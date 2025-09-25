Reorganización de la información de posiciones para una experiencia de trading más fluida

En el trading de futuros, una vez que hayas abierto una posición, esta aparecerá bajo Posición abierta. La lista de posiciones abiertas incluye Par de trading, Posición, Precio promedio de entrada, Precio justo, Precio estimado de liquidación, Tasa de margen, Margen, PNL no realizado, PNL realizado, Cierre rápido, TP/SL, Cerrar posición, Invertir y muchos otros campos de datos y botones de acción.









Debido a la gran cantidad de información, algunos campos pueden no mostrarse completamente, y será necesario deslizar hacia la izquierda o derecha para visualizarlos. Para adaptarse a diferentes preferencias de los usuarios, MEXC ha lanzado la función de ordenamiento para posiciones abiertas, permitiendo personalizar el orden de visualización de estos campos según tus hábitos de uso.





Si tienes muchas posiciones abiertas, también puedes ordenarlas usando diferentes filtros como Posición, Precio promedio de entrada, Precio justo, Precio estimado de liquidación, Tasa de margen, Margen, PNL no realizado y PNL realizado. Esto facilita comparar los detalles de diferentes pares.





*BTN-Comienza tu viaje en el trading de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT













Al ajustar de manera flexible el orden de la información, los traders pueden colocar los datos más importantes en posiciones destacadas según sus hábitos y áreas de enfoque. Por ejemplo, los traders que monitorean de cerca el PNL no realizado pueden mover este campo al frente, permitiéndoles acceder inmediatamente a datos clave de ganancias y pérdidas al abrir la página de Posiciones y tomar decisiones oportunas.









Al tener múltiples posiciones, ajustar el orden de la información ayuda a realizar comparaciones de manera integral y sistemática. Por ejemplo, al ordenar las posiciones según el PNL no realizado de mayor a menor, los traders pueden identificar rápidamente las posiciones con mejor y peor desempeño y ajustar la asignación de posiciones en consecuencia, optimizando las carteras y maximizando los rendimientos.









La capacidad de personalizar el orden de la información en Posiciones abiertas permite a los traders organizar los datos según sus propias preferencias y requerimientos únicos de trading.













1) Congelar la primera columna





Esto funciona de manera similar a la función de congelar paneles en Excel. Junto a Par de trading bajo Posiciones abiertas, hay un botón 📌 de pin. Una vez que hagas clic, la columna Par de trading quedará congelada.





Al deslizar hacia la izquierda o derecha en la ventana, la columna Par de trading permanecerá fija y no se moverá.









2) Reordenamiento personalizado





Cuando quieras realizar acciones sobre tus Posiciones abiertas como Invertir o Cerrar posición, la interfaz web puede requerir que deslices hacia la izquierda o derecha para encontrar el botón de acción necesario antes de proceder.





Con la función de ordenamiento personalizado, puedes mover los botones y campos de datos de uso frecuente al frente, mientras colocas los menos utilizados hacia atrás. Esto te ayuda a ahorrar tiempo al operar.





Por ejemplo, la acción de Cierre rápido se mueve al frente. Al hacer clic y mantener la columna Cierre total de mercado bajo Cierre rápido, puedes arrastrarla al lado izquierdo junto a Par de trading. Al soltar el mouse se completa el movimiento y se actualiza el orden de visualización.





Nota: La columna Par de trading en el extremo izquierdo no se puede mover y siempre permanecerá fija.









3) Ordenamiento de múltiples posiciones abiertas





Si tienes múltiples posiciones y deseas ordenarlas por una condición específica de mayor a menor o de menor a mayor para facilitar la comparación, puedes usar la función de ordenamiento de múltiples posiciones de MEXC.





Puedes hacer clic en diferentes criterios de ordenamiento como Posición, Precio promedio de entrada, Precio justo, Precio estimado de liquidación, Tasa de margen, Margen, PNL no realizado o PNL realizado. Cada criterio admite orden ascendente y descendente.





Por ejemplo, haciendo clic en el botón PNL no realizado y seleccionando ▼, puedes ordenar todas las posiciones de mayor a menor según su PNL no realizado.









En la App, está disponible la misma función de ordenamiento de posiciones.





Abre la página de Futuros, toca el botón de ordenar junto a Órdenes abiertas y selecciona un criterio de ordenamiento. Por ejemplo, bajo PNL no realizado, elige de Mayor a menor y luego toca Confirmar para completar el ordenamiento de posiciones.













Par de trading de futuros: Se refiere al par de trading que estás visualizando en el trading de futuros. Es importante distinguir entre un par de trading de futuros y la criptomoneda subyacente. Por ejemplo, BTC es una criptomoneda, pero el par de Futuros Perpetuos BTCUSDT y el par BTCUSD son pares de trading diferentes. En Futuros MEXC, generalmente se etiquetan como BTCUSD. : Se refiere al par de trading que estás visualizando en el trading de futuros. Es importante distinguir entre un par de trading de futuros y la criptomoneda subyacente. Por ejemplo, BTC es una criptomoneda, pero el par de Futuros Perpetuos BTCUSDT y el par BTCUSD son pares de trading diferentes. En Futuros MEXC, generalmente se etiquetan como BTCUSDT





Tamaño de posición: Se refiere al valor de tu posición abierta de Futuros. En Futuros MEXC, el tamaño de la posición puede mostrarse en tres unidades diferentes: USDT, Monedas o Contratos, y puedes elegir la unidad según tu preferencia.

