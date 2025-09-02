¿Cómo realizar un retiro en MEXC?





Usando la función de retiro en MEXC, puedes transferir tus criptoactivos a tu propia billetera. Además, también puedes transferir fondos entre usuarios de MEXC mediante la función de transferencia interna. Veamos paso a paso cada operación.









1) En el sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Billetera] en la esquina superior derecha y selecciona [Retirar].









2) Selecciona la [Criptomoneda] que deseas retirar, introduce la [Dirección de retiro], elige la [Red] y completa el [Monto]. Revisa que los datos sean correctos y haz clic en [Enviar].









Nota:

La dirección de retiro se refiere a la dirección de retiro de criptomonedas, también conocida como dirección de billetera. Esta dirección es un identificador único compuesto por una larga cadena de números y letras, que se utiliza para indicar a qué cuenta o billetera se debe transferir la criptomoneda.





La red de transferencia se refiere a la red utilizada para procesar transacciones y transferencias de criptomonedas. Diferentes criptomonedas pueden usar diferentes redes blockchain; por ejemplo, Bitcoin utiliza la red Bitcoin y Ethereum utiliza la red Ethereum, entre otras. Algunas criptomonedas admiten múltiples redes, por lo que en estos casos es importante elegir la red correcta. Por ejemplo, en el caso de USDT, debes comprobar si está en la red ERC-20 o TRC-20. Elegir la red incorrecta puede provocar que el retiro no se acredite.





Al retirar ciertas criptomonedas, es necesario completar el campo Memo. Si no se proporciona el Memo, el retiro podría no acreditarse. Para más detalles sobre el Memo, consulta el artículo “ ¿Qué son los Memos/Etiquetas? ”.





Al realizar un retiro, debes cumplir con el requisito de monto mínimo de retiro. Si tu monto de retiro está por debajo de este requisito, añade los tokens correspondientes hasta alcanzar el monto mínimo antes de iniciar el retiro. Se cobrará una tarifa de retiro, la cual puede variar en función de las tarifas de red.





MEXC se compromete a brindar la mejor experiencia posible al usuario. Si encuentras que otra plataforma ofrece una tarifa de retiro más baja, proporciona capturas de pantalla y enlaces web a nuestro Servicio de Atención al Cliente en línea para enviar tus comentarios.





3) Ingresa el código de verificación por correo electrónico después de recibirlo, introduce el código de verificación de Google y haz clic en [Enviar].









4) Espera a que el retiro se procese correctamente.













1) En el sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Billetera] en la esquina superior derecha y selecciona [Retirar].









2) Selecciona la criptomoneda que deseas transferir.





3) Selecciona [Usuario MEXC], actualmente se admiten transferencias por [Correo electrónico], [Número de teléfono] o [UID de MEXC]. Ingresa la información de la cuenta del destinatario.





4) Completa la información correspondiente y el monto de la transferencia. Luego, haz clic en [Enviar].









5) Ingresa el código de verificación por correo electrónico y el código de Google Authenticator, y haz clic en [Enviar].









6) La transferencia se ha completado.













1) Toca [Billetera] en la esquina inferior derecha de la app.

2) Toca [Retirar].

3) Selecciona la criptomoneda que deseas retirar.

4) Selecciona [Retiro en cadena] como método de retiro.









5) Ingresa la dirección de retiro, selecciona la red y el monto, luego toca [Confirmar].

6) Lee el aviso y toca [Confirmar].

7) Verifica que los datos sean correctos y toca [Confirmar retiro].

8) Ingresa el código de verificación por correo electrónico y el código de Google Authenticator. Luego, toca [Enviar].













1) En la app, toca [Billetera] en la esquina inferior derecha.

2) Toca [Retirar].

3) Selecciona la criptomoneda que deseas retirar.

4) Selecciona [Transferencia MEXC] como método de retiro.









5) Ingresa la información de la cuenta del destinatario y el monto, luego toca [Enviar]. Actualmente se admiten tres métodos de transferencia: Correo electrónico, Número de teléfono y UID.

6) Verifica que la información sea correcta y toca [Confirmar].

7) Ingresa el código de verificación por correo electrónico y el código de Google Authenticator, luego toca [Confirmar].

8) La transferencia se ha completado.













1. Para criptomonedas que admiten múltiples cadenas, como USDT, asegúrate de elegir la red correspondiente al solicitar el retiro.





2. Si la criptomoneda requiere un Memo, copia el Memo correcto de la plataforma receptora e introdúcelo con precisión. De lo contrario, los activos podrían perderse.





3. Si después de ingresar la dirección aparece que es inválida, verifica la dirección o contacta con el servicio de atención al cliente en línea.





4. Las tarifas de retiro varían según la criptomoneda y se muestran al seleccionarla en la página de retiro.





5. En la página de retiro puedes consultar el monto mínimo y las tarifas correspondientes para cada criptomoneda.



