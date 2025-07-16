¿Qué es una llave de acceso?





Una llave de acceso o passkey es una tecnología novedosa de autenticación de identidad que permite a los usuarios acceder a cuentas en sitios web o aplicaciones sin tener que ingresar contraseñas manualmente. Con las llaves de acceso, los usuarios pueden iniciar sesión en sus cuentas mediante métodos como el reconocimiento de huellas dactilares, el escaneo facial o configuraciones de bloqueo de pantalla del dispositivo (por ejemplo, códigos PIN). Las llaves de acceso ofrecen mecanismos de protección robustos y eficaces, resguardando contra amenazas como los ataques de phishing.









1.1 Inicios de sesión simplificados y sin contraseñas: Los usuarios pueden acceder directamente a sus cuentas utilizando métodos como el reconocimiento de huellas dactilares o el escaneo facial, lo que simplifica el proceso de inicio de sesión y evita problemas como múltiples intentos o contraseñas incorrectas.





1.2 Mayor seguridad: Las llaves de acceso, basadas en los estándares de la FIDO Alliance y W3C, utilizan pares de claves cifradas en lugar de contraseñas, lo que mejora significativamente la seguridad. Estas están estrechamente vinculadas a las aplicaciones o sitios web asociados, asegurando que los usuarios no las utilicen inadvertidamente para iniciar sesión en aplicaciones o sitios web fraudulentos.





1.3 Coexistencia con las contraseñas: Al iniciar sesión con una llave de acceso, puedes usar tecnologías biométricas como el autocompletado, el reconocimiento facial o de huellas dactilares para la autenticación, permitiendo una transición fluida de contraseñas a llaves de acceso. Este diseño permite que los usuarios utilicen tanto contraseñas como llaves de acceso de manera simultánea.









La función de llaves de acceso está disponible actualmente solo en la aplicación MEXC, compatible con iOS 16.0.0 o Android 9.0 en adelante. A continuación, se describe el proceso de configuración de llaves de acceso en la versión iOS de la aplicación.





Nota: Debido a restricciones regionales o limitaciones de dispositivos, como la falta de compatibilidad con servicios de Google, algunos dispositivos pueden no ser compatibles con la función de llaves de acceso. Agradecemos tu comprensión.









1) Abre la aplicación MEXC e inicia sesión. Luego, pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda de la página principal de la aplicación.





2) Pulsa [Seguridad].





3) Pulsa [Llave de acceso].





4) En la página de Llaves de acceso, pulsa [Añadir llave de acceso].





5) Ingresa tu correo electrónico o código de verificación móvil, introduce el código de Google Authenticator y pulsa [Confirmar]. Después de completar la autenticación biométrica, la llave de acceso se creará con éxito.













1) Abre la aplicación MEXC e inicia sesión. Luego, pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda de la página principal de la aplicación.





2) Pulsa [Seguridad].





3) Pulsa [Llave de acceso].





4) En la página de Llaves de acceso, puedes ver todas las llaves de acceso que has configurado hasta el momento. Puedes pulsar el botón [Añadir llave de acceso] en la parte inferior para seguir agregando nuevas llaves, con un límite máximo de 10.





Si tienes varias llaves de acceso, pulsa el botón de edición con forma de lápiz para modificar los nombres de las llaves y facilitar su gestión.





Si ya no deseas usar una llave de acceso o quieres eliminar alguna innecesaria, pulsa el botón de eliminar en el extremo derecho para quitar la llave seleccionada.













1) En la página de Llave de acceso, haz clic en el ícono ⚙️ ubicado en la esquina superior derecha.

2) Selecciona los escenarios de aplicación deseados y pulsa [Guardar].

3) Completa la verificación 2FA ingresando el código requerido y, luego, pulsa [Confirmar] para finalizar.

















Utilizaremos como ejemplo la versión de la app para iOS para demostrar el proceso de retiro de fondos.





1) Abre la aplicación MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Luego, pulsa el botón [Billetera] en la esquina inferior derecha.

2) En la página de Billetera, selecciona [Retirar].

3) Elige la criptomoneda que deseas retirar, como USDT, e ingresa "USDT" en el cuadro de búsqueda en la parte superior.

4) Pulsael resultado de búsqueda para el token USDT.

5) Selecciona [Retiro en cadena] como método de retiro.

6) Completa los campos "Dirección de retiro" y "Cantidad de retiro", luego selecciona la red de retiro.

7) Después de confirmar que todo es correcto, pulsa [Confirmar].

8) Revisa nuevamente la información de tu retiro y luego pulsa [Confirmar retiro].









Si ya configuraste una llave de acceso, después de pulsar [Confirmar retiro], solo necesitarás completar la autenticación biométrica o ingresar tu contraseña para finalizar el retiro.





Si no has configurado una llave de acceso previamente, al pulsar [Confirmar retiro], aparecerá una ventana emergente con el mensaje "Añadir llave de acceso para retiros".





9) Toca [Añadir llave de acceso].





10) Ingresa el código de verificación enviado a tu correo electrónico o móvil, ingresa el código del Autenticador de Google y, luego, pulsa [Confirmar]. Tras completar la autenticación biométrica, tu llave de acceso se habrá creado exitosamente.





Una vez que la llave de acceso se haya creado con éxito, ya no necesitarás completar la autenticación 2FA para realizar retiros. Solo será necesario completar la autenticación biométrica o ingresar tu contraseña para finalizar el retiro.













1) Ingresa el correo electrónico o número de teléfono vinculado a tu cuenta de MEXC y, luego, haz clic en [Siguiente].

2) Completa la verificación deslizando la barra.

3) Realiza la autenticación biométrica para iniciar sesión en la aplicación MEXC.









El uso de una llave de acceso para inicios de sesión o retiros no solo simplifica el proceso y mejora la eficiencia, sino que también refuerza la seguridad, previniendo eficazmente ataques en la red y protegiendo tus activos. Dado que la llave de acceso se almacena en tu propio dispositivo, asegúrate de mantener tu dispositivo seguro para evitar la pérdida de activos en caso de extravío.



