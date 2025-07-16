1. Preguntas frecuentes sobre transferencias (depósitos y retiros) 1.1 ¿Hay tarifas por transferencias entre CEX y DEX+? Sí. Transferir activos entre el Exchange de MEXC (CEX) y DEX+ requiere confirma1. Preguntas frecuentes sobre transferencias (depósitos y retiros) 1.1 ¿Hay tarifas por transferencias entre CEX y DEX+? Sí. Transferir activos entre el Exchange de MEXC (CEX) y DEX+ requiere confirma
Preguntas frecuentes sobre el DEX+ de MEXC

16 de julio de 2025MEXC
1. Preguntas frecuentes sobre transferencias (depósitos y retiros)


1.1 ¿Hay tarifas por transferencias entre CEX y DEX+?

Sí. Transferir activos entre el Exchange de MEXC (CEX) y DEX+ requiere confirmación en la cadena, registro y empaquetado de la transacción. Los usuarios deben pagar las tarifas de red correspondientes, que varían dependiendo de la congestión de la red, las condiciones del mercado y otros factores.

1.2 ¿Existen límites en las transferencias entre CEX y DEX+?

No hay límites de transferencia. Sin embargo, al transferir de CEX a DEX+, debes cumplir con el monto mínimo de retiro de CEX.

1.3 ¿Por qué los activos en la cadena y los activos de la cuenta DEX+ son inconsistentes?

La página de activos filtra los activos por debajo de 0.1 USDT.
Debido a problemas de análisis en la cadena, algunos tokens pueden carecer de registros de transferencias o información detallada de fondos, pero esto no afecta tu saldo real en la dirección. Ninguna de estas situaciones afecta tu saldo real y aún puedes ver las cantidades disponibles y operar tokens en la interfaz de venta de órdenes.

1.4 ¿Qué pasa si deposito tokens no admitidos desde una fuente externa?

Actualmente, no se admite la devolución o el crédito de tokens no admitidos. Para evitar pérdidas de activos, recomendamos depositar únicamente los tokens de mainnet admitidos por DEX+.

2. Preguntas frecuentes sobre trading


2.1 ¿Por qué los precios son diferentes para el mismo token entre Spot y DEX+?

Spot y DEX+ utilizan diferentes datos del mercado. Los precios spot provienen de las órdenes de los usuarios en el exchange, reflejando la profundidad del mercado, mientras que los precios de DEX+ están basados en los fondos de liquidez en la cadena. Por lo tanto, los precios pueden variar.

2.2 ¿Por qué falló mi orden?

Pueden haber varias razones para el fallo de una orden. Las razones comunes incluyen:


Tokens Honeypot no pueden ser vendidos: Hemos añadido una advertencia para los tokens Honeypot en la página. Ten cuidado al operar con ellos.
Liquidez cero: Retiros de fondos u otras acciones pueden causar falta de liquidez, lo que hace que el trading sea imposible. MEXC está trabajando en integrar más fondos de liquidez.
Tarifas de gas insuficientes: Recomendamos mantener suficientes tokens de mainnet en tu cuenta para cubrir las tarifas de transacción.

2.3 ¿Por qué falló mi orden si el saldo de mis tokens de mainnet estaba cerca de la tarifa estimada mostrada en la página?

Recomendamos transferir tokens adicionales de mainnet a tu dirección DEX+ para cubrir las tarifas de gas. Las posibles razones para gas insuficiente a pesar del saldo incluyen:
  • Congestión de la cadena: Las tarifas aumentan durante los picos de red debido a la competencia por un procesamiento más rápido.
  • Volatilidad en las tarifas de gas: Las tarifas de gas en blockchains como Ethereum y BNB Chain fluctúan rápidamente.
  • Transacciones complejas: Las operaciones con tokens de baja liquidez o múltiples contratos inteligentes requieren más computación y tarifas más altas.
  • Mecanismo de protección contra deslizamientos: Algunas operaciones pueden consumir gas adicional para asegurar la ejecución en condiciones volátiles.
  • Interacciones múltiples: Las operaciones que requieren varios pasos (por ejemplo, aprobación de tokens, interacción con fondos de liquidez) generan tarifas adicionales por paso.

