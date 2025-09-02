1. Cómo descargar la app de MEXC en Android 1.1 Descargar a través del código QR del sitio web oficial Busca e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. Mueve el cursor a la esquina superior dere1. Cómo descargar la app de MEXC en Android 1.1 Descargar a través del código QR del sitio web oficial Busca e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. Mueve el cursor a la esquina superior dere
Academia/Guías para principiantes/Guía del usuario/Guía de des...app de MEXC

Guía de descarga de la app de MEXC

2 de septiembre de 2025MEXC
0m
#Básico#Principiantes
Lagrange
LA$0.42039+7.33%
RWAX
APP$0.0008877+7.23%
ELYSIA
EL$0.002339+6.26%
Telcoin
TEL$0.005043-3.03%
MemeCore
M$1.21629-33.78%

1. Cómo descargar la app de MEXC en Android


1.1 Descargar a través del código QR del sitio web oficial


Busca e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. Mueve el cursor a la esquina superior derecha del sitio web, donde aparecerá el ícono "Escanear para descargar la aplicación". Escanea el código QR mostrado con tu teléfono y sigue los pasos para completar la instalación.


Si no puedes escanear el código QR con éxito, puedes hacer clic en "Más opciones" debajo del código QR para ser redirigido a la página de descarga, donde podrás seleccionar el paquete de instalación de la aplicación MEXC para Android y proceder a la descarga e instalación.


Durante el proceso de instalación en Android, puede aparecer una advertencia de seguridad. Si confirmas que el enlace de descarga proviene del sitio web oficial de MEXC o lo obtuviste a través del soporte al cliente, pulsa "Instalar de todos modos" cuando aparezca la advertencia.


1.2 Descargar desde la Play Store de Google


Abre la Play Store de Google en tu teléfono, busca la aplicación MEXC en la barra de búsqueda y pulsa "Instalar". Una vez que la instalación esté completa, la aplicación estará lista para usarse.


2. Cómo descargar la app de MEXC en iOS


2.1 Descargar desde la App Store de Apple


Abre la App Store Apple en tu teléfono, busca la aplicación MEXC en la barra de búsqueda y pulsa "Instalar". Una vez que la instalación esté completa, la aplicación estará lista para usarse.


En ciertas regiones, la app de MEXC puede no aparecer en los resultados de búsqueda de la App Store de Apple. Si te ocurre esto, te recomendamos cambiar a un Apple ID registrado en otra región.
También puedes usar la versión web de MEXC desde el navegador de tu teléfono o computadora. Enlaces oficiales del sitio web:

Si tienes problemas durante el proceso de descarga, consulta la guía "Descarga de la app de MEXC: Preguntas frecuentes". Si el problema persiste, comunícate con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.

También puedes leer "Cómo registrarse para obtener una cuenta MEXC" y comenzar tu experiencia de trading con facilidad.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Enviar Bitcoin? Guía Completa Paso a Paso

¿Cómo Enviar Bitcoin? Guía Completa Paso a Paso

Enviar bitcoin puede parecer complicado al principio, pero en realidad es bastante sencillo una vez que comprendes lo básico. Esta guía te llevará a través de todo lo que necesitas saber sobre cómo en

Bitcoin vs Oro: ¿Qué activo gana como reserva de valor?

Bitcoin vs Oro: ¿Qué activo gana como reserva de valor?

El debate entre bitcoin vs oro se ha intensificado a medida que ambos activos alcanzan valoraciones históricas en 2025. El oro ha subido significativamente con precios superiores a $3,000 por onza, mi

¿Por Qué Bitcoin Es Valioso? 5 Razones Clave Detrás De Su Precio

¿Por Qué Bitcoin Es Valioso? 5 Razones Clave Detrás De Su Precio

Bitcoin ha subido de centavos a decenas de miles de dólares, pero muchos todavía se preguntan cómo una moneda digital sin respaldo físico puede tener algún valor. Este artículo explica los factores ce

¿Todavía se puede minar Bitcoin con ganancias? Lo que necesitas saber

¿Todavía se puede minar Bitcoin con ganancias? Lo que necesitas saber

La minería de Bitcoin se ha transformado de un pasatiempo doméstico en una industria de miles de millones de dólares desde 2009. Muchos recién llegados se preguntan si las personas comunes aún pueden

Artículos relacionados

Preguntas frecuentes - Cuentas

Preguntas frecuentes - Cuentas

1. Inicio de sesión1.1 ¿Cómo puedo iniciar sesión cuando no tengo disponible ni mi número de móvil ni mi correo electrónico?Si recuerdas la contraseña de inicio de sesión de tu cuenta:En el sitio web:

¿Qué es la liquidación forzada?

¿Qué es la liquidación forzada?

1. ¿Qué es la liquidación forzada?La liquidación forzada ocurre cuando tu margen alcanza el nivel del margen de mantenimiento, lo que lleva a la necesidad de liquidar tu posición, resultando en la pér

Cómo sacar y pagar un préstamo con Préstamos MEXC

Cómo sacar y pagar un préstamo con Préstamos MEXC

Préstamos MEXC es una solución de préstamos con criptomonedas introducida por MEXC. Préstamos MEXC permite a los usuarios utilizar uno de sus activos de criptomonedas como garantía para pedir prestado

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

El trading de futuros de criptomonedas atrae a numerosos inversores gracias a su alto apalancamiento y la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. Sin embargo, sus me

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos