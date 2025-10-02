Comprender el riesgo de liquidación: preguntas frecuentes y consejos de protección





En MEXC, los usuarios pueden operar futuros perpetuos con margen en USDT (USDT-M) con un apalancamiento de hasta 500x, o futuros perpetuos con margen en criptomonedas (COIN-M) con un apalancamiento de hasta 200x. Aunque el alto apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener retornos significativamente amplificados, también conlleva riesgos de volatilidad mucho mayores. Un giro repentino del mercado puede activar la liquidación de forma instantánea y dar como resultado la pérdida total del margen.





Para ayudar a los traders a comprender mejor y mitigar los riesgos de liquidación, este artículo ofrece un análisis estructurado de los cuatro escenarios de liquidación más comunes en el trading de futuros en MEXC. Además, presenta mecanismos de protección prácticos que se basan en estrategias que pueden aplicarse directamente en el trading. Al final, obtendrás conocimientos esenciales para evaluar los riesgos de liquidación, fortalecer la gestión de tus posiciones y mejorar la resiliencia general de tu enfoque de trading.









La liquidación ocurre cuando tu tasa de margen de mantenimiento cae por debajo del requisito de la plataforma. En ese momento, el sistema cierra automáticamente tus posiciones para evitar que las pérdidas superen el monto de garantía disponible.





Comprender el mecanismo de liquidación es esencial porque permite a los traders:





Anticipar y gestionar el riesgo, lo cual reduce la probabilidad de cierres inesperados de posiciones.

Utilizar el apalancamiento y el margen de forma más efectiva y, de esa manera, disminuir la probabilidad de liquidación.

Refinar las estrategias de trading para maximizar la eficiencia del capital y la estabilidad.













En Futuros MEXC, los precios de liquidación se calculan utilizando el precio justo, en lugar del precio de mercado o el precio índice. El precio justo refleja el valor razonable en tiempo real del par de trading, derivado tanto del precio índice como del precio de mercado. Debido a esta metodología, el precio justo puede diferir ligeramente del precio de la última transacción. Para obtener más detalles, consulta el artículo Precio índice, precio justo y último precio





Este enfoque ayuda a reducir liquidaciones innecesarias provocadas por una volatilidad temporal del mercado o por baja liquidez. Cuando el precio justo alcanza el umbral de liquidación, la liquidación se activa automáticamente.





En la plataforma web de MEXC, los traders pueden monitorear el precio justo directamente seleccionando la opción "Precio justo" en la parte superior del gráfico de velas. Esta función proporciona una capa adicional de transparencia y control a la hora de gestionar posiciones.









En la app, puedes ir al gráfico de velas, seleccionar Precio justo y visualizar el gráfico de velas del precio justo.













Cuando se activa una liquidación, el sistema cerrará la posición mediante acciones como la cancelación de órdenes, la liquidación por niveles o la compensación de posiciones long y short. La toma de posiciones al precio de bancarrota significa que, si el nivel de riesgo de la posición de un usuario es superior al nivel 1, el sistema intentará reducir el riesgo liquidando automáticamente una parte de la posición (liquidación por niveles). Si, después de este ajuste, la posición aún cumple con los criterios de liquidación, el motor de liquidación tomará el control de la posición al precio de bancarrota. Para obtener más detalles sobre los niveles de riesgo, consulta la Guía de Futuros





Si una posición se cierra a un precio mejor que el precio de bancarrota, cualquier margen restante será transferido al Fondo de Seguros de MEXC . Si el mercado se cierra a un precio peor, dicho fondo de seguros cubrirá la diferencia de margen para garantizar que la liquidación se complete sin problemas.









En teoría, el precio de liquidación de un par de trading no cambia. Sin embargo, debido a los ajustes dinámicos en el mecanismo de liquidación, existen ciertas excepciones.









Los precios de liquidación difieren según estés utilizando el modo de margen cruzado o el modo de margen aislado. En el modo de margen cruzado, todo el margen disponible se aplica a las posiciones abiertas. El PNL (ganancias y pérdidas) no realizado, por lo tanto, afectará tu precio de liquidación. Si el PNL no realizado aumenta, el precio de liquidación disminuye. Si el PNL no realizado disminuye, el precio de liquidación aumenta. Además, si el tamaño de la posición cambia bajo el modo de margen cruzado, el precio de liquidación también cambiará. En el modo de margen a islado, sin embargo, el precio de liquidación se mantiene fijo porque el margen está vinculado a una sola posición y no se ve afectado por cambios en otras posiciones.









