WORK

Work X is the first fully decentralized job economy without commercial middlemen. Minimal labor costs & optimal salaries: the future of work is peer-to-peer!

ΌνομαWORK

ΚατάταξηNo.4455

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος53,816,464

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.8725750836580826,2023-12-15

Χαμηλότερη τιμή0.006044029574172116,2025-05-20

Δημόσιο BlockchainBSC

ΕισαγωγήWork X is the first fully decentralized job economy without commercial middlemen. Minimal labor costs & optimal salaries: the future of work is peer-to-peer!

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.