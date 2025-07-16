Cómo calcular una posición de futuros





"Posición" es un término común en el trading financiero, y tiene diferentes significados según el contexto. En el mercado de contratos de futuros, una posición se refiere específicamente a la cantidad de contratos de futuros comprados o vendidos. Para los compradores que adoptan una posición long, se dice que están manteniendo una posición long, y para los vendedores que adoptan una posición short, se dice que están manteniendo una posición short. Antes de calcular el tamaño de la posición, necesitamos entender los conceptos básicos de las posiciones long y short.









Mantener una posición long significa que un trader espera que el mercado aumente en el futuro. Por lo tanto, toma una posición long, comprando una cantidad específica de contratos de futuros, conocida como posición long. Después de comprar a un precio determinado, el trader espera que el precio suba hasta el nivel objetivo antes de vender la posición para obtener una ganancia.





Por otro lado, mantener una posición short ocurre cuando un trader espera que el mercado probablemente bajará en el futuro. En este caso, el trader toma una posición short, vendiendo una cantidad específica de contratos de futuros, conocida como posición short. Después de vender a un precio determinado, el trader espera que el precio baje hasta el nivel deseado antes de recomprar la posición para realizar una ganancia.









La gestión de riesgos implica prepararse para la posibilidad de que una operación no sea exitosa. Por ejemplo, después de mantener una posición long, si el mercado de repente baja, es necesario establecer un precio de salida. Salir a este precio predeterminado, incluso si implica aceptar una pérdida, define la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar; a esto se le llama monto de riesgo. Asumir pérdidas dentro de este monto de riesgo es esencial, ya que minimiza el riesgo y evita que tu cuenta sufra pérdidas mayores de las que puedes permitirte.





El establecimiento del precio de salida depende de los principios y estrategias de trading individuales, que pueden variar de una persona a otra. Este proceso se basa en tus métodos de trading y en tu entendimiento de cuándo el mercado ha dado un giro significativo, lo que te impulsa a salir para reducir las pérdidas. Es importante tener en cuenta que la diferencia entre el precio de salida y el precio de entrada, así como la relación absoluta entre estos precios de entrada, son conocidos como el nivel de stop-loss.





Aunque los métodos de trading varían entre individuos, la mayoría de los traders establecen su nivel de riesgo entre el 0.5% y el 2% del saldo de su cuenta. Esto significa que el monto de riesgo para cada operación está establecido entre el 0.5% y el 2% del capital total. De esta manera, incluso en caso de pérdidas, existe la posibilidad de recuperación o ganancias posteriores.





En los mercados financieros tradicionales, el principio de inversión del 1% es comúnmente adoptado, lo que permite un riesgo máximo del 1% por cada operación. Por ejemplo, si el saldo de tu cuenta es de $10,000, podrías permitirte un monto de riesgo de $100 por operación.









La fórmula para calcular el tamaño de la posición es la siguiente:

Tamaño de la posición = Monto de riesgo / Nivel de stop-loss,

donde Monto de riesgo = Tamaño de la posición * Nivel de riesgo, y Nivel de stop-loss = |(Precio de entrada - Precio de salida)| / Precio de entrada.





Supongamos que tenemos $10,000 en nuestra cuenta y el nivel de riesgo es del 1%. Por lo tanto, el monto de riesgo es de $100.

Supongamos que queremos tomar una posición short en Bitcoin a $26,000, estableciendo el precio de salida del stop-loss en $27,000, lo que representa un nivel de stop-loss del 3.8%. En este caso, el tamaño de la posición sería de $100 / 0.038 = $2,631.

De manera similar, si fuéramos a tomar una posición long a $26,000 con un precio de salida del stop-loss en $25,000, también con un nivel de stop-loss del 3.8%, el tamaño de la posición sería igualmente de $2,631.





Por lo tanto, el tamaño de nuestra posición debe ser de $2,631. Si el precio de Bitcoin alcanza nuestro precio de stop-loss para la posición short de $27,000 o para la posición long de $25,000, incurriríamos en una pérdida de $100.



