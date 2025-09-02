Explicación del apalancamiento en Futuros: estrategias de trading y gestión de riesgos





Comprender cómo funciona el apalancamiento, cuándo usar diferentes niveles y cómo gestionar los riesgos asociados es fundamental para cualquier participante del mercado. Este artículo ofrece una visión detallada sobre los conceptos básicos del apalancamiento en futuros, explorando casos estratégicos desde un apalancamiento bajo hasta uno tan alto como 500x. Su objetivo es proporcionar a los traders una perspectiva profesional para tomar decisiones más informadas.









La principal ventaja del apalancamiento en Futuros es la eficiencia de capital. Mediante el uso de margen, los traders pueden beneficiarse de movimientos de precio en posiciones con valores nominales significativamente mayores al capital comprometido, amplificando tanto las ganancias como las pérdidas.





Las principales ventajas incluyen:

1) Potenciales retornos amplificados: Los movimientos de precio favorables generan ganancias multiplicadas, lo que permite obtener altos rendimientos con un margen relativamente pequeño y acelera el crecimiento del capital.

2) Mejora en la eficiencia de capital: El trading con margen permite abrir posiciones más grandes con menos capital, liberando fondos para otras oportunidades o medidas de control de riesgos.

3) Mayor flexibilidad y oportunidad: El apalancamiento permite beneficiarse de pequeños movimientos de precio (especialmente con apalancamientos altos) y facilita estrategias como el hedging y el arbitraje.





Sin embargo, esta amplificación funciona en ambos sentidos: el riesgo también se magnifica:





1) Mayor potencial de pérdidas: Los movimientos adversos del mercado pueden agotar rápidamente tu margen debido al efecto multiplicador del apalancamiento.

2) Riesgo de liquidación (cierre forzoso): Es el mayor riesgo en el trading apalancado. Si las pérdidas hacen que el margen caiga por debajo del umbral de mantenimiento, el sistema cerrará la posición para evitar pérdidas mayores, resultando en la pérdida del margen. La volatilidad repentina del mercado (ej.: las "mechas") puede activar fácilmente la liquidación.

3) Mayor presión y dificultad: Un apalancamiento alto genera fluctuaciones volátiles en las ganancias y las pérdidas, exigiendo mayor control emocional y habilidades de gestión de riesgos.





En resumen, el apalancamiento es un amplificador. Magnifica tanto las ganancias como los riesgos. Reconocer esta naturaleza de alto riesgo y alta recompensa es crucial, y una gestión de riesgos adecuada es esencial al utilizar apalancamiento en futuros.









En el trading de futuros, el apalancamiento implica depositar un margen para asegurar una posición cuyo valor nominal es mucho mayor que el propio margen. La relación entre ambos se conoce como apalancamiento.





Los conceptos clave incluyen:





Margen: El capital requerido para abrir y mantener una posición apalancada.

Apalancamiento: La relación entre el valor nominal de la posición y el margen requerido. Por ejemplo, un apalancamiento de 10x significa usar 1 unidad de margen para operar una posición de 10 unidades.

Valor de la posición (valor nominal): El valor total de la posición de futuros operada con apalancamiento.

Margen inicial: El margen mínimo requerido para abrir una nueva posición.

Margen de mantenimiento: El margen mínimo que se debe mantener para evitar la liquidación. Suele ser menor que el margen inicial. Si cae por debajo de este nivel, se activa el cierre forzoso.





Ejemplo: Supongamos que un trader tiene 1,000 USDT de capital y es optimista sobre un activo.





Sin apalancamiento (trading spot): El trader compra 1,000 USDT del activo.

Si el precio sube un 5%, su capital se convierte en 1,050 USDT → Ganancia: 50 USDT (5%)

Si el precio baja un 5%, su capital se convierte en 950 USDT → Pérdida: 50 USDT (–5%)





Con apalancamiento 10x (trading de futuros): El trader usa 1,000 USDT como margen para abrir una posición de 10,000 USDT.

Si el precio sube un 5%, el valor de la posición se convierte en 10,500 USDT → Ganancia: 500 USDT (+50%)

Si el precio baja un 5%, el valor de la posición se convierte en 9,500 USDT → Pérdida: 500 USDT ( – 50%)

Si el precio baja aún más y el margen cae por debajo del nivel de mantenimiento → Se activa la liquidación.





