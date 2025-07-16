¿Cómo convertir saldos pequeños a MX?





Para satisfacer las necesidades de trading de los usuarios, MEXC ha lanzado la función de [Conversión de Activos Pequeños]. Según las reglas de conversión, los usuarios pueden convertir sus pequeños activos a MX.





Reglas de conversión:

La función se puede utilizar hasta 10 veces cada 24 horas.

Se pueden convertir hasta 99 activos diferentes en cada conversión, y cada activo individual debe tener un valor inferior a 5 USDT.

No se admiten activos que hayan sido deslistados o suspendidos para depósitos y retiros, así como activos con cambios de precio superiores al 300,00% en las últimas 12 horas.

Actualmente, la función solo admite pares de trading USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.

Si el par de trading seleccionado no incluye USDT pero sí alguno de los siguientes: USDC/ETH/BTC/USDP, el valor y la conversión se basarán en el precio correspondiente de USDT.

Hay una tarifa del 0,2% por convertir saldos pequeños a MX.

































































































Aviso legal: Esta información no constituye un consejo sobre inversiones, impuestos, aspectos legales, financieros, contables ni sobre ningún otro servicio relacionado, ni tampoco constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye un consejo de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.