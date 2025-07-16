Cómo cambiar de cuenta en MEXC

Cambiar de cuenta es una de las funciones más utilizadas en el día a día. Cuando necesitas cambiar entre diferentes cuentas, esta función puede reducir en gran medida el tiempo que pasas ingresando repetidamente la información de cuenta y contraseña, y así mejorar la eficiencia. Además, ayuda a mitigar el riesgo de errores de entrada, garantizando una experiencia de cambio de cuenta más fluida y segura.









Abre la página de inicio del sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Luego, haz clic en el ícono de usuario y selecciona [Cambiar cuenta].









En la página "Cambiar cuenta", simplemente haz clic en una cuenta diferente para completar el cambio. También puedes hacer clic en [Añadir cuenta] para agregar otras cuentas.













Abre la App de MEXC, toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda y selecciona [Cambiar cuenta] en la parte inferior de la página para ingresar a la página correspondiente. Luego, continúa con el cambio de cuenta.





En la página "Cambiar cuenta", toca el ícono [+] en la esquina superior derecha para agregar otras cuentas.







