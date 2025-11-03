ZeroSwap (ZEE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00036175 $ 0.00036175 $ 0.00036175 Κατώτ. 24H $ 0.00037015 $ 0.00037015 $ 0.00037015 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00036175$ 0.00036175 $ 0.00036175 Υψηλ. 24H $ 0.00037015$ 0.00037015 $ 0.00037015 Υψηλή συνέχεια $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00036167$ 0.00036167 $ 0.00036167 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.94%

ZeroSwap (ZEE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00036607. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZEE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00036175 και ενός υψηλού $ 0.00037015, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZEE είναι $ 3.24, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00036167.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZEE έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, +0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZeroSwap (ZEE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.60K$ 36.60K $ 36.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 74.27M 74.27M 74.27M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZeroSwap είναι $ 27.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZEE είναι 74.27M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.60K