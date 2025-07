DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

NombreDICE

PuestoNo.1854

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,00

Suministro de circulación437.089.276,78

Suministro máx.1.000.000.000

Suministro total999.999.999

Tasa de circulación0.437%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.1508241261083681,2022-08-16

Precio más bajo0.00248291172121693,2025-04-16

Blockchain públicaKLAY

IntroducciónKLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.