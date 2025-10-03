Cómo utilizar los diferentes tipos de órdenes de trading de futuros en MEXC: crea posiciones rápidamente y a bajo costo

En el vertiginoso mercado de futuros de criptomonedas, abrir una posición es el primer paso y, a menudo, la clave del éxito o el fracaso. Muchos traders, especialmente los principiantes, dependen únicamente de órdenes básicas de mercado y órdenes límite. Esto puede resultar en la pérdida de oportunidades o mayores costos de operación debido al deslizamiento.





De hecho, las plataformas como MEXC ofrecen múltiples tipos de órdenes, cada una diseñada para escenarios de operación específicos. Dominar estas herramientas permite a los traders ejecutar sus estrategias con mayor precisión y control.





Este artículo te proporcionará una descripción general completa de los diferentes tipos de órdenes disponibles para operar con futuros en MEXC y explicará cómo utilizarlos en conjunto para construir posiciones de forma rápida, eficiente y a menor costo.





MEXC ofrece cinco tipos de órdenes para operar con futuros: orden de límite, orden de mercado, orden de activación, orden trailing stop y orden de post only. Cada una tiene características distintas, y los operadores pueden elegir según sus necesidades y objetivos de operación.





*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT













Una orden de límite es una orden de compra o venta que se ejecuta una vez que el mercado alcanza un precio específico. Permite a los traders fijar el precio de la orden, y la operación se ejecutará a ese precio o a uno mejor.

Al enviar una orden de límite, si ya existen órdenes en el libro de órdenes al mismo precio o a uno mejor, se ejecutará inmediatamente al mejor precio disponible. De lo contrario, la orden limitada permanecerá en el libro de órdenes hasta que pueda ser igualada, lo que también contribuye a la profundidad del mercado.









Ventajas: Control preciso de costos

Sin deslizamiento: Tu precio de ejecución nunca será peor que el límite que establezcas, lo que te ayudará a controlar los costos de entrada con precisión.

Rol de creador: Si tu orden no coincide inmediatamente con las existentes, sino que permanece en el libro de órdenes, a menudo te beneficiarás de tarifas de creador más bajas.





Desventajas:

La ejecución no está garantizada, ya que depende de las condiciones del mercado.

Las órdenes pueden permanecer pendientes durante algún tiempo antes de completarse.









Las órdenes de límite se utilizan normalmente cuando los traders desean comprar o vender a un precio fijo específico. A continuación, se presentan dos ejemplos comunes de uso de una orden limitada:





Ejemplo 1: El trader "A" opera con futuros perpetuos de BTC. El precio actual es de 40,000 USDT. Si "A" desea comprar a 39,000 USDT, puede colocar una orden de límite. Una vez que el precio de mercado baje a 39,000 USDT o menos, la orden se activará y ejecutará.





Ejemplo 2: El precio actual de los futuros perpetuos de BTC es de 40,000 USDT. Si "A" desea vender a 41,000 USDT, puede colocar una orden de límite. Una vez que el precio de mercado suba a 41,000 USDT o más, la orden se activará y ejecutará.









Al realizar una orden de límite, puedes elegir entre tres configuraciones de tiempo de vigencia diferentes: GTC (válida hasta la cancelación), IOC (inmediata o cancelar) y FOK (completar o cancelar).





GTC (válida hasta la cancelación): La orden permanece activa hasta que se ejecute completamente o se cancele manualmente.

IOC (inmediata o cancelar): La orden intentará ejecutarse inmediatamente. Cualquier parte que no pueda ejecutarse al precio especificado será cancelada.

FOK (completar o cancelar): La orden debe ejecutarse completamente de inmediato al precio especificado; de lo contrario, se cancelará por completo.









Sitio web: Ve a la página de trading de futuros; selecciona Límite; ingresa el Precio y la Cantidad;y, luego, haz clic en Abrir long o Abrir short.









Aplicación: Ve a la página de trading de futuros; selecciona Límite; ingresa el Precio y la Cantidad; y, luego, haz clic en Abrir long o Abrir short.













Una orden de mercado es un tipo de orden que se ejecuta inmediatamente al mejor precio de mercado disponible.









Ventajas: Una orden de mercado no requiere que el usuario establezca un precio, lo que permite su ejecución rápida.

Desventajas: Si bien las órdenes de mercado garantizan una ejecución rápida, no pueden garantizar el precio de ejecución. Los precios de mercado pueden fluctuar rápidamente, lo cual resulta en un deslizamiento respecto al precio esperado. Para mitigar este riesgo, se puede activar la función de Protección de Precio en MEXC, que ayuda a prevenir la activación anormal de stop-loss o take-profit durante periodos de volatilidad extrema.









