Descripción de las funciones de MEXC DEX+

23 de septiembre de 2025
1. Aspectos generales de MEXC DEX+


1.1 ¿Qué es MEXC DEX+?


MEXC DEX+ es un agregador de exchanges descentralizados que integra múltiples DEX para ofrecer a los usuarios rutas de trading óptimas, minimizando el deslizamiento y optimizando los costos de trading. Como la última solución de trading descentralizado de MEXC, DEX+ admite el trading de más de 10,000 activos on-chain, lo cual garantiza que los usuarios siempre obtengan el mejor precio y una experiencia de trading en DEX fluida.

1.2 ¿Cuáles son las ventajas de usar MEXC DEX+?


1) Sin configuración requerida: No necesitas un registro complicado ni KYC. Simplemente conecta tu billetera y empieza a hacer trading en la cadena.

2) Seguridad verificable y transparencia on-chain: Todos los registros de transacciones se almacenan permanentemente en la blockchain, son de acceso público y completamente trazables.

3) Información precisa y seguimiento inteligente: Integra el monitoreo del dinero inteligente y el análisis de tendencias de la comunidad X, lo que proporciona perspectivas de mercado multidimensionales que te ayudan a detectar proyectos potenciales de manera anticipada.

2. Rastreador Smart Money


2.1 ¿Qué es el dinero inteligente?


El dinero inteligente se refiere a las billeteras on-chain de ballenas de alto rendimiento y traders profesionales. A menudo, el dinero inteligente detecta las oportunidades de mercado de manera temprana, y sus actividades de trading sirven como una señales clave para evaluar el potencial de los tokens.


2.2 ¿Qué funciones ofrece el rastreador Smart Money?


1) Seguimiento en tiempo real de ballenas: Monitorea las últimas operaciones de las direcciones de alto rendimiento, incluido el historial de operaciones, la distribución del portafolio, la frecuencia de operación y los datos de PNL.
2) Análisis profundo de flujos de fondos: Identifica qué tokens están acumulando o vendiendo activamente las ballenas y los traders profesionales, lo cual te ayuda a detectar oportunidades infravaloradas o riesgos potenciales.
3) Perspectivas de mercado multidimensionales: Señal destaca la actividad reciente de ballenas, mientras que FOMO Callse enfoca en tendencias explosivas a corto plazo, lo que ayuda a aprovechar oportunidades de trading.

2.3 ¿Cómo usar el rastreador Smart Money para la toma de decisiones?


Cuando observes que múltiples direcciones de alto rendimiento están acumulando simultáneamente un token, es una señal fuerte que vale la pena vigilar. Sin embargo, ten en cuenta que un trading exitoso requiere un análisis multidimensional. Recomendamos combinar las tendencias de Smart Money con el sentimiento de la comunidad y el análisis técnico para formar tu propio criterio y lograr ganancias más estables en el trading on-chain.

3. Señal


3.1 ¿Qué muestra la página de Señal?


Señal normalmente muestra la actividad reciente de trading de ballenas, lo que incluye:
  • Registros recientes de compras/ventas de gran volumen.
  • Movimientos de trading activo de tokens específicos.
  • Flujos de capital entre ballenas.


3.2 ¿Cómo debo usar Señal?


Los principiantes pueden observar qué tokens se han estado operando con mayor frecuencia recientemente como referencia de en qué se está enfocando actualmente el mercado.

4. FOMO Call


4.1 ¿Qué significa FOMO?


FOMO (Fear of Missing Out, o "miedo a quedarse fuera") se refiere a la psicología de tener miedo a perder oportunidades. La página de FOMO Call rastrea específicamente los tokens populares on-chain que están explotando (aquellos con volúmenes de trading en fuerte aumento, subidas rápidas de precio y un sentimiento de mercado sobrecalentado), lo cual te ayuda a detectar de manera anticipada oportunidades de pumps a corto plazo.


4.2 ¿Cómo puede ayudarme FOMO Call?


FOMO Call te alerta sobre qué tokens se están calentando rápidamente, ideal para los usuarios que quieren seguir las modas del mercado a corto plazo.