Para operar futuros con apalancamiento de forma segura, es crucial entender no solo la mecánica, sino también las herramientas de gestión de riesgos, como el stop loss (SL) para limitar pérdidas, y el take profit (TP) para asegurar ganancias. Estas herramientas se explicarán con más detalle en secciones posteriores.





Para obtener una guía más completa, te recomendamos explorar los recursos para principiantes sobre trading de futuros en MEXC Learn.









Seleccionar el nivel de apalancamiento adecuado requiere una evaluación exhaustiva de la experiencia en trading, la tolerancia al riesgo, la estrategia, la volatilidad del activo y las condiciones del mercado.









Ideal paratraders conservadores, principiantes en el trading de futuros, seguidores de tendencias a largo plazo e inversionistas que manejan capitales más grandes y priorizan la gestión de riesgos.





Escenarios aplicables: Es ideal para familiarizarse con el trading de futuros en un entorno más seguro. El apalancamiento bajo es adecuado para mantener posiciones a largo plazo con rangos de precios más amplios. También es útil al operar activos altamente volátiles o de baja liquidez, donde es esencial preservar un margen de seguridad más amplio durante las oscilaciones del mercado.





Características: Exposición al riesgo limitada y mayor distancia respecto a los umbrales de liquidación. Sin embargo, la eficiencia de capital y la amplificación de ganancias son menos pronunciadas.









Ideal para traders con algo de experiencia en el trading de futuros, habilidades básicas en gestión de riesgos y aquellos que operan con estrategias intradía o swing trading.





Escenarios aplicables: El apalancamiento medio es adecuado para capturar tendencias del mercado a corto y mediano plazo. Es particularmente efectivo para buscar mayores rendimientos en activos de alta liquidez, manteniendo un enfoque equilibrado entre el riesgo y la recompensa potencial.





Características: Ofrece una buena eficiencia de capital y amplificación de ganancias, con un riesgo moderado en comparación con un apalancamiento alto. Debe utilizarse junto con estrictas medidas de control de riesgo, como órdenes de stop-loss.









Solo es ideal para traders profesionales altamente experimentados y disciplinados.





Escenarios aplicables: El apalancamiento alto está reservado para capitalizar en fluctuaciones de precios muy pequeñas en mercados de alta liquidez y baja volatilidad, como BTC y ETH. También se utiliza para ejecutar operaciones rápidas de entrada y salida, impulsadas por una fuerte convicción sobre eventos de mercado a corto plazo.





Características: Potenciales rendimientos extremadamente altos, pero con una sensibilidad igual de alta a la volatilidad del precio. El riesgo de liquidación es muy elevado, lo que deja a los traders casi sin margen para errores. Los traders deben poseer habilidades técnicas de primer nivel, reflejos rápidos en la ejecución y una disciplina férrea.





Sobre el apalancamiento de 500x y ultraalto: Estas herramientas están diseñadas exclusivamente para uso profesional, no para aplicaciones generales. El apalancamiento ultraalto debe estar acompañado de medidas avanzadas de control de riesgo, como un dimensionamiento preciso de las posiciones y órdenes de stop-loss predefinidas.





El apalancamiento es una herramienta neutral en los mercados financieros. Su valor radica en magnificar los resultados de las decisiones de un trader, no en mejorar las decisiones en sí mismas. Seleccionar el apalancamiento adecuado debe basarse en las circunstancias individuales. El apalancamiento bajo prioriza la seguridad del capital, mientras que el apalancamiento alto aumenta la eficiencia, pero conlleva un riesgo sustancial. Comprender la naturaleza del apalancamiento y los mecanismos de gestión de riesgos proporcionados por el exchange (especialmente las restricciones de apalancamiento) es esencial. Sobre todo, la gestión de riesgos siempre debe ser la máxima prioridad.









En el mercado de criptomonedas, los riesgos y las recompensas del trading apalancado están estrechamente ligados a las condiciones del mercado, como la volatilidad y la dirección de la tendencia. Seleccionar un nivel de apalancamiento adecuado —bajo, medio o alto— y aplicar estrategias apropiadas es clave para equilibrar el potencial de ganancias y el riesgo de liquidación. Las estrategias a continuación están diseñadas tanto para principiantes como para traders intermedios, con el fin de ajustar el apalancamiento según las diferentes condiciones del mercado.









