¿Cómo convertir saldos pequeños a MX?

16 de julio de 2025MEXC
¿Qué significa convertir saldos pequeños a MX?


Para satisfacer las necesidades de trading de los usuarios, MEXC ha lanzado la función de [Conversión de Activos Pequeños]. Según las reglas de conversión, los usuarios pueden convertir sus pequeños activos a MX.

Reglas de conversión:
  • La función se puede utilizar hasta 10 veces cada 24 horas.
  • Se pueden convertir hasta 99 activos diferentes en cada conversión, y cada activo individual debe tener un valor inferior a 5 USDT.
  • No se admiten activos que hayan sido deslistados o suspendidos para depósitos y retiros, así como activos con cambios de precio superiores al 300,00% en las últimas 12 horas.
  • Actualmente, la función solo admite pares de trading USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
  • Si el par de trading seleccionado no incluye USDT pero sí alguno de los siguientes: USDC/ETH/BTC/USDP, el valor y la conversión se basarán en el precio correspondiente de USDT.
  • Hay una tarifa del 0,2% por convertir saldos pequeños a MX.

Tutorial para convertir saldos pequeños a MX


I. [Sitio web] Cómo convertir saldos pequeños a MX:


Paso 1: Inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. En la esquina superior derecha de la página de inicio, haz clic en [Billetera] - [Spot].



Paso 2: En la página de spot, haz clic en [Convertir activos pequeños a MX] al lado derecho de la Lista de Activos.



Paso 3: Marca las criptomonedas con saldo pequeño que deseas convertir a MX y haz clic en [Convertir] en la esquina superior derecha de la interfaz.



Paso 4: Haz clic en [Convertir Ahora].



Paso 5: Conversión exitosa, haz clic en [Confirmar].



II. [App] Cómo convertir saldos pequeños a MX:


Paso 1: Pulsa [Portafolio] en la esquina inferior derecha.




Paso 2: Selecciona [Spot] y pulsa [Convertir saldos pequeños a MX].



Paso 3: Marca las criptomonedas con saldo pequeño que deseas convertir a MX y toca [Convertir] en la parte inferior de la página.


Paso 4: Pulsa [Convertir ahora].



Paso 5: Conversión exitosa, pulsa [Confirmar] nuevamente.



Aviso legal: Esta información no constituye un consejo sobre inversiones, impuestos, aspectos legales, financieros, contables ni sobre ningún otro servicio relacionado, ni tampoco constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye un consejo de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

