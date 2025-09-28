Cómo ver los activos de tu cuenta de Futuros en MEXC y las posiciones abiertas para mejorar tu trading





El trading de futuros de criptomonedas se ha vuelto popular entre los inversores debido a su flexibilidad y a la amplia gama de pares de trading disponibles. En particular, Futuros MEXC es bien reconocido por los usuarios por ofrecer más de 1,300 pares de trading y tarifas ultrabajas (con tarifas desde el 0% para makers y desde el 0.02% para takers).





Dicho esto, es importante recordar que el trading de futuros conlleva ciertos riesgos. Al operar en MEXC, es esencial establecer una estrategia sólida de gestión de riesgos. Hacer un seguimiento en tiempo real de los activos de tu cuenta y de las posiciones abiertas es una de las formas clave de mejorar la eficiencia del trading y mantener el control sobre los riesgos potenciales.













Los usuarios pueden ver los activos disponibles para operar en la interfaz de trading de futuros en la sección Disp.









Los usuarios también pueden ver los activos en Portafolio → Futuros.













Los usuarios pueden ver sus posiciones abiertas actuales en la parte inferior de la interfaz de trading de futuros. Se mostrará información como el tamaño de la posición, el precio estimado de liquidación y el PNL no realizado. Aquí, los usuarios también pueden añadir margen a sus posiciones para reducir el riesgo de liquidación.





















Aquí, los usuarios pueden ver todas las posiciones abiertas en los distintos pares de trading.

















Futuros perpetuos: Los futuros perpetuos, también conocidos como contratos de futuros perpetuos, evolucionaron a partir de los contratos de futuros financieros tradicionales, con la diferencia clave de que los : Los futuros perpetuos, también conocidos como contratos de futuros perpetuos, evolucionaron a partir de los contratos de futuros financieros tradicionales, con la diferencia clave de que los futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Esto significa que, mientras la posición no se cierre debido a una liquidación forzada, permanecerá abierta indefinidamente.





Precio índice: Es el precio índice integral obtenido al considerar los precios en los principales exchanges de referencia y calcular el promedio ponderado de sus precios. El : Es el precio índice integral obtenido al considerar los precios en los principales exchanges de referencia y calcular el promedio ponderado de sus precios. El precio índice mostrado en la página actual es el precio índice de BTC . El precio índice de BTC se obtiene al referenciar los precios de Bybit, HTX y MEXC.





Precio justo: Es el : Es el precio justo en tiempo real de los futuros, calculado con base en el precio índice y el precio de mercado. Se utiliza para calcular el PNL flotante y determinar la liquidación de las posiciones. Puede desviarse del último precio de los futuros para evitar manipulaciones de precios.





Tamaño (1 contrato): Representa el valor de un contrato de futuros. En los : Representa el valor de un contrato de futuros. En los futuros USDT-M , cada contrato se mide en la cantidad del token. En los futuros con margen en criptomonedas, cada contrato se mide en dólares estadounidenses. Por ejemplo, el tamaño del futuro de BTC es: 1 contrato = 0.0001 BTC.





Cambio mínimo de precio: La fluctuación mínima de precio por contrato en los futuros. Por ejemplo, el cambio mínimo de precio de BTC es 0.1.





Monto mínimo de orden: El importe mínimo de una sola orden de los futuros correspondientes. Por ejemplo, el monto mínimo de trading de BTC es de 0.0001 BTC.





Ratio de tope de precio y el ratio de piso de precio de una orden límite: El precio de compra de una orden límite debe ser inferior o igual a (1 + Ratio de tope de precio) × Precio índice. El precio de venta de una orden límite debe ser superior o igual a (1 – Ratio de piso de precio) × Precio índice.





Cantidad máxima de órdenes abiertas: Número máximo de órdenes límite abiertas que se permite para cada par de trading.





Protección de precios: Al activar la función de protección de precios, si el TP/SL (orden de activación) alcanza el precio de activación y la diferencia entre el último precio y el precio justo de los futuros excede el umbral establecido para esos futuros, la orden : Al activar la función de protección de precios, si el TP/SL (orden de activación) alcanza el precio de activación y la diferencia entre el último precio y el precio justo de los futuros excede el umbral establecido para esos futuros, la orden TP/SL (orden de activación) será rechazada. Ten en cuenta que la protección de precios solo surtirá efecto una vez habilitada y no se aplicará a órdenes históricas colocadas antes de su activación.





