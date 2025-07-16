¿Qué es Launchpool?





MEXC Launchpad es una innovadora plataforma de emisión de tokens que ofrece acceso garantizado a proyectos de alta calidad y tokens consolidados a precios favorables. Los usuarios pueden participar completando ciertas tareas y cumpliendo los requisitos de participación. Los participantes se suscriben a los pools de Launchpad usando MX, USDT o tokens compatibles para adquirir de forma justa tokens prometedores o activos consolidados.

MEXC Launchpad ofrece dos tipos de eventos diferentes:

Acceso anticipado: obtenga la primera oportunidad de adquirir tokens de proyectos prometedores a precios favorables.

Compra con descuento: acceso a tokens convencionales a precios significativamente reducidos.









Todos los usuarios que hayan completado la verificación KYC en MEXC pueden participar en los eventos de Launchpad. Algunos fondos de launchpad pueden ser exclusivos para nuevos usuarios. Verifica los requisitos específicos en la página oficial de cada evento.





Los participantes deben completar la verificación KYC avanzada antes de la finalización del evento para recibir recompensas en tokens. Las recompensas se distribuirán a las billeteras Spot después de que el evento haya concluido.





Notas importantes:

Los creadores de mercado, las cuentas institucionales y los usuarios de países o regiones restringidos no son elegibles para participar.

Normalmente, hay una cantidad mínima requerida para la suscripción de tokens durante los eventos de Launchpool. Los tokens relacionados con la suscripción estarán bloqueados temporalmente durante el evento.

Los tokens MX utilizados para la participación en Launchpool no pueden usarse simultáneamente para Kickstarter.









En este artículo usaremos la versión web para demostrar cómo puedes unirte a un evento de Launchpool. Los pasos en la aplicación son similares a los del sitio web.









Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. En la barra de navegación superior, selecciona Eventos y, luego, haz clic en Launchpool para entrar a la página correspondiente.









Desplázate hacia abajo en la página de Launchpool para ver todos los eventos activos actualmente.





Selecciona el evento al que deseas unirte y haz clic en Regístrate ahora.





Nota: Si es la primera vez que participas en un evento de Launchpool, tras hacer clic en Regístrate ahora aparecerá un recordatorio de seguridad. Después de leerlo, haz clic en Confirmar registro si deseas continuar.









Tras registrarte con éxito, selecciona el fondo en el que deseas participar y haz clic en Ver detalles para acceder a la página del proyecto.





Nota: Algunos fondos son exclusivos para usuarios nuevos. Consulta la página del evento para conocer los requisitos de elegibilidad específicos. "Usuarios nuevos" hace referencia a usuarios que se registraron durante el período del evento o a aquellos cuyo depósito total (incluidos los depósitos en cadena, fiduciarios y P2P) sea inferior a 100 USD antes del evento.









En la página de detalles, puedes ver los requisitos específicos de participación para cada fondo. Si aún no cumples con los requisitos, completa primero las tareas correspondientes de trading o depósito. Una vez que cumplas los criterios, puedes proceder a unirte al evento.









Si cumples con los requisitos de participación, haz clic en Suscribirse ahora, introduce el monto que deseas comprometer y haz clic en Confirmar para completar tu participación.





Nota: Cada usuario está sujeto a un límite máximo de suscripción. Consulta la página del evento para conocer el límite específico.









Asimismo, puedes ganar recompensas invitando a amigos a participar en los eventos de Launchpool.





Ten en cuenta que las recompensas de referidos de Launchpool no se pueden combinar con las recompensas de referidos de Airdrop+. Los referentes recibirán recompensas en función del primer evento completado en el que participen sus amigos invitados, independientemente del orden real de participación. Esta norma solo aclara que las recompensas de referidos de Launchpool y de Airdrop+ no se pueden combinar, y no determina si las recompensas de referidos de Launchpool se pueden combinar con otros tipos de recompensa (por ejemplo, comisiones o reembolsos). Las recompensas se distribuirán estrictamente según la hora de finalización del evento en el que participen los amigos del referente.













Si deseas canjear tus tokens en suscripción, ve a la página de detalles del fondo en el que te hayas suscrito y haz clic en Cancelar suscripción. Una vez cancelada la suscripción, los tokens se devolverán de inmediato a tu billetera Spot.





Ten en cuenta que las políticas de cancelación de suscripciones varían según el proyecto. Consulta la página del evento para obtener más información.













En el sitio web oficial de MEXC, sitúa el cursor sobre Billetera y haz clic en Recompensas de eventos.





En la página de registro de recompensas, selecciona Eventos Spot y haz clic en Launchpool para ver tu historial de recompensas de Launchpool.

















Los proyectos de Launchpool suelen aceptar MX, USDT u otros tokens admitidos para la suscripción. Consulta la página del evento de Launchpool específico para obtener detalles sobre los tokens admitidos.





El precio de suscripción en MX, USDTu otros tokens admitidos para cada token nuevo se mostrará en la página del evento de Launchpool antes de que comience el período de suscripción.





Sí. Si tu suscripción es exitosa, se deducirán los fondos correspondientes. Si la suscripción falla, tus fondos se descongelarán y se devolverán por completo a tu billetera Spot en un plazo de 24 horas.





Suscripción sin exceso de demanda (es decir, monto total de las suscripciones ≤ asignación total de tokens): Los tokens se distribuyen en función del monto completo de la suscripción (por ejemplo, 1 USDT = X tokens).

Suscripción con exceso de demanda (es decir, monto total de las suscripciones > asignación total de tokens): Los tokens se distribuyen de forma proporcional. Asignación de tokens del usuario = (Contribución del usuario ÷ Contribuciones totales) × Asignación total de tokens.





En escenarios de exceso de demanda, las asignaciones se realizan de forma proporcional. Si la cantidad asignada es inferior a 0.00000001 (8 decimales), es probable que se considere inválida y sea reembolsada.





Sí. El fallo puede producirse por motivos como tareas no completadas, asignación demasiado pequeña, cancelación del proyecto o comportamiento anormal de la cuenta. En esos casos, tus fondos se reembolsarán por completo a tu billetera Spot en un plazo de 24 horas.





Consulta la página del evento específico de Launchpool para conocer el calendario de distribución de tokens. Una vez distribuidos, puedes ver las recompensas en Billetera → Spot → Estado de Spot → Eventos/Ahorros → Launchpool.









En la mayoría de los casos, es posible operar con los tokens inmediatamente. Consulta el anuncio específico del proyecto para conocer si aplica un período de bloqueo.





Para obtener más información, visita la página del evento de Launchpool.



