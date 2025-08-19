Cómo configurar las preferencias en el trading de futuros





Al operar con futuros en MEXC, puedes personalizar tu experiencia de trading de futuros configurando las preferencias según tus hábitos personales de uso. Puedes consultar los pasos específicos en este artículo para cambiar tu configuración.









Accede al sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Futuros] y luego pulsa [Futuros USDT-M] o [Futuros Coin-M].









Entra en la página de trading de futuros y haz clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha de la página.









Después de entrar en la página de Preferencias, podrás personalizar características como el Modo de posición, el Modo de apalancamiento, la Protección de precios y el Trading rápido en la sección de configuración general.









Modo de posición: Esto se puede configurar como modo de cobertura o modo unidireccional. En el modo de cobertura, los usuarios pueden mantener tanto posiciones long como short para el mismo par de futuros al mismo tiempo. En el modo unidireccional, los usuarios solo pueden mantener posiciones en una sola dirección para el mismo par de futuros.





Modo de apalancamiento: Esto se puede configurar en modo simple o avanzado. En el modo simple, tanto las posiciones long como short utilizan las mismas configuraciones de apalancamiento y margen. En el modo avanzado, las posiciones long y short pueden tener configuraciones diferentes de apalancamiento y margen.





Protección de precios:Cuando la protección de precio está habilitada, si tu TP/SL (orden trigger) alcanza el precio de activación, y la diferencia entre el último precio y el precio justo excede el umbral establecido para ese futuro, la TP/SL (orden trigger) será rechazada. Ten en cuenta que la protección de precio solo entra en efecto después de ser habilitada, y no aplica a las órdenes anteriores a su activación.





Trading rápido: Después de habilitar el trading rápido, simplemente puedes ingresar la cantidad y hacer clic en [Mercado Compra] o [Mercado Venta] para ejecutar rápidamente tu orden.









Además de estas características personalizables, también puedes realizar configuraciones simples como la configuración del tema, ajustes de subida/bajada, así como habilitar TP/SL avanzados, ventana de confirmación de orden y ventana emergente de orden de mercado no ejecutada.









1）En la página principal de la aplicación MEXC, pulsa [Futuros] en la parte inferior.

2）Pulsa [...] junto al par de trading.

3）Pulsa [Preferencias].

4）En la página de configuración, puedes ajustar el Modo de posición, el Modo de apalancamiento, la Posición de sección de trading, Notificaciones y Confirmación. Para la descripción del modo de posición y el modo de apalancamiento, consulta la sección "En el sitio web".









Posición de la sección de trading: Esto te da la opción de colocar la sección de trading a la izquierda o a la derecha.





Notificación: Esto se refiere a las alertas de notificación de la aplicación MEXC. Cuando está habilitado, recibirás alertas de notificación de la aplicación MEXC. Cuando está deshabilitado, no recibirás alertas de notificación de la aplicación MEXC.





Confirmación: Esto incluye confirmaciones dobles para realizar órdenes, cancelar todas las órdenes, cancelar órdenes individuales, así como protección de precio y alerta de órdenes de mercado parcialmente ejecutadas. Puedes habilitar o deshabilitar las confirmaciones relevantes según tus necesidades específicas.



