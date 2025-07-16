MEXC DEX+ es un agregador de exchanges descentralizados (DEX Aggregator) que integra múltiples DEXs para ofrecer a los usuarios las rutas de trading más óptimas, minimizando el deslizamiento y optimizMEXC DEX+ es un agregador de exchanges descentralizados (DEX Aggregator) que integra múltiples DEXs para ofrecer a los usuarios las rutas de trading más óptimas, minimizando el deslizamiento y optimiz
Cómo conectar y vincular una billetera externa a tu cuenta de MEXC DEX+

16 de julio de 2025MEXC
#Básico#Principiantes
MEXC DEX+ es un agregador de exchanges descentralizados (DEX Aggregator) que integra múltiples DEXs para ofrecer a los usuarios las rutas de trading más óptimas, minimizando el deslizamiento y optimizando los costos de transacción.

Actualmente, MEXC DEX+ admite el registro y la conexión utilizando billeteras externas. Este artículo demostrará los pasos específicos usando la versión web como ejemplo. El proceso en la app es similar.

1. Preparativos para conectar y vincular una billetera externa a tu cuenta MEXC DEX+


Web: Instala la extensión de la billetera en tu navegador con anticipación. Si aún no la tienes instalada, ve a la Chrome Web Store para descargarla e instalarla. (Nota: Se recomienda usar Google Chrome).

App: Instala la aplicación de la billetera en tu dispositivo móvil con anticipación. Si aún no la tienes instalada, descárgala desde la App Store o Google Play.

Los tipos de billeteras admitidos en las versiones web y app pueden diferir. Consulta las billeteras admitidas que se muestran en la interfaz respectiva.

2. Conectar una billetera externa a MEXC: Vincula una cuenta existente o regístrate para una nueva

2.1 Vincular una cuenta existente


Abre la página de MEXC DEX+ y haz clic en Conectar billetera, luego selecciona la extensión de billetera instalada, como MetaMask.


Haz clic en Conectar.


Haz clic en Confirmar.


Después de una firma exitosa, haz clic en Vincular cuenta existente.


Después de hacer clic en Vincular cuenta existente, aparecerá una ventana emergente para iniciar sesión. Ingresa el usuario y la contraseña de tu cuenta MEXC existente, luego haz clic en Iniciar sesión. Completa la verificación de 2FA para vincular con éxito tu cuenta con la billetera.


2.2 Crear una nueva cuenta


Abre la página de MEXC DEX+ y haz clic en Conectar billetera, luego selecciona la extensión de la billetera que ya has instalado, como MetaMask.


Haz clic en Conectar billetera.


Haz clic en Confirmar.


Después de una firma exitosa, haz clic en Crear nueva cuenta.


Después de hacer clic en Crear nueva cuenta, el sistema te asignará un UID y una dirección de billetera. Una vez que deposites la criptomoneda correspondiente en la billetera, podrás comenzar a operar en la cadena.


3. Cómo verificar tu dirección de cuenta MEXC DEX+


Pasa el cursor sobre el ícono de la billetera en la barra de navegación superior de MEXC DEX+ y verás la dirección de la cuenta correspondiente a la red actual.


También puedes hacer clic en Activos para ingresar a la página de Resumen, luego hacer clic en Recibir y cambiar entre diferentes redes para ver las direcciones de cuenta correspondientes a cada red.


Lectura adicional recomendada:

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