Las órdenes de mercado se utilizan generalmente cuando los traders desean comprar o vender rápidamente al precio actual del mercado. Dos ejemplos comunes son:





Ejemplo 1: El precio de los futuros perpetuos de BTC supera rápidamente los 40,000 USDT. El trader "A" desea comprar inmediatamente y está dispuesto a aceptar el precio de mercado para abrir una posición. En este caso, puede usar una orden de mercado para comprar.





Ejemplo 2: El precio de los futuros perpetuos de BTC cae rápidamente por debajo de los 39,000 USDT. El trader "A" desea vender inmediatamente y está dispuesto a aceptar el precio de mercado para salir. En este caso, puede usar una orden de mercado para vender.









Sitio web: Ve a la página de trading de futuros, selecciona Mercado, ingresa la Cantidad y, luego, haz clic en Abrir long o Abrir short.









Aplicación: Ve a la página de trading de futuros, selecciona Monto, ingresa la Cantidady, luego, toca Abrir long o Abrir short.









*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT













Una orden de activación permite a los usuarios predefinir un precio de activación, un precio de orden y una cantidad. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema coloca automáticamente una orden al precio de orden especificado. Antes de que se active la orden stop, no se congela ninguna posición ni margen.









Ventajas: Las órdenes de activación reducen la necesidad de una monitorización constante, lo que permite a los usuarios planificar con antelación los puntos de entrada y salida. Ayudan a asegurar ganancias o limitar pérdidas durante la negociación.

Desventajas: Una orden de activación no siempre se activa correctamente debido a límites de posición, margen insuficiente o condiciones del mercado.









Las órdenes de activación se utilizan normalmente para preestablecer precios de entrada o salida.





Escenario 1: Stop loss. El trader "A" mantiene una posición long en futuros perpetuos de BTC con un precio de entrada de 40,000 USDT. "A" considera que 39,000 USDT es un nivel de soporte clave y, si el precio cae por debajo de este nivel, es probable que se produzcan nuevas caídas. "A" puede establecer el precio de activación en 39,000 USDT y el precio de la orden en el precio de mercado de 39,000 USDT o inferior. Si el precio cae a 39,000 USDT, se activa la orden de activación y el sistema emite una orden para cerrar la posición long.





Escenario 2: Entrada en ruptura. El trader "A" observa que los futuros perpetuos de BTC cotizan a 39,000 USDT y cree que, si el precio supera los 40,000 USDT, podría iniciar una fuerte tendencia alcista. "A" puede establecer el precio de activación en 40,000 USDT y el precio de la orden en 40,000 USDT o superior. Si el precio sube a 40,000 USDT, se activa la orden de activación y se coloca una orden para abrir una posición long.









Al utilizar una orden de activación, debes tener en cuenta que hay tres tipos de precios de activación: último precio, precio justo y precio de índice.





Último p recio: El precio de transacción más reciente en el libro de órdenes de Futuros MEXC.

Precio j usto: Mecanismo de protección implementado para evitar pérdidas causadas por fluctuaciones anormales de precios en una sola plataforma. Se calcula utilizando datos de precios ponderados de los principales exchanges y refleja el precio del mercado de forma más justa.

Precio índice: Calculado por MEXC con base en los precios del mercado spot de varios exchanges líderes, con diferentes ponderaciones.









Sitio web: Ve a la página de trading de futuros; selecciona Orden de activación; ingresa el Precio de activación, el Precio y la Cantidad;y, luego, haz clic en Abrir long o Abrir short.









Aplicación: Ve a la página de trading de futuros; selecciona Activación; ingresa el Precio activación, el Precio y el Monto; y, luego, toca Abrir long o Abrir short.

















Una orden trailing stop es una orden de estrategia condicional que envía una operación al mercado tras un retroceso. Cuando el precio de mercado del futuro alcanza tanto el precio de activación preestablecido por el usuario como el porcentaje (o monto) de trailing stop, la orden se activa.





Cálculo del precio de activación:





Para órdenes de venta:

Precio de activación = Precio más alto alcanzado – Variación del recorrido (distancia del precio)

Precio de activación = Precio más alto alcanzado × (1 – % de variación de seguimiento (proporción))

Para órdenes de compra:

Precio de activación = Precio más bajo alcanzado + Variación del recorrido (distancia del precio)

Precio de activación = Precio más bajo alcanzado × (1 + % variación de seguimiento (proporción))





Además, los usuarios pueden establecer un precio de activación, que actúa como condición para habilitar la orden trailing stop. El sistema solo comenzará a rastrear y calcular el precio de activación real una vez que el mercado alcance o supere el precio de activación según el tipo de precio seleccionado. Si no se establece un precio de activación, la orden se activa inmediatamente después de su colocación. El precio de activación puede basarse en tres tipos de precio: último precio, precio justo o precio índice.









Ventajas: Proporciona un mejor control sobre las ganancias y permite a los traders replicar estrategias de trading de forma más sistemática.

Desventajas: El mercado de criptomonedas es altamente volátil, lo que dificulta establecer un ratio de retroceso adecuado.









