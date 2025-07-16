Explicación de la terminología utilizada en la página de trading de futuros





Para los principiantes, el trading de futuros puede resultar más complejo que el trading spot, ya que implica una mayor cantidad de terminología especializada. Con el objetivo de ayudar a los nuevos usuarios a comprender y dominar el trading de futuros de manera eficaz, este artículo tiene como objetivo explicar los significados de estos términos tal como aparecen en la página de trading de futuros de MEXC.





Presentaremos estos términos en el orden en que aparecen, comenzando de izquierda a derecha.













Perpetuo: "Perpetuo" denota continuidad. Los "futuros perpetuos" (también conocidos como contratos de futuros perpetuos) que se utilizan comúnmente se derivaron de los contratos de futuros financieros tradicionales, con la diferencia clave de que los futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Esto significa que, mientras la posición no se cierre debido a una liquidación forzosa, permanecerá abierta de forma indefinida.





Precio índice: índice de precios integral obtenido a partir de la referencia a los precios de las principales bolsas y del cálculo del promedio ponderado de sus precios. El precio índice que se muestra en la página actual es el precio índice MX.





Precio justo: precio justo en tiempo real de los futuros, calculado en función del precio del índice y del precio del mercado. Se utiliza para calcular el PNL flotante de las posiciones y determinar la liquidación de las mismas. Puede diferir del último precio de los futuros para evitar la manipulación de precios.





Tasa de financiamiento/contador: la tasa de financiación en la etapa actual. Si la tasa es positiva, los holders de posiciones long pagan la tarifa de financiación a los holders de posiciones short. Si la tasa es negativa, los holders de posiciones short pagan la tarifa de financiación a los holders de posiciones long.













Libro de órdenes: ventana para observar las tendencias del mercado durante el proceso de trading. En el área del libro de órdenes, se puede observar cada operación, la proporción de compradores y vendedores, y más.













Abrir y cerrar: después de ingresar el precio y la cantidad en función de su criterio sobre la dirección del mercado, puedes optar por abrir una posición larga o corta. Si prevés un aumento del precio, abre una posición long; si prevés una disminución, abre una posición short. Cuando vendes el contrato que compraste, se cierra la posición. Cuando abres una posición comprando un contrato y la mantienes sin liquidar, se denomina posición de retención o holding. Puedes ver tus posiciones de retención o holdings haciendo clic en [Posición abierta] en la parte inferior de la página.





Abrir Long: cuando estimas que el precio del token aumentará en el futuro y abres una posición basada en esta tendencia, se conoce como abrir una posición long.





Abrir Short: cuando estimas que el precio del token caerá en el futuro y abres una posición basada en esta tendencia, se conoce como abrir una posición short.





Margen y modo de margen: los usuarios pueden realizar operaciones de futuros después de depositar un cierto porcentaje de fondos como garantía financiera. Este fondo se conoce como margen. El modo de margen se divide en margen aislado o margen cruzado.





Aislado: en el modo de margen aislado, se asigna una cierta cantidad de margen a una posición. Si el margen de una posición disminuye a un nivel inferior al margen de mantenimiento, la posición se liquidará. También puedes optar por agregar o reducir el margen a esta posición.





Cruzado: en el modo de margen cruzado, todas las posiciones comparten el margen cruzado del activo. En caso de liquidación, el trader puede perder todo el margen y todas las posiciones bajo el margen cruzado de ese activo.





Tipos de órdenes: Los tipos de órdenes se dividen en orden de límite, orden de mercado, orden de activación (trigger), orden de trailing stop y orden post-only.





Límite: una orden límite es una orden que se coloca para comprar o vender a un precio específico o mejor. Sin embargo, la ejecución de una orden límite no está garantizada.





Mercado: Una orden de mercado es una orden realizada para comprar o vender rápidamente al mejor precio disponible en el mercado.





Activación: para las órdenes de activación, los usuarios pueden establecer un precio de activación, un precio de orden y una cantidad por adelantado. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema colocará automáticamente una orden al precio de la orden. Antes de que la orden de activación se active correctamente, la posición o el margen no se congelarán.





Trailing Stop: una orden de trailing stop se envía al mercado según la configuración del usuario como una orden estratégica cuando el mercado está en un retroceso. Precio de activación real = Precio más alto (más bajo) del mercado ± Varianza del seguimiento (distancia del precio), o Precio más alto (más bajo) del mercado * (1 ± Varianza del seguimiento). Al mismo tiempo, los usuarios pueden establecer el precio al que se activa la orden antes de que se calcule el precio de activación.





Post Only: una orden de solo publicación no se ejecutará inmediatamente en el mercado, lo que garantiza que el usuario siempre será el maker. Si la orden se combinara con una orden existente de inmediato, se cancelaría.





TP/SL: Una orden TP/SL es una orden con condiciones de activación preestablecidas (precio de toma de ganancias o precio de stop loss). Cuando el último precio/precio justo/precio de índice alcanza el precio de activación preestablecido, el sistema cerrará la posición al mejor precio de mercado, en función del precio de activación y la cantidad preestablecidos. Esto se hace para lograr el objetivo de tomar ganancias o detener pérdidas, lo que permite a los usuarios liquidar automáticamente la ganancia deseada o evitar pérdidas innecesarias.





Orden de stop-limit: una orden de stop-limit es una orden preestablecida en la que los usuarios pueden establecer el precio de stop-loss, el precio límite y el monto de compra/venta por adelantado. Cuando el último precio alcanza el precio de stop-loss, el sistema colocará automáticamente una orden al precio límite.





