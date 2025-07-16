Si tienes criptomonedas en otras billeteras o plataformas, puedes optar por transferirlas a la plataforma de MEXC para operar. Cómo depositar criptomonedas en la plataforma de MEXC Paso 1: Abre tu navSi tienes criptomonedas en otras billeteras o plataformas, puedes optar por transferirlas a la plataforma de MEXC para operar. Cómo depositar criptomonedas en la plataforma de MEXC Paso 1: Abre tu nav
Cómo depositar criptomonedas en la plataforma MEXC (sitio web)

16 de julio de 2025
Si tienes criptomonedas en otras billeteras o plataformas, puedes optar por transferirlas a la plataforma de MEXC para operar.

Cómo depositar criptomonedas en la plataforma de MEXC


Paso 1: Abre tu navegador e inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC haciendo clic en [Iniciar sesión] en la esquina superior derecha. Después de iniciar sesión, haz clic en [Billeteras] en la esquina superior derecha y selecciona [Spot].


Paso 2: Haz clic en [Depósito] al lado derecho.


Paso 3: Selecciona la criptomoneda y la red para el depósito, luego [Haz clic para generar la dirección]. Tomemos como ejemplo el depósito de MX Token utilizando la red ERC20. Copia la dirección de depósito de MEXC y pégala en la plataforma de retiro.

Asegúrate de que la red seleccionada coincida con la que has elegido en la plataforma de retiro. Si seleccionas una red incorrecta, tus fondos podrían perderse y no serán recuperables.

Cada red tiene diferentes tarifas de transacción. Puedes elegir una red con tarifas más bajas para realizar tus retiros.


Para ciertas redes como EOS, necesitarás proporcionar un código Memo además de la dirección para realizar depósitos. De lo contrario, tu dirección no podrá ser detectada.


Por ejemplo, utilicemos la billetera MetaMask para mostrar cómo retirar tokens MX a la plataforma de MEXC.

Paso 4: En tu billetera MetaMask, selecciona [Enviar].


Pega la dirección de depósito copiada en el campo de dirección de retiro en MetaMask y asegúrate de seleccionar la misma red que la de tu dirección de depósito.


Paso 5: Ingresa la cantidad que deseas retirar y haz clic en [Siguiente].


Revisa la cantidad de retiro de tokens MX, verifica la tarifa de transacción actual de la red, confirma que toda la información sea correcta y luego haz clic en [Confirmar] para completar el retiro hacia la plataforma de MEXC. Tus fondos se depositarán en tu cuenta de MEXC en breve.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, aspectos legales, financieros, contables ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC ofrece información únicamente para fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


