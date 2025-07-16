Cambiar de cuenta es una de las funciones más utilizadas en el día a día. Cuando necesitas cambiar entre diferentes cuentas, esta función puede reducir en gran medida el tiempo que pasas ingresando reCambiar de cuenta es una de las funciones más utilizadas en el día a día. Cuando necesitas cambiar entre diferentes cuentas, esta función puede reducir en gran medida el tiempo que pasas ingresando re
Academia/Guías para principiantes/Guía del usuario/Cómo cambia...nta en MEXC

Cómo cambiar de cuenta en MEXC

16 de julio de 2025MEXC
#Básico#Principiantes
Cambiar de cuenta es una de las funciones más utilizadas en el día a día. Cuando necesitas cambiar entre diferentes cuentas, esta función puede reducir en gran medida el tiempo que pasas ingresando repetidamente la información de cuenta y contraseña, y así mejorar la eficiencia. Además, ayuda a mitigar el riesgo de errores de entrada, garantizando una experiencia de cambio de cuenta más fluida y segura.

Sitio web


Abre la página de inicio del sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Luego, haz clic en el ícono de usuario y selecciona [Cambiar cuenta].


En la página "Cambiar cuenta", simplemente haz clic en una cuenta diferente para completar el cambio. También puedes hacer clic en [Añadir cuenta] para agregar otras cuentas.


App


Abre la App de MEXC, toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda y selecciona [Cambiar cuenta] en la parte inferior de la página para ingresar a la página correspondiente. Luego, continúa con el cambio de cuenta.

En la página "Cambiar cuenta", toca el ícono [+] en la esquina superior derecha para agregar otras cuentas.


Aviso legal: El trading de criptomonedas implica riesgos. Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


