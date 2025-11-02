WORK (WORK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00013284 $ 0.00013284 $ 0.00013284 Κατώτ. 24H $ 0.00013913 $ 0.00013913 $ 0.00013913 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00013284$ 0.00013284 $ 0.00013284 Υψηλ. 24H $ 0.00013913$ 0.00013913 $ 0.00013913 Υψηλή συνέχεια $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008908$ 0.00008908 $ 0.00008908 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +33.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +33.18%

WORK (WORK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013359. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WORK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013284 και ενός υψηλού $ 0.00013913, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WORK είναι $ 0.00489791, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008908.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WORK έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -2.69% τις τελευταίες 24 ώρες και +33.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WORK (WORK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 133.60K$ 133.60K $ 133.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 133.60K$ 133.60K $ 133.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WORK είναι $ 133.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WORK είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999997534.39. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 133.60K