la etapa de ganar.

















Los usuarios pueden utilizar satUSD para implementar diversas estrategias de apalancamiento:

Ofrecer préstamos y pedir préstamos de manera repetida para amplificar sus rendimientos.

Acceso a liquidez sin vender los activos subyacentes.

Oportunidades de arbitraje entre cadenas.









Al desplegar satUSD en protocolos asociados, los usuarios pueden ganar recompensas adicionales:

Pendle: Multiplicador de puntos River de 5 a 25 veces.

PancakeSwap: Incentivos para proveedores de liquidez.

Segment: Rendimientos por préstamos.

LayerBank: Recompensas por depósitos.









Al hacer staking de satUSD+, los inversores pueden obtener una parte de los ingresos del protocolo, lo cual lo convierte en una opción ideal para quienes buscan rendimientos constantes y fiables.





River está aprovechando la tecnología de abstracción de cadenas para derribar las barreras entre blockchains y crear un ecosistema financiero verdaderamente unificado. Con más cadenas integradas, nuevos socios que se suman y mejoras continuas de productos, River está posicionado para convertirse en un puente que conecte todos los activos y oportunidades, lo que le permitirá avanzar en su visión de convertirse en el próximo banco en la cadena.





Ya seas un inversor conservador que busca rendimiento estable, un trader agresivo que persigue estrategias de alto apalancamiento o un usuario cotidiano que desea ganar recompensas a través de la interacción social, River ofrece productos y oportunidades a medida. A medida que evoluciona el panorama Web3, protocolos de infraestructura como River desempeñarán un papel cada vez más importante en la conexión de ecosistemas diversos y en desbloquear todo el valor de la liquidez.



