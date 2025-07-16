Esta guía muestra cómo iniciar sesión en MEXC usando una cuenta de terceros en la plataforma web. Los pasos en la app móvil son similares. 1. Iniciar sesión en MEXC con una cuenta de terceros Visita eEsta guía muestra cómo iniciar sesión en MEXC usando una cuenta de terceros en la plataforma web. Los pasos en la app móvil son similares. 1. Iniciar sesión en MEXC con una cuenta de terceros Visita e
Cómo iniciar sesión en MEXC usando una cuenta de terceros

16 de julio de 2025MEXC
Esta guía muestra cómo iniciar sesión en MEXC usando una cuenta de terceros en la plataforma web. Los pasos en la app móvil son similares.

1. Iniciar sesión en MEXC con una cuenta de terceros


Visita el sitio web oficial de MEXC y haz clic en el botón Iniciar sesión en la página principal.


Para iniciar sesión en MEXC, selecciona uno de los métodos de inicio de sesión con terceros disponibles. Actualmente, la plataforma ofrece opciones como Google, Apple, MetaMask y Telegram. En esta guía, usaremos una cuenta de Google como ejemplo.


Haz clic en el ícono de Google para abrir una ventana emergente de inicio de sesión. Selecciona tu cuenta de Google para continuar con el acceso a MEXC.


Revisa la Política de Privacidad, luego haz clic en Continuar para proceder.


2. Vincular una cuenta de terceros a MEXC


Después de iniciar sesión con una cuenta de terceros (por ejemplo, Google), serás dirigido a la página de vinculación de cuentas. Haz clic en Vincular a una cuenta MEXC existente.

Nota: Cada cuenta de terceros solo puede vincularse a una cuenta MEXC.


Ingresa el correo electrónico y la contraseña de la cuenta MEXC que deseas vincular, luego haz clic en Iniciar sesión.


Completa la verificación de seguridad.


Después de introducir el código de verificación enviado por correo, haz clic en Confirmar. Una vez iniciada la sesión con éxito, serás redirigido a la página principal de MEXC.


Haz clic en Seguridad bajo tu ícono de perfil. En la sección de Autorización de cuenta de terceros, verás que tu cuenta MEXC se ha vinculado correctamente a la cuenta de terceros.


3. Vincular una cuenta de terceros desde tu cuenta MEXC ya iniciada


Si ya iniciaste sesión en tu cuenta de MEXC y deseas vincular una cuenta de terceros, sigue estos pasos:

1) Haz clic en tu ícono de perfil en la esquina superior derecha y ve a Seguridad.
2) En la sección Autorización de cuenta de terceros, consulta las plataformas compatibles.
3) Haz clic en el botón Vincular junto a la plataforma que elijas y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.


4. Desvincular una cuenta de terceros de MEXC


En la sección Seguridad, ve a Autorización de cuenta de terceros. Ubica la cuenta de terceros que ya está vinculada y haz clic en Desvincular para eliminar la conexión.


Aparecerá una ventana emergente de confirmación. Haz clic en Confirmar para completar el proceso.


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

