Para facilitar la visualización de tus activos, hemos consolidado varias cuentas de MEXC en esta página: cuenta Spot, cuenta Futuros, cuenta Fiat y cuenta de Copy Trade. ¿Cómo ver el estado de los actPara facilitar la visualización de tus activos, hemos consolidado varias cuentas de MEXC en esta página: cuenta Spot, cuenta Futuros, cuenta Fiat y cuenta de Copy Trade. ¿Cómo ver el estado de los act
Academia/Guías para principiantes/Guía del usuario/¿Cómo ver mis activos?

¿Cómo ver mis activos?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Principiantes
Lagrange
LA$0.30109+1.86%
PoP Planet
P$0.10062+5.78%
Polytrade
TRADE$0.08839+5.64%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Ethervista
VISTA$5.493+4.88%


Para facilitar la visualización de tus activos, hemos consolidado varias cuentas de MEXC en esta página: cuenta Spot, cuenta Futuros, cuenta Fiat y cuenta de Copy Trade.

¿Cómo ver el estado de los activos?


1.En la esquina superior derecha del sitio web de MEXC, selecciona [Carteras] y haz clic en [Resumen].


2. En la página de Resumen de Activos, puedes obtener una vista general del estado de tu cuenta y realizar algunas acciones rápidas:
(1) Botones de operaciones rápidas: [Depósito], [Retiro] y [Transferirir].
(2) Saldos de cada cuenta en USDT/USD.
(3) Visualización detallada de los activos en tu cuenta.



¿Cómo ver el historial de activos?


Junto a "Transacciones recientes", haz clic en [Ver todo] para ingresar a la página "Historial de Financiamiento" y ver los registros de depósitos, retiros, transferencias, envíos y otras transacciones.



¿Cómo transferir fondos entre cuentas de MEXC?


Si deseas operar en un mercado específico, primero debes transferir fondos a la billetera correspondiente antes de proceder con la operación. Por ejemplo, si has comprado activos digitales a través de P2P y deseas realizar trading en spot, necesitas transferir los activos digitales de tu cuenta Fiat a tu cuenta Spot.


1. Haz clic en clic en [Transferir].
  1. 2. En la ventana emergente, selecciona las cuentas correspondientes y el activo que deseas transferir, introduce el monto de la transferencia y haz clic en [Transferir].



Aviso de riesgos: La operación de criptomonedas implica riesgos significativos. Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversiones, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni servicios relacionados, ni se considera una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no se responsabiliza de tus decisiones en actividades de inversión.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Eventos de Futuros de MEXC: Una guía integral para maximizar recompensas mientras operas

Eventos de Futuros de MEXC: Una guía integral para maximizar recompensas mientras operas

En el competitivo mercado del comercio de criptomonedas, es fundamental elegir una plataforma que no solo ofrezca una experiencia de trading estable y eficiente, sino que también brinde beneficios adi

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

En los mercados de criptomonedas, los movimientos de precios pueden ser extremadamente volátiles, y las ganancias o pérdidas pueden ocurrir en un instante. Para los traders de Futuros, las órdenes de

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos