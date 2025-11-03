weldr (WLDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +23.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.04%

weldr (WLDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WLDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WLDR είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WLDR έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +23.87% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

weldr (WLDR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.05K$ 18.05K $ 18.05K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.05K$ 18.05K $ 18.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B 100.00B 100.00B Συνολικός Όγκος 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του weldr είναι $ 18.05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WLDR είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 99999999999.99998. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.05K