COIN-M: Los futuros con margen en moneda que ofrece MEXC son un contrato inverso que utiliza criptomonedas como garantía, lo que significa que la criptomoneda sirve como moneda base. Por ejemplo, en el caso de los futuros con margen de moneda BTC, Bitcoin se utiliza como margen inicial y para los cálculos de PNL.





USDT-M: Los futuros con margen en USDT proporcionados por MEXC son un contrato lineal, que es un producto derivado lineal cotizado y liquidado en USDT, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense.













PNL: Ingresa tu precio de entrada, la cantidad de futuros que posees y el multiplicador de apalancamiento. Luego, establece tu precio de cierre esperado para calcular las ganancias y el rendimiento finales.





Precio objetivo: Ingresa tu precio de entrada, la cantidad de futuros que posees y el multiplicador de apalancamiento. Luego, establece el rendimiento deseado para calcular las ganancias y rendimiento finales.





Precio de liquidación: Ingresa tu precio de entrada, la cantidad de futuros que posees y el multiplicador de apalancamiento. Luego, selecciona el modo de margen (cruzado o aislado) para calcular tu precio de liquidación.





Máx. abierto: Ingresa tu precio de entrada, multiplicador de apalancamiento y monto de margen disponible para calcular la cantidad máxima de contratos que puedes abrir para una posición long/short.





Precio de entrada: cuando tengas varias posiciones de futuros para el mismo par de trading, ingresa los respectivos precios de entrada y las cantidades de futuros correspondientes. Puedes calcular el precio de entrada promedio para contratos del mismo par de trading.





Tarifa de financiamiento: ingresa el precio justo, la cantidad de la posición y la tasa de financiación (0,01%) para calcular el monto de la tarifa de financiación que debes pagar o recibir.





Nota: Los resultados calculados con la calculadora de futuros son solo para fines de referencia y prevalecerán los resultados reales de las operaciones en tiempo real.





Antes de participar en el trading de futuros por primera vez, los principiantes pueden practicar en la interfaz de Demo de trading de futuros de MEXC para familiarizarse con varias funciones antes de operar en la plataforma de trading en tiempo real.

















Posición: Número de contratos en posiciones que aún no han sido cerradas.





Precio medio de entrada: el precio de costo medio cuando un usuario abre una posición. Por ejemplo, si un usuario abre una posición long de 100 contratos continuos de futuros perpetuos MX/USDT a 2 USDT y luego abre otra posición de 100 contratos en la misma dirección a 2.1 USDT, el precio de medio de entrada del usuario se calcularía de la siguiente manera: (2 * 100 + 2.1 * 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT.





Precio justo: este mecanismo se introdujo para proteger a los usuarios de pérdidas debido a fluctuaciones anormales del mercado en una única plataforma. Se calcula ponderando los datos de precios de los principales exchanges, lo que proporciona un reflejo justo del precio real del mercado. Para obtener más información sobre el precio justo, puede consultar el artículo " este mecanismo se introdujo para proteger a los usuarios de pérdidas debido a fluctuaciones anormales del mercado en una única plataforma. Se calcula ponderando los datos de precios de los principales exchanges, lo que proporciona un reflejo justo del precio real del mercado. Para obtener más información sobre el precio justo, puede consultar el artículo " Precio del índice, precio justo y último precio ."





Est. precio liq:cuando el precio justo alcance el precio de liquidación estimado, tu posición se verá sometida a una liquidación forzosa. Para obtener más detalles sobre la liquidación forzosa, puedes consultar el artículo " cuando el precio justo alcance el precio de liquidación estimado, tu posición se verá sometida a una liquidación forzosa. Para obtener más detalles sobre la liquidación forzosa, puedes consultar el artículo " Liquidación forzosa ."













Monto y monto completado: "Monto" Se refiere al volumen de trading deseado que el usuario establece antes de realizar una orden. Cuando los usuarios realizan órdenes grandes, la orden generalmente se divide en varias órdenes más pequeñas, que se completan secuencialmente. "Monto completado" se refiere a la cantidad real que se ha negociado. Cuando el monto de la orden es igual al monto completado, significa que la orden se ha completado por completo.





Precio del orden y precio completado: "Precio de orden" Se refiere al precio de transacción deseado ingresado por el usuario al colocar una orden. Si un usuario elige una orden limitada, el precio de la orden es el precio ingresado por el usuario. Si el usuario selecciona una orden de mercado, el precio de la orden depende de los resultados de la transacción reales. Cuando los usuarios colocan órdenes grandes, la orden generalmente se divide en varias órdenes más pequeñas, que se completan secuencialmente. Debido a las fluctuaciones del mercado, el precio de ejecución real de cada orden puede variar. "Precio de completado" se refiere al promedio de estos precios completados reales.













Precio medio de entrada: el costo promedio para abrir una posición.





Precio medio de cierre: el precio promedio de todas las posiciones cerradas.





PNL realizado: Todas las ganancias y pérdidas realizadas generadas por la posición, incluidas las tarifas de trading, las tarifas de financiación y las pérdidas y ganancias de cierre (excluidas las partes de las tarifas de trading compensadas con cupones y MX).













Patrimonio total: Saldo de la billetera + PNL no realizado.





Saldo de la billetera: Total de transferencias recibidas – Total de transferencias enviadas + PNL realizado.









Comprender los términos relacionados con el trading de futuros es solo el comienzo para aprender a manejar sus herramientas. El siguiente paso es ganar experiencia práctica operando. Antes de operar con futuros, puedes practicar utilizando la plataforma de Demo de trading de futuros proporcionada por MEXC. Cuando te sientas preparado y conozcas bien el mercado, podrás dar el salto al trading de futuros en tiempo real.