Cuando el mercado experimenta oscilaciones bruscas, generalmente desencadenadas por noticias importantes (por ejemplo, cambios regulatorios, datos macroeconómicos) o actividad en la cadena (por ejemplo, grandes transferencias, ventas masivas), se recomienda a los traders utilizar un apalancamiento bajo para minimizar el riesgo de liquidación y asegurar que sus posiciones puedan soportar fluctuaciones de precio más amplias.





En mercados altamente volátiles, los movimientos de precios del 5% al 10% pueden ocurrir en periodos de tiempo cortos. Las posiciones con alto apalancamiento pueden ser liquidadas con un movimiento del 1% al 2%, mientras que las posiciones con bajo apalancamiento ofrecen un margen de seguridad más amplio para soportar estas fluctuaciones.





Consejos estratégicos:

Reduce el tamaño de la posición y enfócate en pares de alta liquidez (por ejemplo, BTCUSDT), evitando tokens pequeños y volátiles.

Utiliza el modo de margen aislado para limitar la exposición en posiciones individuales y protege la cuenta general de pérdidas en cascada.

Monitorea de cerca los desarrollos del mercado a través de los anuncios y actualizaciones de Futuros MEXC para ajustar o cerrar posiciones a tiempo.









En mercados con una clara tendencia alcista o bajista, donde la dirección del precio es más predecible, los traders pueden aumentar moderadamente el apalancamiento para magnificar los retornos de pequeños movimientos de precio, mientras mantienen cierta tolerancia a la volatilidad para evitar la liquidación.





El apalancamiento medio es más adecuado para traders con experiencia en análisis técnico y capacidades básicas de gestión de riesgos. Los principiantes deben proceder con cautela y centrarse primero en desarrollar habilidades de reconocimiento de tendencias.





Consejos estratégicos:

Confirma las tendencias utilizando herramientas técnicas como patrones de velas, niveles de soporte y resistencia, e indicadores (por ejemplo, RSI, MACD).

Aplica una estrategia de entrada escalonada para reducir el costo promedio y evitar la exposición total desde el inicio.

Limita el tamaño de la posición en relación con el saldo de la cuenta, especialmente cuando se usa apalancamiento medio, para mantener un margen de seguridad.





Caso práctico:

Supongamos que el precio de BTC sube de 99,000 USDT a 100,000 USDT, rompiendo un nivel de resistencia clave (100,000 USDT, siendo una barrera tanto psicológica como técnica). El patrón de velas indica una tendencia alcista, y los indicadores técnicos, como las medias móviles, confirman un posible mercado alcista, con el precio posiblemente subiendo a 105,000 USDT. El trader decide aumentar moderadamente el apalancamiento para capturar posibles ganancias:





Con un capital inicial de 5,000 USDT, el trader elige un apalancamiento de 10x para abrir una posición long con un valor de posición de 50,000 USDT en BTCUSDT, al precio de entrada de 100,000 USDT, representando un tamaño de contrato equivalente a 0.5 BTC (50,000 ÷ 100,000 = 0.5).





Si el precio sube un 5% como se esperaba, alcanzando los 105,000 USDT, el valor de la posición se convierte en 0.5 × 105,000 = 52,500 USDT. El trader obtiene un beneficio de 2,500 USDT, logrando un retorno del 50% sobre el margen inicial (2,500 ÷ 5,000 × 100%).





En comparación, si el trader hubiera comprado 0.05 BTC con 5,000 USDT sin apalancamiento, el mismo aumento del 5% en el precio generaría solo 250 USDT de beneficio, un retorno del 5%.





