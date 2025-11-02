XVGBASE (XVGBASE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +24.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.16%

XVGBASE (XVGBASE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XVGBASE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XVGBASE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XVGBASE έχει αλλάξει κατά -0.83% την τελευταία ώρα, +24.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

XVGBASE (XVGBASE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 513.45K$ 513.45K $ 513.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 513.45K$ 513.45K $ 513.45K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.95B 9.95B 9.95B Συνολικός Όγκος 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του XVGBASE είναι $ 513.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XVGBASE είναι 9.95B, με συνολική προσφορά 9948999999.41134. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 513.45K