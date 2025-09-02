Si tienes criptomonedas en otras billeteras o plataformas, puedes optar por transferirlas a la plataforma MEXC para operar. Cómo depositar criptomonedas en la plataforma de MEXC Paso 1: Abre la aplicaSi tienes criptomonedas en otras billeteras o plataformas, puedes optar por transferirlas a la plataforma MEXC para operar. Cómo depositar criptomonedas en la plataforma de MEXC Paso 1: Abre la aplica
Academia/Guías para principiantes/Guía del usuario/Cómo deposi... MEXC (App)

Cómo depositar criptomonedas en la plataforma MEXC (App)

2 de septiembre de 2025MEXC
0m
#Básico#Principiantes
Lagrange
LA$0.4211+7.58%
RWAX
APP$0.0008877+7.11%
PortugalNationalTeam
POR$0.644-1.16%
Telcoin
TEL$0.005043-3.09%
MemeCore
M$1.2243-33.34%

Si tienes criptomonedas en otras billeteras o plataformas, puedes optar por transferirlas a la plataforma MEXC para operar.

Cómo depositar criptomonedas en la plataforma de MEXC


Paso 1: Abre la aplicación de MEXC en tu teléfono móvil e inicia sesión en tu cuenta. Pulsa en [Portafolio] en la esquina inferior derecha.


Paso 2: Selecciona [Depósito].


En la barra de búsqueda, ingresa la criptomoneda que deseas depositar. En este ejemplo, elegiremos MX Token. Selecciona "MX Token" en los resultados de búsqueda.


Paso 3: Selecciona la red.


Asegúrate de que la red que selecciones coincida con la que seleccionaste en tu plataforma de retiro. Si seleccionas la red incorrecta, tus fondos pueden perderse y no podrán recuperarse.

Las distintas redes tienen distintas tarifas de transacción. Puedes seleccionar una red con tarifas más bajas para tus retiros.

Para este ejemplo, elegiremos ERC20. Selecciona [ERC20].


Paso 4: Selecciona [Pulsa para generar la dirección] y verifica la red y la dirección de depósito. Copia la dirección de depósito de MEXC y pégala en la plataforma de retiro.

Si otra persona deposita fondos por ti, también puedes elegir [Guardar como imagen] o [Compartir dirección] para compartir la dirección o la imagen con la otra persona.


En el caso de ciertas redes como EOS, deberás proporcionar un Memo o etiqueta además de la dirección al realizar depósitos. De lo contrario, no se podrá detectar tu dirección.


Usemos la billetera MetaMask como ejemplo para demostrar cómo retirar tokens MX a la plataforma MEXC.

Paso 5: Pega la dirección de depósito copiada en el campo de dirección de retiro en MetaMask y asegúrate de seleccionar la misma red que su dirección de depósito. Pulsa en [Siguiente].


Paso 6: Ingresa la cantidad que deseas retirar y pulsa en [Siguiente].


Revisa la dirección y la red de retiro, verifica la tarifa de transacción de red actual, confirma que toda la información sea correcta y luego pulsa en [Enviar] para completar el retiro a la plataforma MEXC. Tus fondos se depositarán en tu cuenta MEXC pronto.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, tributación, aspectos legales, financieros, contables ni otros servicios relacionados, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Enviar Bitcoin? Guía Completa Paso a Paso

¿Cómo Enviar Bitcoin? Guía Completa Paso a Paso

Enviar bitcoin puede parecer complicado al principio, pero en realidad es bastante sencillo una vez que comprendes lo básico. Esta guía te llevará a través de todo lo que necesitas saber sobre cómo en

Bitcoin vs Oro: ¿Qué activo gana como reserva de valor?

Bitcoin vs Oro: ¿Qué activo gana como reserva de valor?

El debate entre bitcoin vs oro se ha intensificado a medida que ambos activos alcanzan valoraciones históricas en 2025. El oro ha subido significativamente con precios superiores a $3,000 por onza, mi

¿Por Qué Bitcoin Es Valioso? 5 Razones Clave Detrás De Su Precio

¿Por Qué Bitcoin Es Valioso? 5 Razones Clave Detrás De Su Precio

Bitcoin ha subido de centavos a decenas de miles de dólares, pero muchos todavía se preguntan cómo una moneda digital sin respaldo físico puede tener algún valor. Este artículo explica los factores ce

¿Todavía se puede minar Bitcoin con ganancias? Lo que necesitas saber

¿Todavía se puede minar Bitcoin con ganancias? Lo que necesitas saber

La minería de Bitcoin se ha transformado de un pasatiempo doméstico en una industria de miles de millones de dólares desde 2009. Muchos recién llegados se preguntan si las personas comunes aún pueden

Artículos relacionados

Preguntas frecuentes - Cuentas

Preguntas frecuentes - Cuentas

1. Inicio de sesión1.1 ¿Cómo puedo iniciar sesión cuando no tengo disponible ni mi número de móvil ni mi correo electrónico?Si recuerdas la contraseña de inicio de sesión de tu cuenta:En el sitio web:

¿Qué es la liquidación forzada?

¿Qué es la liquidación forzada?

1. ¿Qué es la liquidación forzada?La liquidación forzada ocurre cuando tu margen alcanza el nivel del margen de mantenimiento, lo que lleva a la necesidad de liquidar tu posición, resultando en la pér

Cómo sacar y pagar un préstamo con Préstamos MEXC

Cómo sacar y pagar un préstamo con Préstamos MEXC

Préstamos MEXC es una solución de préstamos con criptomonedas introducida por MEXC. Préstamos MEXC permite a los usuarios utilizar uno de sus activos de criptomonedas como garantía para pedir prestado

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

El trading de futuros de criptomonedas atrae a numerosos inversores gracias a su alto apalancamiento y la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. Sin embargo, sus me

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos