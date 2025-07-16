¿Cómo ver mis activos?





Para facilitar la visualización de tus activos, hemos consolidado varias cuentas de MEXC en esta página: cuenta Spot, cuenta Futuros, cuenta Fiat y cuenta de Copy Trade.









1.En la esquina superior derecha del sitio web de MEXC, selecciona [Carteras] y haz clic en [Resumen].









2. En la página de Resumen de Activos, puedes obtener una vista general del estado de tu cuenta y realizar algunas acciones rápidas:

(1) Botones de operaciones rápidas: [Depósito], [Retiro] y [Transferirir].

(2) Saldos de cada cuenta en USDT/USD.

(3) Visualización detallada de los activos en tu cuenta.

















Junto a "Transacciones recientes", haz clic en [Ver todo] para ingresar a la página "Historial de Financiamiento" y ver los registros de depósitos, retiros, transferencias, envíos y otras transacciones.

















Si deseas operar en un mercado específico, primero debes transferir fondos a la billetera correspondiente antes de proceder con la operación. Por ejemplo, si has comprado activos digitales a través de P2P y deseas realizar trading en spot, necesitas transferir los activos digitales de tu cuenta Fiat a tu cuenta Spot.





1. Haz clic en clic en [Transferir].

2. En la ventana emergente, selecciona las cuentas correspondientes y el activo que deseas transferir, introduce el monto de la transferencia y haz clic en [Transferir].













Aviso de riesgos: La operación de criptomonedas implica riesgos significativos. Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversiones, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni servicios relacionados, ni se considera una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no se responsabiliza de tus decisiones en actividades de inversión.