Explicación de las reglas de distribución de ganancias de MEXC Copy Trade





El proceso de copy trade consiste en replicar las operaciones de otros traders, incluyendo todas sus acciones de trading.









Si tienes experiencia sólida en trading y deseas convertirte en un trader que ofrezca su estrategia para ser replicada, lee la " Guía de Copy Trade para Traders " para conocer el proceso. Como trader, también tienes la oportunidad de ganar atractivas recompensas por compartir ganancias.













Futuros y luego haz clic en Copy Trade para acceder a la página de copy trade. Abre e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC . Dirígete a la sección dey luego haz clic enpara acceder a la página de copy trade.









En la página de copy trade, haz clic en el símbolo > en la tarjeta con el nombre para acceder a Mis Trades Liderados.









En la página de Mis Trades Líderes, haz clic en Estadísticas de Distribución de Ganancias para ver tu distribución total de ganancias, distribución de ganancias esperada y el porcentaje de distribución de ganancias. Para solicitar un cambio en tu porcentaje de distribución, haz clic en el ícono de lápiz.













1）Abre e inicia sesión en la app de MEXC. En la página de inicio, toca "Más" en la sección de acceso rápido.





2）Bajo la categoría Futuros, toca "Copy Trade".





3）En la página de Copy Trade, toca "Gestión de Trades Líderes".





4）En la página de Gestión de Trades Líderes, toca "Estadísticas de Distribución de Ganancias" para ver tu distribución total de ganancias, distribución de ganancias esperada y el porcentaje de distribución de ganancias. Para solicitar un cambio en tu porcentaje de distribución, toca el ícono de lápiz.













Distribución total de ganancias: Se calcula diariamente a las 16:00 (UTC), basado en las ganancias realizadas de todas las posiciones de copy trade completamente cerradas en las últimas 24 horas. El ciclo de liquidación va desde las 16:00 del día anterior hasta las 16:00 del día actual (UTC). La distribución de ganancias solo se activa si la ganancia total del seguidor durante el período de liquidación es mayor a 0. Después de cada liquidación, la distribución total de ganancias se restablece a 0.





Distribución de ganancias esperada: Es la estimación total de ganancias compartibles desde la última liquidación, calculada con base en las ganancias retenidas de los seguidores. El monto real distribuido dependerá del resultado final de la liquidación.





Porcentaje de distribución de ganancias: El porcentaje predeterminado es del 10%. Puedes solicitar cambiar este porcentaje, con un máximo de un cambio por día. El resultado de tu solicitud será comunicado por correo electrónico, SMS o notificación dentro de la plataforma.









La distribución de ganancias se realiza con el trader solo cuando la ganancia total realizada de todas las posiciones de seguidores completamente cerradas es mayor a 0.

Las posiciones parcialmente cerradas no son elegibles para la distribución de ganancias.

Si un seguidor tiene posiciones abiertas asociadas, la liquidación se aplazará al siguiente día de liquidación.

Si un seguidor deja de seguir a un trader, la distribución de ganancias se liquidará de inmediato.





3.1 Detalles:





Pre-congelación: Para asegurar las ganancias del trader, cuando un seguidor cierra completamente una posición y la ganancia realizada es mayor a 0 (desde la última liquidación), una porción de las ganancias se pre-congela en una cuenta intermedia del sistema, según el porcentaje de distribución de ganancias.





Liquidación Real: La distribución de ganancias se realiza diariamente entre las 16:00 y 17:00 (UTC), cubriendo los resultados del día anterior. Si la ganancia realizada de todas las posiciones completamente cerradas desde la última liquidación es mayor a 0, se procesa la distribución de ganancias.





Fórmula: Distribución real de ganancias del trader = Ganancia realizada total de todas las posiciones de seguidores × Porcentaje de distribución de ganancias

Si hay varios seguidores, se calcula individualmente y luego se suma.





Reembolso de Pre-congelación: Reembolso = Monto pre-congelado - Distribución real de ganancias del trader (Cualquier cantidad restante después de deducir la parte del trader se reembolsa a la cuenta de Futuros del seguidor en USDT-M).





Hora de Liquidación: La distribución de ganancias se realiza diariamente de 16:00 a 17:00 (UTC). Normalmente, todas las liquidaciones se completan antes de las 17:00.