Sin embargo, si el trader hubiera usado un apalancamiento excesivo, el riesgo aumentaría significativamente. El siguiente ejemplo compara escenarios con apalancamiento de 10x y 100x:









Configuración inicial:

Margen inicial: 5,000 USDT

Apalancamiento: 10x

Valor de la posición: 5,000 × 10 = 50,000 USDT





Margen de mantenimiento:

Tasa de margen de mantenimiento: 0.7% (consulta las cifras reales en la página de trading de Futuros en "Límite de riesgo")

Margen mínimo requerido: 50,000 × 0.7% = 350 USDT

Umbral de liquidación: La posición se liquida cuando el margen cae a 350 USDT

Pérdida máxima permitida: 5,000 – 350 = 4,650 USDT





Cálculo de liquidación:

Máxima caída de precio antes de liquidación: (5,000 – 350) ÷ 50,000 = 9.3%

Precio de liquidación: 100,000 × (1 – 9.3%) = 90,700 USDT





Escenario: movimiento adverso del 5%

BTC cae a 95,000 USDT (una caída del 5%)

Pérdida: 0.5 × (100,000 – 95,000) = 2,500 USDT

Margen restante: 5,000 – 2,500 = 2,500 USDT

Tasa de margen: 2,500 ÷ 47,500 = 5.26%, que está por encima del umbral del 0.7%, por lo que no se produce liquidación.









Configuración inicial:

Margen inicial: 5,000 USDT

Apalancamiento: 50x

Valor de la posición: 5,000 × 50 = 250,000 USDT





Margen de mantenimiento:

Tasa de margen de mantenimiento: 0.7% (consulta las cifras reales en la página de trading de Futuros en "Límite de riesgo")

Margen mínimo requerido: 250,000 × 0.7% = 1,750 USDT

Umbral de liquidación: La posición se liquida cuando el margen cae a 1,750 USDT

Pérdida máxima permitida: 5,000 – 1,750 = 3,250 USDT





Cálculo de liquidación:

Máxima caída de precio antes de la liquidación: (5,000 – 1,750) ÷ 250,000 = 1.3%

Precio de liquidación: 100,000 × (1 – 1.3%) = 98,700 USDT





Escenario: movimiento adverso del 5%

BTC cae a 95,000 USDT (una disminución del 5%)

Pérdida: 2.5 × (100,000 – 95,000) = 12,500 USDT

Margen restante: 5,000 – 12,500 = –7,500 USDT, lo que significa que la posición ya está liquidada

De hecho, la liquidación ocurre a 98,700 USDT (una caída del 1.3%), mucho antes de completar el movimiento del 5%. La posición se habría liquidado por completo, con un posible saldo negativo de 7,500 USDT





El apalancamiento moderado puede ofrecer un buen equilibrio entre riesgo y recompensa en mercados con tendencia. Sin embargo, un apalancamiento excesivo puede llevar a pérdidas significativas incluso con pequeñas fluctuaciones del mercado.









Cuando el mercado no presenta una tendencia clara y los precios fluctúan dentro de un rango estrecho (por ejemplo, una volatilidad diaria inferior al 2%, con movimientos laterales en el precio), los traders experimentados pueden utilizar un apalancamiento alto (por ejemplo, 50-100x) para capturar ganancias rápidas en operaciones intradía. Sin embargo, este enfoque requiere una disciplina extremadamente fuerte y habilidades avanzadas de gestión de riesgos.





En un mercado lateral, los pequeños movimientos de precio son ideales para estrategias a corto plazo. El apalancamiento alto puede convertir incluso pequeños movimientos (como un 0.5%) en ganancias significativas. Al mismo tiempo, el riesgo de liquidación aumenta drásticamente. Este método solo es adecuado para traders experimentados que puedan identificar oportunidades a corto plazo con precisión y ejecutar stop-loss de manera rigurosa.





Consejos estratégicos:

Enfócate en operaciones de muy corto plazo: Operar en marcos de tiempo intradía u horarios. Entrar y salir de posiciones rápidamente y evitar mantenerlas durante la noche para reducir la exposición a la incertidumbre.

Configura stop-loss ajustados: Mantener los rangos de stop-loss estrechos para evitar la liquidación por pequeñas fluctuaciones de precio.

Opera con pares de alta liquidez: Enfócate en BTCUSDT, ETHUSDT, etc., para garantizar una rápida ejecución de órdenes y minimizar el deslizamiento de precios.





Caso de estudio: Supongamos que BTC se mantiene en un rango entre 105,000 y 110,000 USDT. El trader espera un pequeño movimiento alcista a corto plazo y decide utilizar un apalancamiento alto para capturar una operación rápida.