Las tasas de financiación también afectan los precios de liquidación. En el modo de margen cruzado, pagar o recibir tarifas de financiación cambia tu margen disponible, lo que a su vez altera tu precio de liquidación. Mientras tanto, en el modo de margen aislado, si recibes financiamiento, el precio de liquidación permanece sin cambios. Sin embargo, si pagas financiamiento y tu margen disponible es insuficiente, el sistema deduce del margen de tu posición, lo que puede provocar que el precio de liquidación cambie.





En resumen, los precios de liquidación están influenciados por el modo de margen, el saldo de margen y las fluctuaciones de la tarifa de financiación. Los traders deben tener en cuenta estos factores al abrir posiciones.









Cuando operas futuros en MEXC, puedes encontrarte con situaciones en las que una orden stop-loss no sea exitosa. Las razones más comunes incluyen las siguientes:









Si tu precio de stop-loss está demasiado cerca del precio de liquidación, el precio justo puede alcanzar tu precio de liquidación antes de que se active la orden stop-loss. Esto provoca la liquidación y que la orden stop-loss no se ejecute.









Las órdenes TP/SL (take-profit / stop-loss) se ejecutan a precio de mercado una vez activadas. Durante una fuerte volatilidad, el mercado puede moverse más allá de tu precio de activación demasiado rápido, lo que ocasiona ejecuciones parciales o fallas en la orden. Según tu tolerancia al riesgo, puedes optar por esperar la ejecución o cancelar la orden.









Las órdenes stop-loss también pueden fallar debido a estos factores: un tamaño de posición insuficiente para cerrarla, que el contrato esté en un estado "no operativo", o por problemas relacionados con el sistema.





En MEXC, las órdenes TP/SL se ejecutan a precio de mercado. Por lo tanto, puede haber un spread entre el precio de activación y el precio de ejecución. Estos son los problemas más comunes relacionados con la liquidación en el trading de futuros. Puedes reducir el riesgo de liquidación aplicando estrategias como monitorizar tu tasa de margen, usar órdenes stop-loss o disminuir el apalancamiento. Para obtener más información, consulta otros artículos sobre futuros en MEXC Learn









Controlar el riesgo de liquidación es fundamental en la operación de futuros. Los inversores pueden tomar las siguientes medidas:





Ajustar el apalancamiento con prudencia : Elige niveles de apalancamiento acordes con tu propia tolerancia al riesgo. Para principiantes, se recomienda mantener el apalancamiento por debajo de 10x para reducir el impacto de las oscilaciones de precio sobre el margen.

Seleccionar el modo de margen estratégicamente : El margen cruzado distribuye el riesgo entre todas las posiciones, pero puede afectar al saldo global de tu cuenta; mientras que el margen aislado limita el riesgo a una sola posición. Escoge según tu estrategia y tolerancia al riesgo.

Mantener suficiente margen : Añade margen de manera regular para ampliar la distancia entre tu precio de apertura y tu precio de liquidación, lo cual mejora tu capacidad de resistir la volatilidad.

Activar alertas de riesgo : Habilita alertas de precio de liquidación o recordatorios de precio para monitorear riesgos en tiempo real y tomar medidas oportunas.

Priorizar la preservación del capital: En mercados altamente volátiles, céntrate en controlar pérdidas y proteger tu capital en lugar de perseguir el máximo beneficio.









En los mercados de futuros con alto apalancamiento, los retornos y los riesgos son siempre dos caras de la misma moneda. El mecanismo de liquidación en MEXC es una salvaguarda esencial tanto para los traders como para la plataforma, pero sin una comprensión clara de cómo funciona y qué lo activa, los traders pueden ser forzados a salir de sus posiciones de manera inesperada. Solo entendiendo a fondo la mecánica de la liquidación, reconociendo las diferencias entre el margen cruzado y el margen aislado, y aplicando órdenes stop-loss junto con una gestión adecuada del margen, podrás estabilizar tus posiciones durante la turbulencia del mercado y evitar que tu capital se borre en un instante.





Recuerda siempre que la gestión del riesgo debe ser tu máxima prioridad en el trading de futuros. Al gestionar las posiciones de manera científica y responder con calma a la volatilidad, construyes la base para perseguir beneficios, y solo entonces puedes alcanzar un éxito sostenible a largo plazo en el mercado.