3.2 Ejemplo del proceso de distribución de ganancias realizadas (PNL) para seguidores:

Supongamos que el Usuario A sigue al Trader B con una inversión inicial de 1,000 USDT. El Trader B tiene una tasa de participación en ganancias del 10%.

Día 1: El Usuario A genera una ganancia de 200 USDT copiando las operaciones del Trader B. Según el acuerdo de participación del 10%, se asignan 20 USDT al Trader B. Después de la distribución de ganancias, los activos del Usuario A ascienden a 1,180 USDT.

Día 2: La pérdida diaria es de 150 USDT. El PNL acumulado desde la última distribución de ganancias (después del Día 1) es ahora de -150 USDT. Al ser negativo, no se distribuye ninguna ganancia. Los activos del Usuario A bajan a 1,030 USDT.

Día 3: Se registra una ganancia de 100 USDT. El PNL acumulado desde la última distribución de ganancias ahora es de -50 USDT (-150 + 100). Como sigue siendo negativo, no se distribuye ninguna ganancia. Los activos del Usuario A suben a 1,130 USDT, aún por debajo del umbral anterior de 1,180 USDT.

Día 4: Nuevamente se registra una ganancia de 100 USDT, lo que eleva el PNL acumulado a +50 USDT. Dado que esta cifra ya es positiva, se asigna un 10% (5 USDT) al Trader B. Antes de la distribución, los activos del Usuario A alcanzan 1,230 USDT; después de la deducción, los activos finales son de 1,225 USDT.

A partir del Día 5: La participación en ganancias solo se aplica cuando los activos del Usuario A superan el umbral más reciente tras la última distribución (actualmente 1,225 USDT), lo que significa que el PNL acumulado desde la última distribución debe ser positivo.

El proceso de distribución de ganancias se ilustra en la siguiente tabla: Día Activo inicial diario (USDT) PNL diario (USDT) Activos antes de la distribución (USDT) ¿Ganancia neta? PNL acumulado después de la distribución (USDT) 10% para el Trader B (USDT) Activos después de la distribución (USDT) Día 1 1,000 200 1,200 ✅ - -20 1,180 Día 2 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 Día 3 1,030 100 1,130 ❌ -50 0 1,130 Día 4 1,130 100 1,230 ✅ 50 -5 1,225

Resultado: Activos del Usuario A = 1,000 (capital inicial) + 250 (PNL realizado acumulado) – 25 (participación en ganancias) = 1,225 USDT.

La participación en ganancias solo se activa cuando los activos del Seguidor aumentan en comparación con el último punto de liquidación de participación en ganancias. En otras palabras, el PNL realizado acumulado desde la distribución más reciente debe ser positivo para que se genere una nueva ronda de participación en ganancias. Si los activos del Seguidor han disminuido durante este periodo, es decir, si el PNL acumulado es negativo, no se asignará ninguna ganancia al trader.

Notas: Los cálculos señalados anteriormente son solo a modo ilustrativo. Se han excluido todos los tipos de tarifas relacionadas con el trading.

La participación en ganancias solo se liquida si el Seguidor no tiene posiciones activas (es decir, ha cerrado completamente todas las posiciones) vinculadas al Trader en el momento de la liquidación. La distribución de ganancias se realiza diariamente de 16:00 a 17:00 (UTC). Normalmente, todas las liquidaciones se completan antes de las 17:00.









Distribución de ganancias esperada = Suma de las ganancias retenidas de los seguidores





Para traders con varios seguidores, la ganancia retenida de cada seguidor se calcula por separado y luego se suma.





Las ganancias estimadas se actualizan cada 5 minutos. Esto es solo para referencia: el monto final liquidado puede diferir de la estimación.





Ejemplo:

El Trader A (porcentaje de distribución de ganancias: 10%) tiene un seguidor, B. En un día dado, el Trader A abre dos posiciones de copy trade, y el seguidor B las replica. Más tarde, el seguidor B cierra completamente una posición, mientras que la otra permanece abierta.





La posición cerrada por el seguidor B tiene una ganancia realizada de 100 USDT. Ganancia retenida para distribución = 100 × 10% = 10 USDT.





Distribución estimada de ganancias del Trader A = 10 USDT.