Capital inicial: 5,000 USDT

Apalancamiento: 100x

Tamaño de la posición: 500,000 USDT

Precio de entrada: 110,000 USDT

Posición: Long (alcista)

Valor del contrato: 500,000 ÷ 110,000 = 4.545 BTC





Si BTC aumenta un 0.5%, alcanzando los 110,550 USDT:

Valor de la posición: 4.545 × 110,550 = 502,500 USDT

Ganancia: 502,500 – 500,000 = 2,500 USDT

Tasa de PNL: 2,500 ÷ 5,000 × 100% = 50%





En comparación, sin apalancamiento: 5,000 USDT comprarían 0.04545 BTC

Al precio de 110,550 USDT, la ganancia sería:

0.04545 × (110,550 – 110,000) = 25 USDT

Tasa de PNL: 25 ÷ 5,000 × 100% = 0.5%









Configuración inicial:

Margen inicial: 5,000 USDT

Apalancamiento: 100x

Valor de la posición: 5,000 × 100 = 500,000 USDT





Margen de mantenimiento:

Tasa de margen de mantenimiento: 0.7% (consulta las cifras reales en la página de trading de Futuros en "Límite de riesgo")

Margen mínimo requerido: 500,000 × 0.7% = 3,500 USDT

Umbral de liquidación: La posición se liquida cuando el margen cae a 3,500 USDT

Pérdida máxima permitida: 5,000 – 3,500 = 1,500 USDT





Cálculo de liquidación:

Máxima caída de precio antes de la liquidación: 1,500 ÷ 500,000 = 0.3%

Precio de liquidación: 110,000 × (1 – 0.3%) = 109,670 USDT





Escenario: movimiento adverso del 0.5%:

BTC cae a 109,450 USDT (una disminución del 0.5%)

Pérdida: 4.545 × (110,000 – 109,450) = 2,500 USDT

Margen restante: 5,000 – 2,500 = 2,500 USDT

Tasa de margen: 2,500 ÷ 497,500 = 0.502%, lo cual está por debajo del umbral de 0.7%, por lo tanto, la posición ya se habría liquidado.





En los mercados laterales, el apalancamiento alto puede amplificar pequeños movimientos de precio en ganancias significativas, pero también conlleva un riesgo extremadamente alto de liquidación. Debe usarse con precaución y una estricta aplicación de stop-loss, y es únicamente adecuado para traders altamente experimentados.









En el mercado de criptomonedas, que está en constante cambio, mantener un nivel fijo de apalancamiento puede exponer a los traders a un riesgo excesivo o limitar los rendimientos potenciales. Ajustar dinámicamente el apalancamiento y el tamaño de la posición, combinado con una asignación diversificada, es esencial para optimizar las relaciones riesgo-recompensa y mantener la estabilidad general de la cuenta.





La diversificación ayuda a reducir el riesgo de concentración de un solo activo o posición. Por ejemplo, una posición de BTC con apalancamiento alto puede enfrentarse a una liquidación por una caída repentina, mientras que distribuir el capital entre varios activos como BTC y ETH puede ayudar a compensar las pérdidas y mejorar la resiliencia. Además, adaptar el apalancamiento y el tamaño de la posición según las condiciones cambiantes del mercado, como un cambio hacia mercados laterales o altamente volátiles, ayuda a evitar sorpresas desagradables.





Consejos estratégicos

Evalúa regularmente el riesgo de tu cuenta: Monitorea tu tasa de margen y mantén un nivel alto para asegurar un colchón suficiente contra la volatilidad.

Reduce proactivamente el riesgo: Cuando los mercados se vuelvan más volátiles o inestables, disminuye el apalancamiento o reduce el tamaño de la posición para liberar margen y soportar mejor las fluctuaciones.

Diversifica la asignación de capital: Distribuye los fondos entre múltiples pares de trading (por ejemplo, BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT) y asigna distintos niveles de apalancamiento a cada uno (por ejemplo, apalancamiento bajo para BTC, apalancamiento medio para ETH).

Utiliza el modo de margen cruzado: Equilibra el riesgo entre varias posiciones, pero mantén un ojo en los requisitos totales de margen para evitar liquidaciones en cascada provocadas por una posición que no esté funcionando bien.









