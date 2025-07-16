Introducción a las zonas de trading de spot en MEXC

Puedes encontrar rápidamente los tokens que deseas operar en spot de buscando sus nombres. El trading de spot en MEXC se divide en varias secciones, incluyendo la Zona Principal, Zona de Innovación, Zona de Evaluación, MEME, ZK y Arbitrum. Aparte de las tres primeras, las otras secciones llevan nombres relacionados con eventos actuales y tipos de tokens.





Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la Zona Principal, la Zona de Innovación y la Zona de Evaluación?









① Zona Principal

La Zona Principal contiene tokens bien establecidos. Estos son principalmente criptomonedas de uso general con proyectos más maduros, mayor capitalización de mercado y volúmenes de trading más altos. Algunos de los tokens más comunes que se encuentran en la Zona Principal son BTC, ETH y MX.





② Zona de Innovación

La Zona de Innovación presenta principalmente proyectos emergentes. En comparación con el mercado de la Zona Principal, los tokens en la Zona de Innovación suelen exhibir una mayor volatilidad de precios y un mayor riesgo. Es mejor actuar con cautela y realizar una investigación exhaustiva antes de operar en la Zona de Innovación. La imagen a continuación muestra los tokens de la Zona de Innovación.









③ Zona de Evaluación

Los proyectos en la Zona de Evaluación son típicamente listados no iniciales, incluyendo proyectos en etapas tempranas que cumplen con un cierto umbral de base de usuarios y han sido recomendados para su listado por la comunidad. Algunos proyectos en etapas tempranas en la Zona de Evaluación aún pueden requerir tiempo y pruebas en el mercado. Los precios de los tokens en esta zona pueden ser bastante volátiles, por lo que se aconseja a los usuarios que actúen con cautela y estén al tanto de los posibles riesgos de eliminación al comprar a un precio alto. La imagen a continuación muestra los tokens listados en la Zona de Evaluación.









Ten en cuenta que los tokens en la Zona de Evaluación son evaluados regularmente. Después de ingresar a la Zona de Evaluación, los tokens pasan por un período de evaluación de 60 días. Si pasan la evaluación, serán trasladados a la Zona de Innovación. Por el contrario, si no logran pasar la evaluación, el token será eliminado de la lista.





Nota:

Si el proyecto tiene un buen desempeño en general antes de que termine el período de evaluación, MEXC lo retirará de la Zona de Evaluación y lo moverá a la Zona de Innovación después de completar la evaluación.

Si el proyecto no muestra una mejora efectiva antes del final del período de evaluación, MEXC añadirá una etiqueta de advertencia "ST" a los pares de trading relevantes e iniciará el proceso de eliminación de la lista. Para más detalles, consulta las Reglas de Advertencia ST

Si un proyecto activa las Reglas de Advertencia ST durante el período de evaluación, la evaluación se terminará prematuramente. MEXC luego añadirá una etiqueta de advertencia "ST" a los pares de trading relevantes e iniciará el proceso de eliminación de la lista.

El período de evaluación para proyectos que se trasladan a la Zona de Evaluación es de 30 días, mientras que el período de evaluación para proyectos que originalmente están listados en la Zona de Evaluación es de 60 días.