Margen inicial: El margen mínimo requerido para abrir una posición.





Tasa de margen inicial: El valor de la posición en el momento de apertura dividido entre el margen de la posición. La tasa de margen inicial corresponde a tu multiplicador de : El valor de la posición en el momento de apertura dividido entre el margen de la posición. La tasa de margen inicial corresponde a tu multiplicador de apalancamiento





Margen de mantenimiento: El margen mínimo requerido para mantener una posición. Cuando el saldo de margen de una posición cae por debajo del margen de mantenimiento, la posición se liquida o se reduce. Margen de mantenimiento = Valor nominal de la posición × Tasa de margen de mantenimiento.





Límite de riesgo: MEXC implementa un mecanismo de límite de riesgo para todas las cuentas de trading, utilizando un modelo de margen por niveles para gestionar el riesgo. El multiplicador de apalancamiento se determina en función del tamaño de la posición, con menores multiplicadores de apalancamiento disponibles para posiciones más grandes. Los usuarios pueden ajustar el multiplicador de apalancamiento por sí mismos, y la tasa de margen inicial se calcula con base en el multiplicador de apalancamiento elegido por el usuario.





Tasa de financiación: Con base en la diferencia de precios entre el precio de mercado de los futuros perpetuos y el precio de mercado spot, las tarifas de financiación se intercambian periódicamente entre traders en long y traders en short. Cuando el mercado es alcista en el trading de futuros perpetuos, la tasa de financiación es positiva y los traders en long pagarán tarifas de financiación a los traders en short. Por el contrario, cuando el mercado es bajista, la : Con base en la diferencia de precios entre el precio de mercado de los futuros perpetuos y el precio de mercado spot, las tarifas de financiación se intercambian periódicamente entre traders en long y traders en short. Cuando el mercado es alcista en el trading de futuros perpetuos, la tasa de financiación es positiva y los traders en long pagarán tarifas de financiación a los traders en short. Por el contrario, cuando el mercado es bajista, la tasa de financiación es negativa y los traders con posiciones short pagarán tarifas de financiación a los traders con posiciones long de futuros perpetuos.





PNL no realizado: El PNL de la posición long/short mostrado antes de cerrar la posición.

Long: Cantidad (contratos) × Tamaño de los futuros (contratos) × (Precio justo – Precio medio de entrada)

Short: Cantidad (contratos) × Tamaño de los futuros (contratos) × (Precio medio de entrada – Precio justo)





PNL: El PNL de la posición long/short mostrado después de cerrar la posición.

Long: Cantidad (contratos) × Tamaño de los futuros (contratos) × (Precio medio de cierre – Precio medio de entrada)

Short: Cantidad (contratos) × Tamaño de los futuros (contratos) × (Precio medio de entrada – Precio medio de cierre)





Monto y monto completada: "Monto" se refiere al volumen de trading deseado que el usuario configuró antes de colocar una orden. Cuando los usuarios colocan órdenes grandes, la orden generalmente se divide en varias órdenes más pequeñas que se van completando de forma secuencial. "Monto completado" se refiere al monto real que se ha negociado. Cuando el monto de la orden es igual al monto completado, significa que la orden se ha completado en su totalidad.





Precio de la orden y precio completado: "Precio de la orden" se refiere al precio de trading deseado que el usuario ingresa al colocar una orden. Si un usuario elige una : "Precio de la orden" se refiere al precio de trading deseado que el usuario ingresa al colocar una orden. Si un usuario elige una orden de límite , el precio de la orden es el precio introducido por el usuario. Si el usuario selecciona una orden de mercado, el precio de la orden depende de los resultados reales del trading. Cuando los usuarios colocan órdenes grandes, la orden generalmente se divide en varias órdenes más pequeñas que se completan de forma secuencial. Debido a las fluctuaciones del mercado, el precio real completado de cada orden puede variar. "Precio completado" se refiere al promedio de esos precios realmente completados.





Precio medio de entrada: El costo promedio de una posición abierta.





Precio medio de cierre: El precio promedio de todas las posiciones cerradas.





PNL realizado: Todas las ganancias y pérdidas realizadas que fueron generadas por la posición, incluidas las tarifas de trading, los costos de financiamiento y el PNL de cierre (no se incluyen las partes de las tarifas de trading compensadas con cupones y tokens MX).





Patrimonio total: Saldo de la billetera + PNL no realizado.





Saldo de la billetera: Transferencias entrantes totales – Transferencias salientes totales + PNL realizado.