USDT , el tamaño de la posición se convierte en valor USDT. Por ejemplo, si tienes 1 BTC y el precio de Cuando se muestra en, el tamaño de la posición se convierte en valor USDT. Por ejemplo, si tienes 1 BTC y el precio de BTC es $120,000, el valor de tu posición BTC se mostrará como 120,000 USDT.

Cuando se muestra en Monedas , el tamaño de la posición refleja el número real de tokens que posees.

Contratos es una unidad especial que representa un valor diferente de token o fiat según el par de trading. Por ejemplo, 1 contrato de Futuros Perpetuos es una unidad especial que representa un valor diferente de token o fiat según el par de trading. Por ejemplo, 1 contrato de Futuros Perpetuos BTCUSDT representa 0.0001 BTC, mientras que 1 contrato de ETHUSDT representa 0.01 ETH. En Futuros Margen Coin, 1 contrato corresponde a un valor USD fijo. Por ejemplo, 1 contrato de Futuros BTCUSD equivale a $100 y 1 contrato de Futuros ETHUSD equivale a $10.





Precio promedio de entrada: El precio promedio de coste cuando el usuario abre una posición. Por ejemplo, si un usuario abre 100 contratos largos de Futuros Perpetuos : El precio promedio de coste cuando el usuario abre una posición. Por ejemplo, si un usuario abre 100 contratos largos de Futuros Perpetuos XRPUSDT a 2 USDT y luego abre otros 100 contratos largos del mismo par a 2.1 USDT, el Precio Promedio de Entrada se calcula como:

(2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT





Precio justo: Mecanismo introducido para evitar que los usuarios sufran pérdidas debido a fluctuaciones anormales de precio en una sola plataforma. Se calcula usando un promedio ponderado de datos de precio de los principales exchanges, proporcionando una representación más justa del precio real de mercado. Para más detalles sobre el Precio Justo, consulta: : Mecanismo introducido para evitar que los usuarios sufran pérdidas debido a fluctuaciones anormales de precio en una sola plataforma. Se calcula usando un promedio ponderado de datos de precio de los principales exchanges, proporcionando una representación más justa del precio real de mercado. Para más detalles sobre el Precio Justo, consulta: precio índice, precio justo y último precio





Precio est. de liquidación: Cuando el precio justo alcanza el precio estimado de liquidación, tu posición será liquidada. Para más detalles sobre liquidación, consulta: : Cuando el precio justo alcanza el precio estimado de liquidación, tu posición será liquidada. Para más detalles sobre liquidación, consulta: ¿Qué es la liquidación?





Cantidad de orden y Cantidad ejecutada: Cantidad de orden se refiere al monto esperado configurado por el usuario al colocar una orden. Cuando el tamaño de la orden es grande, normalmente se divide en varias órdenes más pequeñas que se ejecutan secuencialmente. Cantidad ejecutada se refiere al monto realmente ejecutado. Cuando la Cantidad de orden iguala a la Cantidad ejecutada, significa que la orden se ha completado con éxito.





Precio de orden y Precio promedio ejecutado: Precio de orden se refiere al precio esperado ingresado por el usuario al colocar una orden. Si el usuario selecciona una orden limitada, el Precio de orden es igual al precio que ingresó. Si selecciona una orden de mercado, el Precio de orden depende de los resultados reales del trading. Cuando el tamaño de la orden es grande, normalmente se divide en varias órdenes más pequeñas que se ejecutan secuencialmente. Debido a las fluctuaciones del mercado, los precios ejecutados de estas órdenes pequeñas pueden diferir. El promedio de estos precios ejecutados es el Precio promedio ejecutado.





PNL realizado: Todas las ganancias y pérdidas realizadas de la posición, incluyendo tarifas de trading, tarifas de financiamiento y PNL de cierre de posiciones (excluyendo la porción de tarifas deducidas usando vouchers o MX). Para más explicaciones de terminología de trading de futuros, consulta: Todas las ganancias y pérdidas realizadas de la posición, incluyendo tarifas de trading, tarifas de financiamiento y PNL de cierre de posiciones (excluyendo la porción de tarifas deducidas usando vouchers o MX). Para más explicaciones de terminología de trading de futuros, consulta: Explicación de terminología en la página de trading de futuros





Actualmente, MEXC está realizando el evento Festival de 0 tarifas . Participando, los usuarios pueden reducir sustancialmente los costos de trading, logrando el objetivo de "ahorrar más, operar más, ganar más".