Las herramientas de TP/SL (Take Profit/Stop Loss) y de gestión de riesgos son salvaguardas críticas en el trading con apalancamiento. MEXC ofrece características de protección multinivel para ayudar a los usuarios a limitar pérdidas y mantener sus fondos seguros.









MEXC mantiene un fondo de seguros diseñado para garantizar la ejecución fluida de cierres forzosos. Si una posición genera pérdidas que exceden el margen inicial, el fondo de seguro cubre el déficit.





Por ejemplo, si un usuario abre una posición long por un valor de 10,000 USDT con un margen de 1,000 USDT a un apalancamiento de 10x, y una repentina caída del mercado provoca pérdidas superiores a 1,000 USDT (es decir, la posición entra en patrimonio negativo), el fondo de seguros intervendrá para cubrir la pérdida más allá del margen, protegiendo tanto a la plataforma como a otros usuarios del riesgo sistémico.





El fondo de seguros crece a partir del valor restante cuando una posición es liquidada a un precio mejor que el precio de bancarrota. Por ejemplo, si una posición long en ETHUSDT tiene un precio de bancarrota de 2,000 USDT pero se liquida a 2,050 USDT, la diferencia de 50 USDT es recogida por la plataforma y añadida al fondo. Los usuarios pueden consultar los saldos e los registros históricos de cada fondo de seguros en tiempo real en la página de Fondo de seguros













Una orden de stop-loss estándar es una herramienta central de control de riesgo que permite a los usuarios establecer un precio de activación. Cuando el mercado alcanza este precio, el sistema cierra automáticamente la posición para limitar las pérdidas adicionales. Esto ayuda a preservar el capital durante movimientos desfavorables del mercado.





Por ejemplo: Un usuario abre una posición long en BTCUSDT con un margen de 5,000 USDT y un apalancamiento de 10x. El tamaño total de la posición es de 50,000 USDT, y el valor del contrato es de 0.5 BTC (suponiendo un precio de BTC de 100,000 USDT). Se establece un stop-loss en 98,000 USDT (una caída del 2%).





Valor inicial de la posición: 50,000 USDT

Precio de salida: 0.5 × 98,000 = 49,000 USDT

Pérdida generada: 50,000 – 49,000 = 1,000 USDT

Ratio de pérdida: 1,000 ÷ 5,000 = 20%

Margen restante: 4,000 USDT





Al utilizar este stop-loss, el usuario limita su pérdida máxima potencial a un nivel predefinido, proporcionando un mayor control sobre la exposición al riesgo.









Una orden de trailing stop es una herramienta avanzada de gestión de riesgos que permite a los usuarios ajustar de manera dinámica su nivel de stop-loss a medida que el precio de mercado se mueve en una dirección favorable. Ayuda a asegurar ganancias mientras se cierra automáticamente la posición si el precio retrocede, protegiendo así los beneficios obtenidos.





Los usuarios establecen una tasa de retroceso fija o un monto específico. El sistema ajusta el precio de activación del stop-loss en función del precio más alto (para posiciones long) o el más bajo (para posiciones short) alcanzado en el mercado. El nivel de stop-loss se actualiza a medida que el precio se mueve favorablemente, pero permanece sin cambios durante movimientos desfavorables, permitiendo a los usuarios conservar más ganancias en momentos de alta volatilidad.





Supongamos que un usuario abre una posición long en BTCUSDT con un margen de 5,000 USDT, un apalancamiento de 10x, un valor total de posición de 50,000 USDT y un valor de contrato de 0.5 BTC (suponiendo un precio de BTC de 100,000 USDT). El usuario establece un trailing stop con una tasa de retroceso del 1%. Después de que se activa la orden de trailing stop, el sistema registra el precio actual de 100,000 USDT como punto de partida, y el precio de activación inicial es: 100,000 USDT × (1 – 1%) = 99,000 USDT





Si el precio no sube después de abrir una orden long, entonces el precio baja:





En lugar de subir, el precio cae un 1%, es decir, de 100,000 USDT a 99,000 USDT, se alcanza el precio de activación del TP/SL. El sistema cierra automáticamente la posición con una orden de mercado, y el usuario pierde 50,000 – (99,000 × 0.5) = 500 USDT.