4.3 ¿Cuáles son los riesgos de usar FOMO Call?


1) Perseguir el pico: Los tokens impulsados por FOMO a menudo ya han subido de forma significativa. Entrar en esta etapa puede dejarte como el último comprador y te haga enfrentar fuertes correcciones de precio.

2) Trampa de colapso de burbuja: Muchos tokens FOMO son simplemente especulación a corto plazo con poca utilidad o valor real. Una vez que se desvanece el hype, pueden caer rápidamente hasta cero.

3) Gestión del riesgo: Cuando operes con tokens FOMO, establece siempre niveles estrictos de stop-loss y limita cada posición a un porcentaje controlado de tus activos totales.

5. X Tracker


5.1 ¿Qué es X Tracker?


X Tracker monitorea las tendencias de discusión sobre tokens cripto en X, lo cual ayuda a los usuarios a descubrir rápidamente qué tokens están ganando atención en la comunidad.


5.2 ¿Qué puedo encontrar con X Tracker?


  • Tokens de los que más se está hablando actualmente.
  • Publicaciones relacionadas con proyectos en tendencia.
  • Nuevos tokens potenciales que están generando ruido en la comunidad.

5.3 ¿El hype en X equivale a una oportunidad de inversión?


No necesariamente. El hype de la comunidad a menudo significa una mayor volatilidad, lo que puede crear oportunidades, pero también conlleva riesgos de especulación o fuertes oscilaciones de precio a corto plazo.

6. Tendencias


6.1 ¿Qué muestra la página de Tendencias?


Tendencias es una herramienta para jugadores on-chain experimentados que permite monitorear la actividad de tokens en las plataformas de lanzamiento principales, como pump.fun y LetsBONK.fun. En esta página puedes ver:
  • Tokens recién creados en pump.fun.
  • Tokens que están a punto de alcanzar su límite en pump.fun.
  • Tokens que ya se han lanzado en pump.fun.


6.2 ¿Cómo debo usar Tendencias?


Los principiantes pueden usar la página Tendencias para encontrar rápidamente los tokens que les interesan y luego utilizar la función de Compra para adquirirlos con un solo clic.


7. Seguridad y riesgos


7.1 ¿A qué debo prestar atención al hacer trading en DEX+?


  • Verifica la dirección del contrato del token para evitar tokens falsificados o tokens de estafa.
  • Configura un deslizamiento razonable para prevenir operaciones anormales causadas por baja liquidez.
  • Administra el tamaño de tu posición. Especialmente durante el FOMO, evita concentrar demasiado capital en una sola operación.

7.2 ¿Cómo conecto una billetera a DEX+?


Puedes usar billeteras Web3 populares (como MetaMask). Después de hacer clic en Conectar billetera, deposita activos en DEX+ para comenzar tu experiencia de trading en la cadena.

Para obtener más detalles sobre cómo conectar una billetera externa a MEXC DEX+, consulta esta guía: Cómo conectar y vincular una billetera externa a tu cuenta de MEXC DEX+.


8. Consejos para principiantes


8.1 Soy un principiante absoluto, ¿cómo debería empezar?


Prepara una billetera de criptomonedas y deposita una pequeña cantidad de tokens principales.
1) Abre MEXC DEX+ y conecta tu billetera.
2) Explora Smart Money/X Tracker para observar las tendencias del mercado.
3) Comienza con operaciones pequeñas para familiarizarte con el proceso.
4) Desarrolla conciencia sobre la gestión del riesgo y evita comprometer demasiado capital de una sola vez.

8.2 ¿Cómo sé si un token merece atención?


Ten en cuenta los siguientes factores:
1) ¿Está siendo acumulado de forma constante por ballenas (Smart Money)?
2) ¿Mantiene una fuerte presencia en la comunidad de X (X Tracker)?
3) ¿El proyecto en sí tiene casos de uso reales o aspectos técnicos destacados?
4) ¿El volumen de trading y la liquidez son suficientes?

Lecturas recomendadas:


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