Las órdenes de trailing stop se utilizan normalmente para comprar durante rebotes desde mínimos del mercado o para vender durante retrocesos tras subidas de precios. A continuación, se muestran dos ejemplos:





Escenario 1: Compra en un rebote. Supongamos que el precio del mercado de futuros perpetuos de BTC cae a 39,000 USDT. El trader "A" cree que el precio seguirá bajando, pero espera un rebote en torno a los 37,000 USDT. "A" quiere comprar una vez que el rebote alcance el 1%. Por lo tanto, A establece el trailing stop con un precio de activación de 37,000 USDT, una variación de seguimiento del 1% y coloca una orden de compra long con trailing stop.





Escenario 2: Venta tras un retroceso. Supongamos que el precio del mercado de futuros perpetuos de BTC sube a 40,000 USDT. El trader "A" cree que el precio seguirá subiendo, pero podría retroceder tras alcanzar los 42,000 USDT. "A" desea vender una vez que la caída alcance el 1%. Por lo tanto, "A" establece el trailing stop con un precio de activación de 42,000 USDT, una varianza de seguimiento del 1% y coloca una orden de venta en short con trailing stop.









Sitio web: Ingresa a la página de trading de futuros; selecciona Trailing stop; ingresa la Varianza del trail y la Cantidad; y, luego, haz clic en Comprar long o Vender short.









Aplicación: Ingresa a la página de trading de futuros; selecciona Trailing stop; ingresa la Proporción y el Monto; y, luego, toca Abrir long o Abrir short.









*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT













La opción Post Only garantiza que tu orden nunca se ejecutará de inmediato. Garantiza que siempre serás el Creador. Si la orden coincide inmediatamente con una orden existente, se cancelará automáticamente.





Un maker o creador es un trader que coloca órdenes limitadas a precios y cantidades específicos, esperando a que otros usuarios las completen, aportando así liquidez al mercado. Untaker o tomador, por otro lado, ejecuta directamente las órdenes de límite o de mercado existentes, con lo que consume liquidez del mercado.









Ventajas: En el trading de futuros MEXC, las órdenes de maker tienen una tarifa mucho menor que las órdenes de taker. Usar la opción Post Only garantiza que siempre pagarás tarifas del 0%.

Desventajas: Dado que Post Only coloca órdenes pendientes en lugar de aceptar las existentes, no se garantiza su ejecución inmediata.









Los proveedores de liquidez suelen utilizar órdenes post only para obtener ventajas en las tarifas. A continuación, se muestran dos ejemplos:





Ejemplo 1 (caso alcista): Supongamos que el trader "A" tiene una postura alcista sobre BTC. El precio actual de los futuros perpetuos de BTC es de 40,000 USDT. Si "A" establece una orden de compra a 39,000 USDT (por debajo del precio de mercado), la orden no se ejecutará inmediatamente. La orden se publica correctamente, lo que convierte a "A" en creador. Sin embargo, si "A" establece una orden de compra a 41,000 USDT (por encima del precio de mercado), la orden se ejecutará instantáneamente y, por lo tanto, se cancelará, lo que garantiza que "A" siga siendo creador.





Ejemplo 2 (caso bajista): Supongamos que el trader "A" tiene una postura bajista sobre BTC. El precio actual de los futuros perpetuos de BTC es de 40,000 USDT. Si "A" establece una orden de venta a 41,000 USDT (por encima del precio de mercado), la orden no se ejecutará inmediatamente. La orden se publica correctamente, lo que convierte a "A" en creador. Sin embargo, si "A" establece una orden de venta en 39,000 USDT (por debajo del precio de mercado), la orden se ejecutará instantáneamente y, por lo tanto, se cancelará, lo que garantiza que "A" siga siendo creador.









Sitio web: Vea la página de trading de futuros; selecciona Post only; ingresa el Precio y la Cantidad; y, luego, haz clic en Abrir long o Abrir short.









Aplicación: Ve a la página de trading de futuros; selecciona Post only; ingresa el Precio y el Monto; y, luego, toca Abrir long o Abrir short.









Dominar los diferentes tipos de órdenes en MEXC marca la transición de aceptar precios pasivamente a gestionar operaciones activamente. Requiere que los operadores no solo participen en el mercado, sino que también actúen como estrategas y ejecutores de sus propios planes. Las órdenes de límite ayudan a controlar los costos, las órdenes de mercado aseguran la velocidad de ejecución, mientras que las órdenes de activación y las órdenes de stop-loss/take-profit incorporan disciplina y estrategia en cada operación. De ahora en adelante, prueba combinar estos tipos de órdenes en tus operaciones: descubrirás que abrir posiciones se vuelve más deliberado, eficiente y rentable.









Aviso legal: Este material no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, asuntos legales, finanzas, contabilidad, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona información solo como referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos e invierte con cautela. Todas las decisiones y los resultados de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.