Si abres una orden long, el precio sube como se esperaba:





Si el precio de BTC sube un 5% hasta 105,000 USDT, el sistema actualizará automáticamente el precio de activación del TP/SL: 105,000 USDT × (1 – 1%) = 103,950 USDT. En este punto, el precio de activación del TP/SL se ha elevado junto con el aumento del precio, asegurando una ganancia parcial.





Si el precio sigue subiendo hasta 110,000 USDT (un aumento del 10%), el sistema ajusta nuevamente el precio de activación del TP/SL: 110,000 USDT × (1 – 1%) = 108,900 USDT.





Si el precio cae un 1%, de 110,000 USDT a 108,900 USDT, se activa la orden de trailing stop y el sistema cierra automáticamente la posición con una orden de mercado.





Valor inicial de la posición: 50,000 USDT

Valor de la posición al cerrar: 0.5 × 108,900 USDT ≈ 54,450 USDT

Ganancia: 54,450 USDT – 50,000 USDT = 4,450 USDT

Tasa de PNL (basada en el valor total de la posición): 4,450 ÷ 50,000 = 8.9% (aproximadamente el 9%)





Al utilizar un trailing stop, el usuario asegura exitosamente un retorno aproximado del 9% sobre la posición completa y evita pérdidas potenciales ante una caída adicional del precio.









Cuando el índice de margen de la cuenta se aproxima al umbral de liquidación (por ejemplo, el 30% del valor de la posición), MEXC notifica proactivamente a los usuarios mediante notificaciones push en la app o alertas por email. Estas advertencias oportunas permiten a los usuarios tomar medidas para evitar los riesgos de liquidación forzosa. Con base en estas alertas, los usuarios pueden optar por añadir más margen o reducir el tamaño de su posición para proteger los activos de su cuenta.





Es crucial monitorear las alertas y responder de manera oportuna. Si el índice de margen continúa disminuyendo y alcanza el nivel de liquidación, el sistema cerrará automáticamente la posición, lo que podría resultar en pérdidas. Se recomienda mantener un margen de seguridad y combinarlo con estrategias de stop-loss para gestionar el riesgo de manera efectiva.









El modo de margen aislado permite a los usuarios asignar una cantidad específica de margen para cada posición individual. Cuando se combina con la funcionalidad de stop-loss, ayuda a limitar efectivamente el riesgo de una sola operación, convirtiéndose en una herramienta esencial para la gestión de riesgos.





En el modo aislado, las pérdidas se limitan al margen asignado para esa posición en particular y no afectan al resto de los fondos de la cuenta. Por ejemplo, si un usuario tiene un saldo total de cuenta de 10,000 USDT y asigna 1,000 USDT como margen para una posición específica, la pérdida máxima potencial está limitada a esos 1,000 USDT, incluso en caso de una pérdida total. Los 9,000 USDT restantes permanecen intactos, protegiendo el capital general.





El margen aislado es especialmente adecuado para principiantes o usuarios que operan con activos de alto riesgo. Al aislar el riesgo de cada posición, los usuarios evitan pérdidas significativas en toda su cuenta por un error en una sola operación. Ofrece un entorno más seguro para que los nuevos usuarios aprendan y practiquen, y también es ideal para traders experimentados que prueban nuevas estrategias o operan en mercados altamente volátiles.









La seguridad es la base de las operaciones con apalancamiento. Aunque el apalancamiento puede amplificar los rendimientos potenciales, los traders deben mantenerse vigilantes, entender completamente los riesgos asociados y evitar tomar decisiones impulsivas.





Elige el apalancamiento con cautela: Se recomienda que los principiantes comiencen con un apalancamiento bajo para reducir el impacto de la volatilidad del mercado y prioricen el uso del modo de margen aislado para contener el riesgo de posiciones individuales.

Usa siempre TP/SL: Asigna una orden de stop-loss a cada operación para evitar que las pérdidas escalen.

Monitorea el mercado regularmente: Utiliza las herramientas de datos en tiempo real y alertas de MEXC para seguir los movimientos de precios y el estado del margen, ajustando posiciones cuando sea necesario.

Garantiza la seguridad de la cuenta: MEXC proporciona opciones de autenticación de dos factores (mediante correo electrónico, SMS o Google Authenticator). Los usuarios deben habilitar todas las características de seguridad disponibles y operar solo a través de canales oficiales.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



