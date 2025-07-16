Vinculación de Google Authenticator









La autenticación de dos factores (2FA) es una medida de seguridad que requiere que los usuarios proporcionen dos o más tipos de verificación diferentes. Esto garantiza que, incluso si una contraseña es robada o comprometida, la cuenta sigue siendo más difícil de acceder para personas no autorizadas. Este método mejora significativamente la seguridad de las cuentas de usuario.





Las formas más comunes de autenticación de dos factores incluyen códigos de verificación por SMS, códigos de verificación dinámicos (como Google Authenticator) e identificación biométrica (como reconocimiento facial o desbloqueo por huella digital). La plataforma MEXC utiliza autenticación de dos factores para iniciar sesión en la cuenta, transferencias de fondos y otras transacciones para garantizar la seguridad de los activos de los usuarios.





Este artículo proporcionará un tutorial detallado sobre cómo configurar y utilizar Google Authenticator.









Google Authenticator es una herramienta de contraseñas dinámicas que funciona de forma similar a la verificación dinámica basada en SMS. Una vez vinculada, genera un código de verificación dinámico cada 30 segundos. Puede seguir utilizándose incluso en modo sin conexión en un teléfono móvil.









Después de habilitar Google Authenticator, la seguridad de iniciar sesión, operar y retirar fondos en MEXC mejorará significativamente, reduciendo efectivamente la posibilidad de pérdidas financieras debido al robo de contraseñas de cuentas por parte de piratas informáticos.









Para usuarios de iOS: inicie sesión en la App Store usando un ID de Apple extranjero y busque "Google Authenticator" para descargar.

Para usuarios de Android: inicie sesión en Google Play Store y busque "Google Authenticator" para descargar.









Paso 1: Inicie sesión en su cuenta, haga clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha. Seleccione [Seguridad].









Paso 2: Haz clic para vincular Google Authenticator.









Paso 3: Si ya has descargado e instalado Google Authenticator, haz clic directamente en [Siguiente]. Si no lo has hecho, puedes escanear el código QR de la página para instalarlo y descargarlo.





Para ver videos de demostración para aprender los pasos específicos, los usuarios de iOS pueden hacer clic en [ App Store ], mientras que los usuarios de Android pueden hacer clic en [ Google Play ].









Paso 4: Abra Google Authenticator, escanee el código QR o copie la clave y agréguela a Google Authenticator.





Al mismo tiempo, recuerda guardar una copia de seguridad de la clave en un lugar seguro. La clave se puede utilizar para recuperar Google Authenticator en caso de pérdida o reemplazo del teléfono. Asegúrate de guardar una copia de seguridad de la clave antes mencionada antes de vincular.









Paso 5: Haz clic en [Obtener código]. Introduce el código de verificación que recibiste en tu dirección de correo electrónico vinculada y copia el código de Google Authenticator. Después de introducirlo, haz clic en [Enviar] para vincular Google Authenticator.









Aviso de riesgo: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, servicios legales, financieros, contables, de consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye asesoramiento para comprar, vender o mantener activos. La academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y tenga cuidado al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.