2.4 ¿Por qué hay una gran diferencia entre el precio ejecutado y el precio de la orden en órdenes TP/SL o de límite?

Para las órdenes TP/SL, una vez que se alcanza el precio de activación, el sistema empareja las operaciones al precio de mercado actual. En mercados volátiles, esto puede causar grandes diferencias entre el precio de la orden y el precio de ejecución. Ten cuidado antes de operar.

2.5 ¿Cuál es la tarifa de DEX+?

Actualmente, DEX+ cobra una tarifa del 1% por operación, liquidada por transacción. Las tarifas se pagan en tokens de mainnet. El cálculo de la tarifa es: Monto de la operación × Tarifa.

2.6 ¿Qué tarifas se generan al operar en DEX+?

Tarifas de gas: Pagadas a los mineros/validadores en las blockchains (por ejemplo, Ethereum, BNB Chain) por la computación de la transacción y el empaquetado de bloques.
Tarifas de trading: Actualmente 1% por operación en DEX+.
Tarifa anti-front-running: Presentada a fondos privados para prevenir ataques de sandwich por bots, lo que puede afectar la velocidad de algunas operaciones.
Impuesto de compra/venta: Imposición de proyectos para mantener la liquidez (por ejemplo, staking en fondos) o mecanismos anti-dumping.
Otras tarifas en la cadena: Como tarifas de apertura de cuentas, tarifas de aprobación, etc.

2.7 ¿Por qué no puedo usar todos mis activos para colocar una orden?

Dependiendo de la configuración de tus tarifas de gas, una parte de tus tokens de mainnet se reserva para asegurar el éxito de la transacción. Aún puedes retirar todos los activos excepto las tarifas reservadas que permanecen en tu dirección.

3. Preguntas frecuentes sobre información de tokens


3.1 ¿Cómo puedo verificar la seguridad de un token?

MEXC DEX+ proporciona información sobre tokens, incluidas alertas de seguridad. En la página de trading del token, haz clic en el ícono de velas. Debajo de la sección Mercados en la página del gráfico de velas, podrás ver la calificación de seguridad del token. También puedes ver más información completa en la página de Auditoría del Contrato para ayudarte a guiar tus decisiones de trading.


3.2 ¿Cómo ver la información detallada de un token?

En la página de trading de DEX+, haz clic en el ícono de velas y selecciona Información para ver detalles sobre el token que estás negociando actualmente.


3.3 ¿Cómo evaluar el potencial y el riesgo de un token a través de la información del token?

Antes de evaluar un token, los usuarios deben hacer algunas preguntas básicas:
  • ¿El token tiene suficiente liquidez?
  • ¿El token es ampliamente descubierto y mencionado por el público?
  • ¿El token tiene tráfico, como ser compartido por figuras públicas o muchos usuarios?

4. Otras preguntas frecuentes


4.1 ¿Puedo exportar las claves privadas de mi cuenta DEX+?

Actualmente, no se admite la exportación de las claves privadas de la cuenta DEX+. La plataforma utiliza un modelo de custodia de claves privadas para evitar la pérdida de activos debido a la pérdida de claves.

4.2 ¿Qué tipos de órdenes admite DEX+?
Actualmente, DEX+ admite los siguientes tipos de orden: orden de mercado, orden límite, compra/venta rápida, orden límite avanzada y venta automática (TP/SL). Los usuarios pueden elegir el tipo de orden que mejor se adapte a sus necesidades.


4.3 ¿DEX+ admite solicitudes de listado de tokens?

Lamentablemente, actualmente no se admite el listado manual de tokens. Si la red de tu token es compatible con DEX+ y DEX+ ha integrado el fondo de liquidez para ese token, entonces el token será compatible para el trading en DEX+.

4.4 Aviso de riesgo de trading en DEX+

DEX+ solo proporciona servicios de trading descentralizados. No garantiza ningún beneficio ni ninguna forma de preservación o retorno de capital. Todas las decisiones se toman bajo el propio riesgo del usuario. Evalúa cuidadosamente tu tolerancia al riesgo y asegúrate de entender el mecanismo del producto y los riesgos relacionados antes de operar.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

